Género y número de los adjetivos en inglés

El adjetivo, en inglés, es siempre invariable en género y en número:

“My sister is good”, “Our children are good”, “My brother is good”.

EXCEPCIONES

A) Los adjetivos demostrativos, que cambian según el número:

This car is expensive Este coche es caro

These cars are expensive Estos coches son caros

That car is cheap Ese coche es barato

Those cars are cheap Esos coches son baratos

B) Los adjetivos de cantidad much y little, que tienen una forma para el singular y otra para el plural.

I have much money Tengo mucho dinero

I have many books Tengo muchos libros

I have little money Tengo poco dinero

I have few books Tengo pocos libros