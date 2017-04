Canelo Álvarez advierte a Chávez Jr. que debe callarse

La celebración del fin de semana del Cinco de Mayo en Las Vegas promete ser la mejor de todos los tiempos en el valle. El festejo comenzará el viernes cinco de mayo a las 17:00 horas con un gran evento conmemorativo de la Batalla de Puebla organizado por El Tiempo en el hotel y casino Texas Station; al siguiente día se realizará la pelea de box más esperada del año en el T-Mobile Arena, Saúl Álvarez vs Julio César Chávez Jr.

Recientemente se llevó a cabo una conferencia de prensa vía telefónica donde participaron el presidente de Golden Boy Promotions, Óscar De La Hoya, además del boxeador azteca Saúl ‘Canelo’ Álvarez y sus entrenadores.

“Estamos a menos de 30 días del gran evento, Canelo vs Chávez. No hemos tenido un enfrentamiento mexicano en el fin de semana del Cinco de Mayo en un tiempo muy, muy largo. La demanda ha sido increíble, no he visto nada igual desde Barrera vs Morales, desde De La Hoya vs Chávez (padre). Esto va a ser un fin de semana increíble para todos los fanáticos del boxeo”, comentó Óscar De La Hoya, quien se mostró complacido por lograr agotar el boletaje para la pelea y espera que las contrataciones del pago por evento sea uno de los más altos de la historia.

Aunque no hay ningún título en disputa para esta pelea, el ‘Canelo’ Álvarez reconoce que será un combate donde el orgullo está de por medio debido a que se enfrentan dos boxeadores mexicanos y a la serie de declaraciones en las que ambos se han involucrado.

“Los títulos son muy importantes para mí, pero esto está por encima de eso. Esto va sobre un título, cualquier título, es por el honor, por el orgullo y es muy importante para mí seguir haciendo historia en mi carrera”, sentenció el pugilista azteca.

A través de sus redes sociales, Julio César Chávez Jr. ha publicado algunas fotografías donde se le puede apreciar en buena condición física, situación que a Álvarez no le intimida ya que sabe que el hijo de la leyenda azteca debe prepararse al 100 por ciento para darle batalla.

“No me molesta en absoluto, no me intimida. He estado luchando profesionalmente desde que tenía 15 años, así que he estado peleando con hombres más grandes y más fuertes. Estoy muy contento de que él esté trabajando duro, que se está entrenando duro y que lo está haciendo bien, eso es lo que garantiza a la gente una gran pelea, yo estoy haciendo lo mío como siempre. Tengo mi condicionamiento, me siento fuerte y me veo bien”, dijo el ‘Canelo’.

Al cuestionarle sobre su relación con Chávez Jr., Álvarez se limitó a decir que era una persona que aún se comportaba como un infante; “Como persona no lo conozco bien, solo por lo que he escuchado de sus acciones y es todo, es como un tipo que simplemente no sostiene lo que dice, solo dice muchas cosas, es casi como si fuera un niño”.

El ‘Canelo’ aseguró que para esta contienda hay un porcentaje muy alto de que el resultado pueda definirse a su favor, ya sea por nocaut o rendición de su adversario. Evidentemente Álvarez es amplio favorito en esta pelea por su experiencia y calidad, situación que lo motiva aún más para prepararse al 100 por ciento, sin importarle hacer sentir mal a Julio César Chávez (padre) en caso de lograr un triunfo contundente.

Anteriormente, Chávez Jr. hizo una declaración donde dijo sentirse confundido por las formas en que se han realizado las pruebas antidopaje para el ‘Canelo’, insinuando una presunta irregularidad, ante esto Saúl Álvarez respondió tajantemente.

“Lo que dice es una pen… En pocas palabras, muy estúpido. Debido a que estamos hablando de la agencia superior que es muy profesional, si hacen la prueba de sangre, si hacen orina, lo que hagan, saben lo que están haciendo. No he dado positivo nunca en mi carrera, y él (Chávez Jr.) sí ha dado positivo dos o tres veces. Así que él debe callarse y preocuparse por sí mismo y dejar de decir esas cosas estúpidas”, concretó Álvarez.