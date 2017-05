Canelo va por Golovkin

Después de meses de expectativa e intercambio de declaraciones por parte de ambos pugilistas, se llevó a cabo la pelea de box que celebró el fin de semana del Cinco de Mayo en Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Julio César Chávez Jr. Una batalla que por momentos fue intensa pero que culminó con abucheos para los protagonistas por parte del público reunido el sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena.

En la pelea co-estelar, el canadiense David Lemieux derrotó por decisión unánime al mexicano Marco ‘Dorado’ Reyes en un combate a 10 asaltos. Aunque desde las primeras rondas el pugilista azteca se veía notablemente herido, nunca dejó de competir, sin embargo los jueces le dieron el triunfo al canadiense por puntuaciones de 98-91 y dos de 99-90.

Tocó el turno de la función estelar ante un T-Mobile Arena que lució totalmente lleno. Desde la primera ronda ambos peleadores trataron de brindar un buen espectáculo, no obstante, la defensa interpuesta por el adversario provocó pocas emociones.

El segundo asalto se intensificó un poco más y ambos boxeadores intercambiaron golpes. Para la ronda tres, el ‘Canelo’ se mostró más fuerte, logró concretar algunos golpes y superar a su oponente, también durante el cuarto y quinto asalto, mientras que Chávez Jr. únicamente se defendía al tratar de esquivar los impactos.

Sabiendo que debía reaccionar, Julio César Chávez Jr. fue al ataque, golpeó y lució ligeramente mejor que su rival durante gran parte de la sexta ronda, incluso Álvarez llegó a estar sobre las cuerdas.

Para el séptimo y octavo asalto, el ‘Canelo’ recuperó el control de la pelea concretando algunos golpes contra la humanidad de Chávez Jr. Sin embargo, el público en las gradas comenzaba a desesperarse ante el pobre espectáculo brindado por los pugilistas.

La ronda nueve y diez se desarrollaron sin muchas emociones, únicamente algunos intentos por parte de ambos boxeadores. Parecía que Álvarez mantenía una estrategia clara pero que no intentaría noquear, mientras que el ‘hijo de la leyenda’ solo esperaba no ser derribado.

Los aficionados esperaban que la pelea aumentara de intensidad durante los dos últimos asaltos, 11 y 12, pero esto no sucedió y los fanáticos comenzaron a gritar “beso, beso, beso” a los pugilistas, además de abuchearlos en reiteradas ocasiones.

La batalla finalizó y Saúl ‘Canelo’ Álvarez se llevó el triunfo por decisión unánime con puntuaciones de los tres jueces de 120-108.

Durante una conferencia de prensa realizada al término de la función, el ‘Canelo’ comentó que, “esta noche, mostré que podía moverme, podía boxear, me mostré como un boxeador que puedo hacer todas las cosas. Pensé que iba a mostrarme como un boxeador que podría lanzar golpes, pero él (Chávez Jr.) simplemente no lo haría. He demostrado que puedo hacer muchas cosas en el ring, cualquier cosa que un luchador trae”, sentenció.

Por su parte el ‘hijo de la leyenda’, Julio César Chávez Jr., manifestó que, “‘Canelo’ me pegó, me golpeó a la distancia, él es un peleador muy activo, él es muy bueno y me golpeó.

Si me hubiera atacado más, habría contrarrestado por sus golpes, Nacho (Beristáin) me dijo que hiciera eso pero la estrategia no funcionó, la velocidad y la distancia fueron la clave; no sentí tanta energía porque me sentí menguado, no pude tirar tantos golpes como quería”, declaró.

Lo rescatable de la noche fue que al término de la pelea Golden Boy Promotions anunció un combate esperado desde hace mucho tiempo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará a Gennady ‘GGG’ Golovkin, quien estuvo presente en el evento para promover este combate a celebrarse el próximo 16 de septiembre.