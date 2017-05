Croacia aprovechó errores de México para ganar

El Tiempo estuvo presente en el partido amistoso internacional que disputó México vs Croacia en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. Un juego que desde antes que iniciara dio de qué hablar, ya que el himno nacional de Estados Unidos fue entonado al estilo del mariachi, situación que fue aplaudida por los miles de aficionados reunidos en el inmueble.

El equipo de México, dirigido por Juan Carlos Osorio inició el encuentro con Guillermo Ochoa, Elías Hernández, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Luis Reyes, Héctor Moreno (c), Jesús Molina, Diego Reyes, Héctor Herrera, Miguel Layún y Oribe Peralta.

La Selección de Croacia alineó con Lovre Kalinic, Borna Barisic, Iván Sunjic, Jakov Filipovic, Zoran Nizic, Nikola Vlasic, Mile Skoric, Iván Santini, Fran Tudor, Tin Jedvaj y Duje Cop (c), dirigidos por Ante Cacic.

El árbitro del partido fue Baldomero Toledo, antes del silbatazo inicial, los capitanes de ambas selecciones enviaron un mensaje a la comunidad para tratar de erradicar la intolerancia y discriminación hacia el prójimo, posteriormente se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente ataque terrorista en Manchester, Inglaterra.

Durante los primeros minutos del encuentro México generó algunas jugadas de peligro que lamentablemente para la causa de los aztecas no pudieron terminar con remate a portería croata, caso similar para el equipo europeo, quienes en algunas ocasiones lograron llegar al área rival sin lograr ejecutar el último toque.

Al minuto 21 Croacia generó una clara jugada de gol, tras un cobro de tiro de esquina Noran Nizic logró ganar el salto a la defensa mexicana y conectar un remate de cabeza que pasó apenas arriba del arco defendido por Ochoa.

México intentó reaccionar al minuto 26, tras un cobro de tiro de esquina el balón fue controlado por Héctor Herrera, quien remató de pierna derecha pero el esférico se fue muy desviado de la portería. Instantes más tarde los aztecas recuperaron el balón, Oribe Peralta ingresó sólo al área e intentó quitarse al portero Kalinic, quien estuvo atento y pudo quitarle el esférico a su adversario.

Croacia logró abrir el marcador al minuto 35 mediante un saque de banda que fue mal defendido por la zaga mexicana, los atacantes croatas aprovecharon el descuido y Duje Cop envió el balón al fondo del arco.

Dos minutos más tarde (37) se originó otra falla de los jugadores aztecas, quienes retrasaron el balón incorrectamente para que Fran Tudor tomara posesión del balón, entrara sólo al área, ‘burlara’ a Guillermo Ochoa y consiguiera el segundo gol para Croacia.

El árbitro terminó el primer tiempo con marcador parcial de 0-2 a favor de la Selección de Croacia.

Para la parte complementaria el colombiano Juan Carlos Osorio, D.T. de México envió a la cancha Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado y Néstor Araujo, en sustitución de Erick Gutiérrez, Jesús Molina y Diego Reyes.

Al minuto 50 Elías Hernández buscó acortar la distancia en el marcador con un tiro al arco que fue bien atajado por el guardameta croata.

Hirving Lozano tuvo una clara jugada de gol al minuto 53, tras un pase largo ingresó de frente al área, se quitó la marca del portero pero no pudo rematar al arco debido a la buena intervención de la defensa croata.

Uno de los jugadores más esperados por afición mexicana, Carlos Vela, ingresó a la cancha al minuto 54 en sustitución de Elías Hernández.

México intentó marcar gol al minuto 58 con un tiro libre directo ejecutado por Andrés Guardado, sin embargo, el portero Lovre Kalinic estuvo atento para desviar el esférico a tiro de esquina.

Al minuto 64, los aztecas estuvieron cerca de anotar mediante un remate de cabeza de Oribe Peralta que fue atajado por el portero croata, el balón quedó a la deriva pero Hirving Lozano no alcanzó a hacer contacto con el balón.

Pese a ir perdiendo el partido, la afición mexicana se emocionó al instante 66 cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández ingresó a la cancha en sustitución de Oribe Peralta.

Al minuto 78 el jugador croata Mile Skoric resultó expulsado por doble amonestación. México siguió buscando anotar en los minutos restantes pero la defensa y portero de Croacia evitaron la caída de su arco.

Mediante un cobro de falta al minuto 86, Javier ‘Chicharito’ Hernández anotó gol para México tras rematar de cabeza en el área. Los aztecas siguieron buscando la anotación del empate y un minuto más tarde estuvieron muy cerca de lograrlo con un remate de Héctor Moreno que fue bien atajado por Kalinic.

El árbitro Baldomero Toledo añadió cinco minutos, no obstante, el juego se tuvo que detener por algunos instantes debido a que un pseudoaficionado invadió la cancha, las autoridades intervinieron rápidamente y las personas asistentes reprobaron dicho acto.

El partido finalizó con marcador de México 1-2 Croacia.

Amonestados: Zoran Nizic (CRO), Luis Reyes (MEX), Mile Skoric (CRO), Borna Barisic (CRO).

Expulsados: Mile Skoric (CRO).

Capacidad: 62,317 aficionados.

Al término del partido, jugadores de la Selección de México atendieron a los medios de comunicación reunidos en la zona mixta del estadio y estas fueron sus respuestas a preguntas formuladas por El Tiempo.

Miguel Layún: “Empujamos, intentamos, luchamos, creamos ocasiones, desafortunadamente no logramos darle la vuelta al resultado pero creo que fue una muy buena segunda parte que nos tiene que servir que podemos hacer bien las cosas”.

Elías Hernández: “Ellos esperaban eso, que cometiéramos errores, el equipo arrancó muy bien el partido, teniendo oportunidades de gol, no pudimos concretar, se aprende de esto y esperamos seguir mejorando. No estuvimos finos adelante, hubo varias oportunidades que no pudimos concretar, la situación se presentó así”.

Néstor Araujo: “Si fuera por funcionamiento estaríamos preocupados, pero creo que el equipo trató y funcionó bien, sirve mucho por lo que se puede venir en un futuro con equipos similares. Creo que el equipo va bien, son partidos que nos van ayudar para las eliminatorias, para conseguir el pase al mundial que tenemos en mente”.

Andrés Guardado: “Hay veces que de las derrotas puedes sacar más conclusiones que de las victorias, ves las cosas que hiciste mal, ese es el lado positivo, no nos vamos contentos pero nos vamos tranquilos porque en la segunda parte el equipo mexicano mostró una cara muy buena, si hubiéramos sido contundentes el resultado sería otro”.