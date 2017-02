México vs Islandia rompió récord de asistencia en el estadio Sam Boyd

El miércoles 8 de febrero la Selección de México jugó por segunda ocasión en la ciudad de Las Vegas, un encuentro realizado en el estadio Sam Boyd donde enfrentó a su similar de Islandia. Evento histórico en la entidad al registrar la cifra de 30,617 aficionados, siendo el partido de futbol soccer con más espectadores en la historia. El marcador final 1-0 a favor del Tricolor.

El equipo nacional azteca, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, inició el cotejo con 12.- Alfredo Talavera; 2.- Néstor Araujo; 3.- Oswaldo Alanís; 4.- Rafael Márquez (13.- Hugo Ayala, 52’); 5.- Jesús Molina (22.- Edson Álvarez, 60’); 7.- Orbelín Pineda; 8.- Hirving Lozano; 9.- Alan Pulido (19.- Elías Hernández, 76’); 10.- Giovani Dos Santos (15.- Raúl López, 46’); 11.- Jürgen Damm (21.- Luis Montes, 65’) y 17.- Jesús Gallardo (18.- Luis Reyes, 46’).

Por su parte la Selección de Islandia alineó con 12.- Frederik Schram; 4.- Orri Sigurdur Omarsson; 5.- Hallgrimur Jonasson; 7.- Aron Sigurdarson; 9.- Aron Elis Thrandarson (8.- Arni Vilhjalmsson, 77’); 10.- David Thor Vidarsson; 11.- Kristinn Freyr Sigurdsson (7.- Aron Sigurdarson, 77’); 14.- Bodvar Bodvarsson (3.- Kristinn Jonsson, 77’); 15.- Vidar Ari Jonsson (2.- Adam Orn Arnarson, 85’); 18.- Kristjan Floki Finnbogason (16.- Oliver Sigurjonsson, 54’) y 20.- Sigurdur Egill Larusson; dirigidos por Heimir Hallgrimsson.

Desde los primeros minutos de partido, México se apoderó del control del balón, mientras que la estrategia de Islandia fue clara durante todo el encuentro, la cual fue buscar el contra ataque. El primer intento del equipo azteca ocurrió al minuto 10 con un disparo de fuera del área de Jesús Molina que se fue ligeramente desviado de la portería islandesa.

Al minuto 17 un despeje del portero Talavera dejó al atacante mexicano, Alan Pulido, frente al arco rival, sin embargo su remate se fue encima del mismo, los aficionados ahogaron el grito de gol.

Tres minutos más tarde Pulido tendría una nueva oportunidad de anotar, tras una jugada a balón detenido, el esférico fue centrado al área, Alan Pulido saltó a tiempo para rematar y marcar el primer gol del partido.

México siguió insistiendo pero Islandia también tuvo una jugada de peligro al minuto 27 con un disparo de larga distancia que pasó arriba de la portería azteca.

Al minuto 39 un intento de disparo de Jürgen Damm complicó a la defensa de Islandia, si bien el balón iba totalmente desviado, durante el trayecto encontró los pies de Giovanni Dos Santos, quien remató de ‘tacón’ pero el guardameta islandés alcanzó a reaccionar para detener el esférico.

El primer tiempo finalizó con triunfo parcial de México por la mínima diferencia.

Ya para la parte complementaria ambas selecciones realizaron un gran número de cambios. Durante este periodo el mexicano Hirving Lozano estuvo muy participativo generando algunos remates a la portería rival, los cuales estuvieron cerca de convertirse en gol.

Durante el segundo tiempo se produjo el debut del joven jugador de las Águilas del América, Edson Álvarez, quien al minuto 70 estuvo cerca de estrenarse con una anotación con un disparo de larga distancia que pasó muy cerca de la portería defendida por Frederik Schram.

El partido finalizó y el marcador no cambió, México derrotó 1-0 a Islandia en un encuentro amistoso pero con algunas emociones. Al término del cotejo jugadores mexicanos compartieron con El Tiempo sus impresiones sobre este partido.

Elías Hernández; “Bastante contento con la oportunidad, es un partido amistoso pero había que tomarlo con mucha seriedad, a pesar de que nos encontramos a un equipo que se paró atrás y no dio espacios. Tratar de seguir en buen nivel, siendo convocado, tratar de buscar un lugar acá y después las cosas se van a ir dando poco a poco, no bajar los brazos y seguir trabajando al cien por ciento”.

Edson Álvarez; “Muy agradecido con el profe Osorio que me dio la oportunidad, muy agradecido con Dios y me siento muy feliz. No tuve mucho tiempo, fueron dos entrenamientos, me costó un poco entender los movimientos, con trabajo y adaptación espero que sigan más llamados y rendir mejor”.

Mientras que el anotador del único gol del partido, Alan Pulido, manifestó que seguirá esforzándose para ganarse un lugar en la Copa Mundial de la FIFA a realizarse el próximo año, además de mandar un mensaje a sus connacionales que radican en Estados Unidos.

“Seguir trabajando de la misma manera, no conformarse, poco a poco el trabajo te lo va dando, aprovechar las oportunidades que se presentan como esta, es algo muy importante. Muy contento, siempre que me toca venir a Estados Unidos la gente responde y nos brinda todo su cariño y el amor que sienten por México, nos sentimos afortunados por estar en Las Vegas y llenar este estadio con gente mexicana es algo muy bonito. El mensaje es como lo dijo Rafa (Márquez), todos estamos unidos con ellos, sabemos que ante la unión este país va a ser más fuerte”, finalizó.