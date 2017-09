Mayweather derrotó a McGregor por nocaut técnico

Una pelea de boxeo muy esperada y a la vez surreal se llevó a cabo la noche del sábado 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en la cual por primera vez en la historia dos exitosos deportistas de diferentes disciplinas se enfrentaron en un mismo combate. El boxeador estadounidense, Floyd Mayweather Jr., se enfrentó al peleador irlandés de artes marciales mixtas (MMA) de UFC, Conor McGregor.

Aunque el inmueble no tuvo un lleno total, debido a que la cifra de asistentes fue de 14,623, los aficionados de ambos peleadores vivieron con gran intensidad cada momento de la épica batalla. En el combate coestelar, Gervonta Davis derrotó por nocaut a Francisco Fonseca, en una definición bastante polémica donde los aficionados manifestaron su desacuerdo al veredicto final.

De acuerdo a la repetición, Davis conecta un certero golpe al rostro de Fonseca, no obstante, milésimas de segundos después tira otro golpe a la nuca, lo que provocó que Francisco Fonseca fuera a la lona. Los jueces determinaron darle el triunfo a Davis, mientras que Fonseca se limitó a declarar: “Fue un golpe ilegal”.

Llegó el turno de la pelea estelar, el referee fue Robert Byrd, quien en reiteradas ocasiones tuvo que separar el forcejeo de ambos peleadores y reconvenir a Conor McGregor, ya que al no estar compitiendo en su área (MMA) en varios momentos golpeó levemente la nuca de Floyd Mayweather. En el primer asalto el irlandés intentó atacar mientras que el estadounidense solo estudiaba a su adversario.

Para la segunda y tercera ronda todo fue show, McGregor luce una posición de defensa muy al estilo de MMA, mientras que Mayweather simplemente se defiende de manera acertada. Ambos intentaron golpear pero no consiguieron afectar a su rival.

En el cuarto asalto la pelea se intensificó, el estadounidense parece reaccionar y comenzaba a emparejar el trámite de la batalla, situación que prolongó hasta la quinta ronda. Los ánimos se calentaban, una vez que sonó la campana para terminar el quinto asalto, Mayweather tiró un empujón a McGregor, lo que le costó el regaño del referee.

Administrando su condición física de manera adecuada, Mayweather fue superior a su oponente a partir la sexta ronda. Para el séptimo asalto el estadounidense conectó dos certeros golpes contra McGregor, quien ya lucía cansado pero continuaba dando batalla.

La pelea aumento de intensidad en el octavo y noveno asalto, el irlandés continuaba de pie buscando el triunfo pero su agotamiento era notorio, situación que fue bien aprovechada por el pugilista estadounidense.

El combate no llegó a las 12 rondas, ya que Mayweather fue al ataque en el décimo asalto y logró afectar a McGregor. Aunque el irlandés nunca tocó la lona, el referee Byrd decidió parar la pelea y ceder el triunfo al estadounidense por nocaut técnico.

Después de la pelea, ambos protagonistas atendieron a los medios de comunicación reunidos en la conferencia de prensa. Mientras Mayweather respondía las preguntas de los medios, McGregor hizo su aparición, por lo que fue el mismo estadounidense quien lo presentó y ambos sellaron el espectáculo con un abrazo y posando para las cámaras.

Floyd Mayweather Jr.: “Damas y caballeros esta fue mi última pelea. He tenido grandes combates, algunos muy aburridos, pero al final del día siempre seré recordado como un ganador. Hice el boxeo que necesitaba para ganar y el resto no tiene importancia”.

Conor McGregor: “Debieron dejar que lo siguiese haciendo, dado que ahí fue cuando me cortaron la inercia de la pelea. Al final me ganó porque le hice pelear al máximo, dándolo todo. Creo que era un poco pronto para parar la pelea, yo sólo estaba algo fatigado. No es tan rápido ni tan bueno (Mayweather), pero hay que darle la victoria, la experiencia son 50 victorias profesionales”.