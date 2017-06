No hubo revancha, Ward noqueó a Kovalev

El hotel y casino Mandalay Bay fue la sede de una intensa pelea de boxeo catalogada como ‘La Renancha’, el ruso Sergey Kovalev y el estadounidense Andre Ward se enfrentaron por segunda ocasión en un duelo que desde el primer segundo fue intenso y emocionante.

En las peleas preliminares, Luis Arias derrotó por nocaut en el quinto asalto a Arif Magomedov; Cedric Agnew fue noqueado por Dmtry Bivol en la cuarta ronda; mientras que el mexicano Moisés Flores tuvo una lamentable actuación al perder por nocaut apenas en el primer asalto ante el cubano Guillermo Rigondeaux.

En la primera batalla disputada en el 2016, Andre Ward derrotó a Sergey Kovalev por decisión, ahora para ‘La Revancha’, ambos pugilistas salieron a ‘matar o morir’ deportivamente hablando desde el primer asalto, en el cual ambos buscaron hacer daño a su oponente.

La segunda ronda fue intensa, Kovalev comenzaba a lucir ligeramente superior a su rival logrando conectar algunos golpes, mientras que Ward simplemente resistía.

Buenos movimientos para esquivar se vieron durante el tercer asalto, en el cual también hubo mucho forcejeo, al grado que el referee tuvo que intervenir en varias ocasiones para separar a los peleadores.

Para la cuarta ronda Ward logró emparejar la contienda, los protagonistas sabían que tenían poco margen de error y ambos atacaron provocando un intercambio de golpes que emocionaba a los miles de aficionados presentes.

El quinto, sexto y séptimo asalto fueron muy similares, la pelea continuaba intensa, pareja, con forcejeos y una buena estrategia defensiva de ambos pugilistas, no obstante, el ruso Kovalev comenzaba a verse más cansado que su oponente.

El trámite de la pelea pronosticaba que difícilmente el resultado se iría a decisión, sin embargo, terminó antes de lo esperado, Ward aprovechó el cansancio de Kovalev para propinarle una serie de golpes consecutivos y obtener el triunfo por nocaut en el octavo asalto.

En conferencia de prensa al término de la pelea, el estadounidense Andre Ward se mostró contento por el triunfo y elogió a su adversario.

“Estoy emocionado, estoy feliz, no predije un nocaut, pero dije que podría suceder. Tengo mucho respeto por Kovalev, él es un campeón del mundo que ha estado en la cima por mucho tiempo, es un gran peleador. No sé si tuvo las respuestas correctas esta noche, obviamente, no lo hizo porque la pelea se detuvo”, sentenció Ward.