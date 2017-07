Primer guatemalteco en convertirse en peleador professional de MMA

El próximo 27 de julio el primer peleador de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) en la historia de Guatemala, Rudy ‘Ruthless’ Morales, enfrentará al brasileiro Rafael Alves, una de las principales batallas que Combate Américas presentará ese día en la ciudad de Miami.

Morales tiene 32 años de edad y 15 años radicado en Las Vegas, ciudad a la que llegó buscando cumplir su sueño de convertirse en peleador profesional de MMA, así lo expresó en entrevista exclusiva con El Tiempo.

“Comencé en las artes marciales en estilo karate cuando tenía ocho años de edad, en Guatemala, ahí crecí y gané diferentes torneos a nivel internacional, ya cuando fui un adulto me llamó la atención las artes marciales mixtas, así fue como me incorporé en este nuevo estilo de pelea que se puede realizar ya sea en un ring o en una jaula”, comentó ‘Ruthless’.

Aunque logró pasar a la historia de su país al convertirse en el primer peleador chapín de MMA en competir a nivel profesional y obtener un triunfo oficial, Morales confiesa que el camino no fue sencillo, ya que al principio le costó entender la lucha Jiu Jitsu.

“Es un deporte muy extremo, de contacto total, pero si lo comparas al boxeo o fútbol americano existen los mismos riesgos en esos deportes también. Una de las ventajas es que como no solamente se vale pegar con las manos sino que también se vale anclar o enganchar con pies, codos y rodillas, entonces no son tantos golpes que un peleador recibe en un combate”, acotó Morales.

Rudy considera que este deporte cada vez va tomando más popularidad a nivel mundial, y cada vez son más las personas de origen latino que se están convirtiendo en aficionados de MMA. Un deporte que requiere de mucha disciplina y en el que no puede participar cualquier persona sin tener una preparación previa tanto física como mental.

“Me despierto y me voy a correr en ayunas, tomando agua, al llegar desayuno avena con un poco de fruta y un café. Al medio día me voy a entrenar, después tomo un licuado de proteína con fruta natural y almuerzo vegetales con huevos. Me preparo para el entrenamiento de la noche, cada entrenamiento es de una hora y media o dos horas, últimamente me he dedicado a hacer bastante yoga, para el estiramiento y movilidad, de esa manera puede prevenir muchas lesiones porque el desgaste físico es muy grande”, relató el peleador chapín.

‘Ruthless’ dijo ser admirador de los peleadores Wanderley Silva y Mircko Cro Cop, actualmente desearía enfrentar al hawaiiano Max Holloway (UFC) o al argentino Marcelo Rojo (Combate Américas), no sin antes superar la prueba que tendrá el 27 de julio ante Roberto Alves.

“En mi carrera he dado mucho show y a veces me han costado victorias, ahora voy a ser un peleador más inteligente y cauteloso, pero de todas maneras cuando tenga que explotar lo haré, no será una pelea aburrida. Es una de las peleas más importantes de mi carrera, va a ser la primera vez que tienen a un atleta de origen guatemalteco, la preparación más importante que he tenido para esta pelea ha sido espiritual, dejar todo en manos de Dios y ser agradecido por esta gran oportunidad. Puedo ser una gran inspiración para otros jóvenes, no solo de Guatemala sino de otros país de Latinoamérica, que a lo largo de mi carrera me han seguido y se han dado cuenta de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy ahora”, sentenció Morales.

Rudy sabe que el combate será complicado ya que enfrentará a un peleador de 155 libras, más pesado que él, sin embargo, se mantiene seguro de sí mismo para conseguir el triunfo, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia donde ha tomado peleas apenas 18 o 24 horas antes de las mismas. También compartió con este semanario su rutina antes de cada batalla.

“Mucho estiramiento, últimamente he escuchado bastante merengue antes de la pelea para despertar el ánimo, empezar a orar y siempre estar agradecido por estar en ese momento. Miro a las cuatro paredes, doy gracias a las personas que están ahí, por su energía y ya cuando camino por ese pasillo en dirección a la jaula voy contento.

Al principio de mi carrera me enojaba, trataba de mentirme a mí mismo y pensar que ese oponente me había hecho algo a mi o a mi familia, me di cuenta que eran emociones negativas, ahora trato de ser lo más positivo posible. Uno va madurando como persona y me doy cuenta que todo comienza y termina en la mente, en los pensamientos. Ahora dirijo toda esa energía positiva en cada uno de mis golpes y patadas”, mencionó Morales.

Por último, ‘Ruthless’ envía un mensaje a todos los jóvenes hispanos que tienen gusto por el MMA para que se motiven a incursionar en este deporte, además envía una invitación a todos los lectores de El Tiempo.

“Si en realidad les llama la atención las artes marciales inténtenlo, uno nunca sabe en qué va a ser bueno hasta que lo trata, un llamado a los padres de familia a que sepan que las artes marciales cambian vidas, no es solamente ir a buscar pleitos, va a forjar líderes, mujeres y hombres de bien.

No se puede ir uno de parranda, tomar o hacer drogas, cosas que son malas para el cuerpo y esperar tener el mismo rendimiento en la cancha o gimnasio. Sugiero que si alguien quiere hacer esto tiene que ser disciplinado. Poco a poco lo van a ir aprendiendo, si uno no es disciplinado en el ring, eso se ve, la gente se da cuenta. Todas las personas que lean esta entrevista, pueden venir a entrenar conmigo gratis uno o dos meses”, finalizó Rudy Morales.