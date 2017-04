¿Por qué Shanahan y los 49ers dejaron ir a Kaepernick?

Mientras los San Francisco 49ers buscaban cubrir su baraja de quarterbacks en los primeros días de la agencia libre, el gerente general John Lynch recibió información que le hizo creer que Colin Kaepernick estaba cerca de firmar con otro equipo.

“En un punto, hubo información que obtuvimos sobre nuestro mariscal de campo y es lo que pasó en la agencia libre”, dijo Lynch. “Obtienes información y analizas cómo está el mercado con los muchachos de los que estás hablando, y hubo información que llegó a nosotros, sé que eso se arruinó y no me quiero meter en los asuntos de otras personas, pero hubo información de que él (Kaepernick) estuvo muy cerca (de firmar con otro equipo). Obviamente, no pasó y no sé qué ocurrió”.

Pero Lynch y el coach Kyle Shanahan sí saben lo que sucedió con Kaepernick y San Francisco. Después de entrevistarse con el quarterback, antes de la agencia libre, los 49ers no tuvieron contacto alguno con él y firmaron a los veteranos Brian Hoyer y Matt Barkley, lo que hizo parecer que el tiempo de Kaepernick con el equipo había terminado después de seis temporadas.

Mientras Shanahan ha probado la flexibilidad de su esquema, basado en el talento de los equipos en los que ha estado como coordinador ofensivo, Houston, Washington, Cleveland y Atlanta, ésta es su primera oportunidad para construir un roster a su medida. Eso no significa que no se adapte al talento que ya existe en el equipo, pero él y Lynch tienen una idea de lo que buscan en cada posición para seguir adelante.