Concierto a beneficio de niños indocumentados

Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de niños indocumentados enfermos que no cuentan con seguro médico, la fundación no lucrativa ‘Sophi for the Children USA’, realizará un evento musical donde participarán distintos talentos locales como Sophia Camille, Yareli De León, Diana Montessori, entre otros.

La directora de ‘Sophi for the Children USA’, Helga Cerda, comentó que, “Somos una entidad sin ánimo de lucro enfocada en la salud y el bienestar, dedicada desde hace dos años a captar niños indocumentados inmigrantes en Las Vegas y alrededores que tienen problemas de salud o de inmigración por su estatus legal y no han sido atendidos. Con el fin de proteger su derecho a la vida y asegurarnos que sean respetados, servimos en la orientación y búsqueda de recursos, orientando y refiriendo a sus familiares, verificando si son elegibles para programas de salud del gobierno o privados”.

Este concierto de beneficencia se llevará a cabo el próximo viernes 21 de abril a partir de las 6:00 de la tarde en el salón Elegante Banquete Hall, situado en 3020 E. Bonanza Road, Suite 110, en Las Vegas. Respecto a esta labor altruista, la cantante infantil Sophia Camille comparte con El Tiempo el motivo de la misma.

“Un día, después de recorrer todos los hospitales de Las Vegas y ser excluida de atención médica, sin compasión, sentirte tan desvalida y solo entregarme a la acción valiente de mi mama. Entendí la dimensión total de lo que significaba ser un niño sin derechos, que por no tener unos papeles puedes ser tan lastimado hasta la muerte. Con mucha fuerza y valor decidí luchar por mis derechos y de otros niños. En mi misma situación, por atención medica sin excepción para todos los niños en Nevada, y llevarles alegría para que tengan más ganas de seguir luchando, realmente podemos superar los obstáculos y la enfermedad y perseguir nuestros sueños”, relató Camille.

Para el concierto de este 21 de abril, Sophia Camille estará promoviendo su sencillo ‘Stop a la deportación’ y presentando el Programa de Arte de la fundación. El evento tendrá una cuota de cooperación de $10 dólares para adultos y niños menores de 12 años gratis (acompañados por un adulto).

Para más información sobre la fundación ‘Sophi for the Children USA’ o para detalles referentes a este concierto, envíe un correo electrónico a helgacerdag@gmail.com o llame al 702 742 4184. Las personas interesadas en patrocinar este evento también lo pueden hacer comunicándose a dicho número telefónico.