Escuadrón Sierreño deleitará a su público con canciones alusivas al festejo

Uno de los grupos musicales que se presentarán en el evento de El Tiempo Cinco de Mayo será Escuadrón Sierreño, un grupo conformado por tres jóvenes mexicanos que buscan abrirse camino dentro del ámbito musical del ‘Estado de Plata’.

El grupo se formó en 2015 y la forma fue muy particular, dos de los integrantes ya tenían un proyecto, sin embargo, a través de redes sociales conocieron a quien sería su tercer compañero en esta aventura, Uriel Domínguez originario de Sinaloa, México.

“Ha sido un poco difícil conseguir los eventos, tratar de entrar a la radio, tenemos canciones inéditas que queremos que escuche la gente, ha sido un poco difícil todo eso, nosotros no tenemos representante.

Nos gusta participar en eventos, hemos participado en varios para niños con cáncer, nos gusta colaborar, que nuestro nombre se escuche así, no solamente en clubes nocturnos”, comentó Domínguez, quien toca la armonía y es segunda voz del grupo.

Uriel confesó que pese a que su gusto por la música inició cuando tenía 10 años de edad, él no tenía pensado convertirse en músico, ya que incluso se graduó como chef y llegó a Las Vegas para trabajar en un restaurante.

“Empecé a ver que había muchos músicos, yo ya traía eso y decidí entrar. Inicié ayudándole a grupos hasta que pensé en hacer algo estable, fue cuando empecé a buscar gente, nos contactamos e iniciamos”, dijo Domínguez.

El bajista y primera voz de Escuadrón Sierreño originario de Puebla, México, Edwin Barrales tiene el objetivo de que el grupo continúe unido para poder exponer su talento ante la comunidad, quienes a través de sus canciones puedan identificarlos.

“Una de las canciones la vamos a sacar apenas, se llama ‘Fui para ti, tú para mí’, es una romántica que acabamos de grabar, ya tenemos el video oficial, lo vamos a subir a todas las redes sociales para que toda la gente lo vea y escuche. Esta canción nos la pasó un compositor de Sinaloa”, expresó Barrales.

Edwin sabe que una carrera musical no es sencilla, pero está consciente en que con trabajo se pueden lograr los objetivos, más en un país de oportunidades como lo es Estados Unidos.

“Cuando estaba en México sí me gustaba la música, pero allá es diferente, por la necesidad de comprar lo necesario no me hacía músico, fue hasta que me vine a Las Vegas hace como tres años, me empezó a gustar la música, vine aquí con la visión de aprender a tocar un instrumento”, añadió Barrales.

El grupo lo complementa Mauricio Cortez, un joven nativo de Morelos, México que destaca tocando el requinto y como segunda voz de Escuadrón Sierreño.

“Hemos tenido alrededor de 20 presentaciones, recuerdo cuando fuimos a tocar por primera vez a Broadacres Marketplace, antes de que empezáramos el grupo nos imaginábamos que íbamos a tocar ahí, y en junio del 2016 tocamos, abrimos el show de Alacranes Musical”, mencionó Cortez.

Mauricio lleva ocho años viviendo en la ‘ciudad de las luces’, desde los 12 años incursionó en la música participando en el mariachi de su escuela. Ahora el grupo se ha mentalizado en dar un buen espectáculo en el próximo evento del Cinco de Mayo en el hotel y casino Texas Station.

“Actualmente el estilo sierreño es lo que más está sonando por Ariel Camacho, él abrió las puertas, a mí siempre me ha gustado. Esperamos que venga mucha gente a acompañarnos, espero hacer un buen show para toda la gente que quiera escuchar algo nuevo de la música, vamos a tocar algo diferente”, finalizó Cortez.

Para contrataciones de Escudarón Sierreño llame al 702-664-5688.