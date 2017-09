Maná sigue siendo ‘El Rey’ de Las Vegas

El MGM Grand Arena lució un lleno total para recibir la presentación de una de las bandas de rock más influyentes de México y América, Maná, quienes ofrecieron conciertos el 15 y 16 de septiembre en el marco de la celebración de la Independencia de México.

Al iniciar el concierto, se escuchó la canción ‘Guadalajara, Guadalajara’ reproducida por el sonido de la arena, posteriormente la banda mexicana hizo su aparición, el vocalista Fher salió cubierto totalmente con la bandera azteca y comenzó a interpretar el primer tema, ‘Oye mi amor’.

La segunda canción de la noche fue ‘Corazón espinado’, seguida de ‘El Rey’ interpretada al estilo del rock y dedicada a todos los mexicanos radicados en Estados Unidos.

“Para todos los mexicanos que le han dado tanto a este país, sin ustedes este país no sería lo que es y eso es un hecho. Me da mucho gusto que ya somos más de 50 millones de latinos en Estados Unidos, y aunque ahora no nos quieran mucho, al final vamos a ganar, porque somos más y tenemos más corazón, somos gente trabajadora y una buena comunidad… Soy feliz de ser mexicano, nací en México, crecí en México, vivo en México y voy a morir por México”, expresó el vocalista Fher ante la euforia de sus seguidores.

Una de las canciones más coreadas de la noche fue ‘Clavado en un bar’, el cual es uno de los grandes éxitos que ha tenido este banda mexicana a lo largo de su trayectoria. ‘Labios compartidos’, ‘Amor clandestino’, la nueva versión de ‘De pies a cabeza’, ‘Me vale’, además de ‘Mariposa traicionera’ dedicada por la banda a todas las “mujeres mexicanas traicioneras”, fueron otras de las interpretaciones que emocionaron a las más de 14,000 personas presentes en el recinto, entre las que se encontraba el ex boxeador Juan Manuel Márquez.

El baterista Alex tuvo una intervención en solitario, en la cual mostró su gran destreza para dominar su instrumento. Posteriormente se comenzó a elevar un pequeño escenario llamado ‘Isla’, colocado en la parte posterior de la arena, ahí se encontraban Fher y Sergio Vallín listos para tocar ‘Te lloré todo un río’, ‘Vivir sin aire’ y ‘Hechicera’.

Instantes después, Alex y Juan Calleros se unieron a sus compañeros en ese segundo escenario. Fher invitó a una mujer del público a subir con ellos; una fan llamada Teresa y originaria de Sonora, México, quien portando una playera de la Selección de México les pidió que cantaran la canción de ‘Reloj Cucú’.

La memoria de José Alfredo Jiménez estuvo presente no solo en esta edición de El Tiempo, sino también durante el concierto; ya que al regresar al escenario principal, donde los esperaba un mariachi local, Fher les pidió que cantaran juntos ‘Te solté la rienda’. Posteriormente los integrantes de Maná interpretaron un tema que Juan Gabriel hizo famoso hace algunos años, ‘Se me olvidó otra vez’.

‘El muelle de San Blas’ no pudo faltar en este concierto, por supuesto tampoco ‘Rayando el sol’, que fue el tema con que Maná cerró estos dos eventos en Las Vegas, mencionando que “serían los dos últimos conciertos en Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ya volveremos”.

Al dejar sus instrumentos, Fher, Alex, Juan, Sergio y compañía se dirigieron al frente del escenario para agradecer el apoyo del público, mientras se escuchaba en el sonido la canción de ‘Cielito lindo’.