Talentos locales se unieron para ayudar

El viernes 21 de abril se llevó a cabo un emotivo concierto a beneficio de niños indocumentados enfermos sin seguro médico, en el cual decenas de personas reunidas en el salón Elegante Banquet Hall pudieron disfrutar de los números musicales de distintos talentos locales.

La intención de realizar este evento de beneficencia fue idea de Sophia Camille, una niña de 13 años de edad que relató provenir de una familia altruista, en la cual heredó el talento de cantar de su abuelita y la intención del servicio a la gente de su abuelo, quienes sirvieron a la comunidad en su país de origen, Chile.

“Desde hace algunos meses con mi mamá teníamos la idea, fue difícil encontrar personas que apoyaran, pero después los encontramos”, comentó Sophia Camille, una niña de ascendencia chilena y mexicana que desde hace varios años se ha unido a distintos eventos en Las Vegas.

Nacida en Canadá, Sophia sabe la importancia de mantener unidas a las familias inmigrantes de Estados Unidos, es por eso que durante el evento interpretó la canción ‘Stop a la deportación’; “Esa canción se hizo contra la deportación, para tratar que no suceda, es una pesadilla”.

La organizadora del evento, madre de Sophia Camille y directora de la fundación no lucrativa ‘Sophi for the Children USA’, Helga Cerda, expresó sentirse feliz por haber organizado un evento altruista, pero espera más apoyo de la comunidad para futuras actividades.

“Me siento muy feliz, las niñas están súper felices de participar con la comunidad haciendo una buena causa. Para mí es un sueño hecho realidad porque empezamos ahora, tal vez no hay mucha gente que nos apoya pero el día de mañana va a estar lleno”, mencionó Cerda.

El concierto reunió a cerca de 100 personas, que quienes con su donativo de $10 dólares como cuota de recuperación por la entrada pudieron ayudar un poco a niños enfermos e indocumentados del valle que necesitan alguna medicina o servicio médico.

“Eso es una situación terrible porque no creo que haya ningún niño en el mundo que se merezca no ser atendido por alguna enfermedad. Pienso que no se están respetando los derechos de las personas, los derechos de los niños, derechos civiles y derechos humanos, en todo el sentido de la palabra, eso se tiene que cambiar”, sentenció Helga Cerda.

Una de las cantantes juveniles locales que se sumaron a la causa fue Yareli De León de 18 años, quien interpretó temas de Yuridia y Jenni Rivera, mostrando una gran voz que impresionó a más de una persona.

“Se me hizo una buena oportunidad para mostrar nuestro talento pero también para los niños que estamos ayudando. Pienso que son muy valientes por venir a Estados Unidos, sé que es difícil venir, especialmente si vienen sin sus padres, es una buena causa que hacemos por ellos”, expresó la joven cantante.

Sobre la dificultad de obtener un lugar en los eventos musicales locales, Yareli manifestó que, “es difícil porque no mucha gente está haciendo eventos para gente de nuestra edad y para talentos locales. Casi siempre cuando uno quiere ser conocido tiene que ir a California para hacer audición a algunos programas, es un poco difícil porque no todos podemos tener esa oportunidad”.

Para más información sobre la fundación ‘Sophi for the Children USA’ envíe un correo electrónico a helgacerdag@gmail.com.