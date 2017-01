2017, año de resoluciones atrevidas

Para muchos la llegada de un año nuevo significa abrirse a los cambios en sus vidas. Son millones las personas alrededor del mundo que pretenden conseguir esos cambios a través de ‘resoluciones’ que en otras palabras se vuelven un tipo de meta en la vida de cada ser humano. Pero la mayoría de las veces la lista de resoluciones se vuelve tan agobiante como la lista de regalos para las fiestas.

Las resoluciones que más comunmente se escuchan son: “quiero bajar de peso”, “quiero encontrar un nuevo trabajo”, “quiero dejar de fumar” o incluso “quiero hallar una pareja”. En conclusión, pocas veces se escucha hablar a alguien sobre resoluciones poco comunes y sobre todo cómo esa persona piensa hacer para cumplirlas.

Cindy Salinas, quien junto a sus esposo planea comprar dos casas más este 2017 comentó que, “Todo está en tener la iniciativa y la disciplina nescesaria”.

La pareja trabaja en una empresa de aire acondicionado y ya es propietaria de dos viviendas en su natal Guatemala.

“¡Comprar dos casas más! Es algo loco pero mi esposo y yo queremos hacerlo y sé que tenemos que trabajar mucho para lograrlo”, añadió Salinas, quien además asegura que ella y su esposo disfrutan de invertir su dinero en algo productivo.

“Pienso que la compra de casa es una buena inversión y no es una pérdida de dinero. Estamos construyendo un patrimonio para nuestros hijos”.

Otras personas dicen que para ellas la resolución más importante es acercarse más a su religión y a sus familias.

Por su parte, Debbie, una madre de dos niños y devota cristiana manifestó que,“Nos quejamos tanto, pedimos mucho y damos menos de lo que merecemos recibir. Tenemos que ser concientes de que no se puede tenerlo todo. Quiero disfrutar más de mi familia y acercarme más a Dios”.

Algunos sin duda más amantes de la adrenalina prefieren no desperdiciar ningún segundo de sus vidas y se proponen retos. Ejemplo de eso es Amanda González, quien ya se encuentra planificando su viaje de cumpleaños a Europa. La joven de origen uruguayo se quiere lanzar en paracaídas, hallarse un novio durante su aventura por el ‘viejo mundo’ y aprender un nuevo idioma.

“Amo los retos, la cultura, la gente, conocer y ver el mundo. Mis padres nunca han estado de acuerdo con mis viajes y decisiones, pero pienso que la vida es una y mi resolución para el 2017 es ser aún más loca”, reveló González, entre risas.

Por otro lado, Jesús Herrera señaló estar desacuerdo con las personas que esperan hasta el principio de año para tomar acción en sus vidas cotidianas.

“Las cosas se pueden hacer en cualquier momento durante el año, solo está en tomar una decisión y hacerlo”, afirmó Herrera. “Siempre dicen lo voy a hacer, pero así se la pasan todos los días del año hasta que acaba, comienza uno nuevo y terminan sin lograr nada”.

Un pensamiento que comparte Marcela González, administradora de un edificio de apartamentos.

“Si van a hacer algo pues que lo hagan. No se queden sentados y salgan a buscar. Las cosas no llegan jamás al pie de la cama, hay que siempre buscarlas. Además, todos los días tienen que estar llenos de resolucionos, no solo el año nuevo”, concretó.