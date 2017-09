282 mascotas ahora tienen un nuevo hogar

“Lo vimos y como que me estaba ‘echando el ojo’, lo saque a caminar y es un buen perro, decidí adoptarlo”, comentó Jesús Constante, residente de North Las Vegas, quien en compañía de su esposa acudió a la jornada de adopción masiva ‘Desocupar Albergues’, la cual fue organizada por ‘The Animal Foundation’ en colaboración con el canal del televisión local Telemundo.

Constante adoptó a un perro pitbull macho de tres años de edad, a quien ahora considera como un miembro más de su familia. Además, dijo tomar la determinación de acudir a este evento en busca de una mascota debido al fallecimiento de su perro anterior.

“En lugar de comprar un perro es mejor darle una segunda oportunidad a uno que no tiene casa y no tiene amor. Es mejor adoptarlos porque los perros no tienen la culpa de nada, a veces la gente nadamas vende los perros para tener una ganancia de dinero pero no les ponen atención. Adoptar a un perro es darle una oportunidad. El pitbull es una raza buena, buenos con los niños y todos, la gente les da una mala reputación según porque son muy agresivos, pero nada de eso es cierto”, expresó Constante.

La jornada de adopción se realizó el sábado 19 de agosto en el albergue de ‘The Animal Foundation’, un evento que se realiza cada año con el objetivo de dar en adopción a todos los animales reclutados en el lugar. Este año, la cifra de animales disponibles para adopción fue aproximadamente de 300.

La integrante de ‘The Animal Foundation’, Itzel Hernández, mencionó que, “usualmente les pedimos su domicilio –a los adoptantes-, no les pedimos muchos requisitos, simplemente con poderlos tener en sus casas, sobre todo al interior, no afuera. Los perros que más nos llegan en el albergue son pitbulls y chihuahueños”.

Hernández compartió con El Tiempo que siempre ha sido buena su experiencia trabajando en el albergue, no obstante, reconoce que en ocasiones han llegado animales que han sido maltratados por sus dueños previos, lo cual provoca que se realice un trabajo especial con ellos para que puedan convivir sin complicaciones con otras personas o animales.

Al preguntarle sobre la decisión de sacrificar animales, la integrante de ‘The Animal Foundation’ respondió que, “es la última decisión que tomamos, tenemos muchos programas para prevenir esa decisión, pero siempre debemos tomar en cuenta que si nos llegan muchos animales no podemos tener a tantos en el albergue. Le pedimos a la comunidad que nos ayude a adoptarlos”.

Durante esta jornada todas las adopciones fueron gratuitas, los adoptantes únicamente tuvieron que pagar una tarifa de $10 dólares por licencia que requiere el estado. Las adopciones en un día regular pueden tener un costo de $25 a $200 dólares, sin embargo, este albergue cuenta con distintas promociones para reducir las tarifas.

“Operamos, vacunamos y ponemos microchip a todos los animales, tenemos gente que limpia las jaulas. El albergue es uno de los más limpios de Estados Unidos, les damos agua todo el día, alimento dos veces al día y todo el dinero que tomamos de las adopciones es para seguir ayudando a los animales”, sentenció Hernández.

Aunque la mayoría de las personas buscan perros de pequeños tamaños o edades menores, siempre hay quienes se dan la oportunidad de tener a un perro adulto, tal es el caso de la señora Malea Saldaña, quien ahora recibirá en su casa a un pitbull de 7 años de edad.

“Lo adopté porque es un perro viejo y pienso que no tendría ninguna oportunidad con alguna otra familia”, compartió Saldaña.

De acuerdo con ‘The Animal Foundation’, la cifra total de animales adoptados durante esta jornada fue de 282; sin embargo, aún hay muchas mascotas en espera de un hogar.

Para más información llame al (702) 384-3333, o visite el albergue en 655 N. Mojave Road, Las Vegas, NV 89101.