Activistas protestan fuera de oficina de senador Heller

La Organización por Acción (OFA, en inglés), representantes de Planned Parenthood y asistentes interesados, que en total eran poco menos de una docena de personas, convocaron a una protesta pacífica afuera de las oficinas del senador de Nevada Dean Heller, al exterior del edificio de su oficina en Henderson, el 31 de mayo.

José Rivera, representante de OFA Nevada, explicó que la intención de la protesta era para hacerle saber al senador Dean Heller que la comunidad nevadense está interesada en la política y se encuentran al tanto de lo que sea que esté haciendo, al colaborar con la agenda de nuevas políticas en cualquier rubro que pretenda implementar el presidente Donald Trump.

Dean Heller puede decidir apoyar o no las propuestas de Trump, mediante su voto como senador, explicó Rivera, los temas que le interesan a OFA y a los asistentes a la protesta comentaron que son, mantener la ley de seguro médico ACA (conocida como Obamacare), conservar el presupuesto de Planned Parenthood, mejores ingresos para las familias trabajadoras y la educación infantil.

“Bien reconocemos que el senador Heller sí ha apoyado a la comunidad inmigrante, eso no se puede debatir, sin embargo le debemos dejar saber que estamos aquí en vigilia, por temas como por ejemplo, que dentro del presupuesto de Trump está construir un muro en la frontera y en eso no estamos de acuerdo”, comentó Rivera.

De acuerdo con Rivera, dice que Heller también apoya la cancelación de ACA, “si él vota a favor de situaciones como estas, el presupuesto para el muro y la anulación del Obamacare, vamos a seguir aquí protestando y se unirá más gente a estas causas,” dijo el manifestante a este medio.

Amy Vilela, asistente a la protesta, dijo que hay mucha ansiedad entre demócratas y republicanos, sobre todo con el tema de la salud, “deja muchas ganancias todo el dinero que se maneja en los seguros médicos, es toda una industria. Mi hija falleció de una embolia, asistió a un hospital con los síntomas y no la atendieron por no tener seguro,”afirmó Vilela.

Amy se ha encargado de difundir su historia, en la que su hija falleció, “no es posible que no puedas ver un doctor si no tienes un papel que diga que tienes seguro médico, debería ser un beneficio de sentido común la atención médica, mi hija murió con mucho dolor y sufrimiento en una ambulancia, luego de que la embolia avanzó, pudo prevenirse su muerte,” enfatizó.

Asímismo, la joven Shay Elyse, es paciente de lupus y se encuentra bajo tratamiento que controla su padecimiento, “gracias al Obamacare estoy en un tratamiento, y me he mantenido bien, actualmente me siento con mucho miedo de saber que todo esto podría desaparecer”, comentó.

En la protesta los asistentes compartieron sus testimonios, como los presentados aquí. De parte del equipo de Dean Heller nadie atendió a los activistas, El Tiempo también buscó comentario de algún representante de la oficina del senador pero no se obtuvo respuesta. Sin contratiempos, la protesta se llevó a cabo de 5 a 7 de la tarde.