Comunitarias

Feria de ciudadanía gratis

Reciba asistencia gratis en el llenado de solicitud para obtener la ciudadanía en el taller de ciudadanía que se efectuará el sábado 22 de abril de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Rancho High School, 1900 E. Searles Ave.

Requerimientos para el proceso de ciudadanía:

-Debe tener 18 años de edad

-Ser residente permanente por lo menos 3 años o si eres casado con un ciudadano estadounidense por lo menos tres años.

-Debe tener conocimientos básicos de la historia y gobierno de Estados Unidos

-Debe leer, escribir, hablar y entender un nivel básico de inglés

-Debe tener una buena moral

Documentos que necesita llevar:

-Licencia de manejo o identificación personal

-Tarjeta de Seguro Social

-Tarjeta de Residencia Permanente

Para mayor información llame a Mi Familia Vota 702-776-8205 , PLAN 702-970-3001.

-Feria de vacunación y salud

El viernes 28 de abril el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD siglas en inglés) invita Feria de Vacunación y de Salud de 12 p.m. a 4:30 p.m. en la clínica principal 280 S. Decatur Blvd.

Las vacunas para los niños son gratis

Entrada gratis

La feria ofrecerá, recursos para la familia, revisión dental y de visión, vacunas para adultos disponibles, ofertas (hasta agotar existencias). Los padres de familia deben de llevar la cartilla de vacunación y su tarjeta de seguro.

-Foro de derechos de inmigración

En estos momentos difíciles y desafiantes para las familias inmigrantes, amigos y vecinos, se debe tener conocimiento sobre los derechos que tienes como inmigrante, las formas de protegerse asimismo.

En este foro usted aprenderá sobre:

-DACA

-Derechos laborales de los inmigrantes

-Cambios en la reforma de salud

-Recursos

-Cuidado personal en el ambiente político y social

La cita es el jueves 27 de abril de 9:30 a.m. a 12 del mediodía en la iglesia Las Vegas, 801 Lamb Blvd.

Para registrarse llame a Roció Ramos al 702-578-4003.

-Proyecto ayuda ahora al oriente de Tijuana

Logia masónica de hispanos “Santiago 2:14” en Las Vegas, convoca a la comunidad a la donación de alimentos enlatados, casas de campaña, productos de higiene personal y tarjetas telefónicas que serán mandadas a la ciudad de Tijuana, México. Para ser repartidos entre las personas que están siendo deportadas.

Miembros hermanos del Rito Nacional Mexicano con sede en el valle de Tijuana será quien reparta las donaciones en esa ciudad.

La recepción será en el 2881 S. Valley View suite 17 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. durante todo abril.

Javier Becerra: 702-489-6224.

-Asesorías gratuitas sobre inmigración

La reconocida abogada de inmigración Kathia Pereira dará pláticas y responderá a las preguntas de los asistentes en la tienda Curacao en Las Vegas en las siguientes fechas y horarios: jueves 27 de abril, jueves 4 de mayo, jueves 25 de mayo, jueves 8 de junio. Todos se presentarán a las 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Curacao Las Vegas, se ubica en Meadows Mall, 4300 Meadows Ln Suite.

La abogada Kathia Pereira, quien por más de 14 años ha proporcionado asistencia legal a miles de familias y casos individuales, explicará el panorama actual de inmigración, responderá las preguntas de los asistentes y brindará asesoría.

Curacao ha sido un recurso para la comunidad durante sus más de 40 años de servicio y en la situación actual de inmigración, sabe que estar informado y conocer los derechos es fundamental. Por ello, ofrecerá asesoría gratuita sobre inmigración, a cargo de la renombrada abogada Kathia Pereira.

Con este esfuerzo, Curacao refuerza que, hoy como siempre, está con la comunidad, mostrando su apoyo a través de su plataforma Curacao Contigo.

-Preparan el XXIV Encuentro de Renovación Carismática

Los próximos 29 y 30 de abril del 2017 tendrá lugar el XXIV Encuentro de Renovación Carismática Católica, en el Cashman Center (Las Vegas Boulevard y Washington). De 8 am a 7 pm. El acceso requiere una donación de $25.00.

Participan el Obispo Joseph Pepe y el padre Gregorio León entre otros de Las Vegas. Aparte vienen oradores sacerdotes, monjas y laicos de Colombia, México y Venezuela, así como de varias ciudades de los Estados Unidos. Este año se celebra el Jubileo de oro. Información en el teléfono 702-735-0510.

-Atención médica de calidad a bajo costo

Los Centros de Salud de Nevada cuentan con cinco clínicas de cuidado de salud de alta calidad a bajo costo para todos los residentes del Sur de Nevada.

Ofrecen los servicios de medicina familiar, pediatría, geriatría, ginecología/obstetricia, cuidado prenatal y dental.

Se acepta Medicare, Medicaid, Nevada Check-Up, Clark County Social Services y la mayoría de los seguros médicos. Los pacientes sin seguro médico pueden ser elegibles para el programa de bajos recursos.

Cargos adicionales por análisis de laboratorio podrían ser añadidos.

A continuación las clínicas donde se ofrecen los servicios médicos:

1. - Bridger Health Center, 310 S. 9th St. Suite 110; 702-220-9932.

2. - NLV Family Health Center, 2320 Mc Daniel Suite A;702-214-5948.

3. - Cambridge Family Health Center, 3900 Cambridge Ave. Suite 102; 702-307-5415.

4. - Eastern Family Medical &Dental Care, 2221 S. Eastern Ave.; 702-7359334.

5. - MLK Familia Health Center, 1700 Wheeler Peak, 702-383-1961.

Para mayores informes puede visitar la página de Internet, www.nvhealthcenters.org

-No te dejes vencer por la energía de las estafas de servicios públicos

Cuando se corta el servicio de electricidad, tú pierdes tu energía de varias maneras. No puedes cubrir tus necesidades cotidianas sin luz, agua caliente, o sin calefacción o aire acondicionado.

Así que si recibes una llamada y te amenazan con cortar tus servicios porque te dicen que debes dinero, vas a prestar atención y antes de pagar las consecuencias incluso podrías llegar a pagar con dinero. Pero no te apures. La persona que llama puede ser un impostor que está perpetrando una estafa de servicios públicos.

¿Cómo puedes saberlo? Esa persona quiere que le envíes dinero – rápido y de una manera muy específica. Es posible que te diga que la única manera de hacer el “pago” es con una transferencia de dinero o usando una tarjeta pre-pagada. Eso se debe a que los estafadores quieren hacerse con tu dinero rápido y quieren mantenerse en las sombras. Pero una vez que les transfieras el dinero o uses una tarjeta pre-pagada, tu dinero desaparecerá para siempre.

La Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) te sugiere algunas maneras de protegerte y de proteger a tu comunidad:

1.-Asegúrate de que estás tratando con tu compañía de servicio público. Llama a la compañía al número de teléfono que figura en tu factura. También puedes revisar tu factura para confirmar si debes algo.

2.-Nunca le transfieras dinero ni le envíes el número de una tarjeta pre-pagada a un desconocido — en ninguna situación. Una vez que lo hagas, ya no podrás recuperar tu dinero.

3.-Comunícate con la compañía si te estás atrasando con el pago de tu factura de servicio público. Fíjate si puedes arreglar un plan de pago para ponerte al día y mantener conectado tu servicio.

-Caminata Against Hate; 30 de abril

La Liga Anti-Difamación (ADL por sus siglas en inglés) invita al público a participar en la caminata “Against Hate” el domingo 30 de abril de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Springs Preserve. Para registrarse visite www.WALKAgainstHateLV.com

ADL fue fundada en 1913 para detener la difamación del pueblo judío y asegurar justicia y trato justo a todos. Ahora la principal agencia de derechos civiles y relaciones humanas de la nación, ADL lucha contra todas las formas de fanatismo, defiende los ideales democráticos y protege los derechos civiles para todos a través de información, educación, legislación y defensa.

El programa No Place for Hate empezó en Las Vegas en 2006. Las escuelas y las comunidades tienen un marco organizativo para combatir prejuicios, intimidación y odio, lo que lleva a soluciones a largo plazo para crear y mantener un clima positivo. En 2016, el Gobernador Brian Sandoval proclamó el 11 de mayo como No Lugar para el Día del Odio. Actualmente está activo en más de 30 escuelas en toda la región.

-Abril es el mes de concientización contra enfermedades de transmisión sexual (ETS)

La sífilis fue casi eliminada en los Estados Unidos tan recientemente como a principios de 2000; Está de vuelta y prospera con aumentos en las tasas entre mujeres, hombres, recién nacidos, entre todos los grupos de edad, regiones y casi todas las razas y etnias en todo el país. Abril es el Mes de Concientización de las ETS y el foco de este año es el resurgimiento de la sífilis y la importancia de las pruebas y el tratamiento.

Visite la página de Syphilis Strikes Back de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de las Enfermedades de los STC (CDC) para obtener más información sobre el tema de este año.

En el condado de Clark, hubo 681 casos de sífilis temprana reportados en 2015 y 828 en 2016. En febrero de 2016, el Distrito de Salud reportó un aumento de 128 por ciento en los casos reportados de sífilis temprana, también conocida como sífilis infecciosa, Al Estado de California en las tasas más altas de sífilis en el oeste de los Estados Unidos.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada está animando a todos a hacerse la prueba y obtener información sobre las enfermedades de transmisión sexual.

Las ETS no tratadas pueden tener consecuencias a largo plazo. La gonorrea no tratada y la clamidia pueden conducir a una enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres, lo que puede causar infertilidad.

El Distrito de Salud del Sur de Nevada ofrece pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y tratamiento en su Clínica de Salud Sexual ubicada en el 280 S. Decatur de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La detección gratuita de sífilis y VIH está disponible de 10:30 a.m. a 5: 30 p.m. en The Center ubicado en 401 S. Maryland Parkway, llame al (702) 733-9800 para obtener más información.