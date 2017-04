La conmemoración de Semana Santa se mantiene viva entre los hispanos

Junto con la cuaresma, comenzó la Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas de la fe católica y en particular para las familias hispanas que practican esta religión. Con el “domingo de ramos”, inició la Semana Mayor y El Tiempo estuvo presenta en una iglesia del valle de Las Vegas.

Monseñor, Greg Gordon de la iglesia de Santa Anna, fue quien ofició la misa, que a pesar de tener una capacidad para 700 personas, había fieles fuera de la iglesia escuchando el sermón, y más personas de pie en los pasillos. Los 3 accesos con los que cuenta la iglesia, que se ubica en Maryland Parkway.

Gordon mandó en particular un mensaje para los jóvenes adolescentes, que se encuentran de vacaciones, “los jóvenes a pesar de estar bautizados o no, no conocen a Cristo, los que vienen a la iglesia es momento de invitar a sus amigos, muchos no tienen que hacer, como distraerse y pueden buscar una mala influencia, es momento de tener abiertas las puertas de la iglesia”.

“El mundo siempre está cambiando de rumbo, nadie está seguro de su futuro, solamente el amor de Jesús no cambia y es eterno en la pasión de Cristo queda demostrado esto”, comentó Gordon, durante la misa de domingo de ramos en español.

Ana Romero, asistente de la iglesia católica, comentó lo que significa para ella la Semana Santa, “es cuando nuestro señor entro a Jerusalén, un domingo de ramos, si eres católico es muy importante, todos nacimos católicos a pesar de existir otras religiones, la vida de Jesús es reconocida por todos”.

Romero originaria de Guanajuato, México ha mantenido sus tradiciones y asiste regularmente a la iglesia para las misas en español, “yo llegué a Los Ángeles y encontré una iglesia católica, también en Las Vegas en México es más arraigado el catolicismo, allá se lleva más la época de cuaresma, aquí se hace menos”.

Misas y servicios de Semana Santa en español:

