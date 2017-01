Cónsul Sermeño pide a la comunidad salvadoreña mantenerse informada

Son ya 7 años que el cónsul general de El Salvador en Las Vegas, Tirso Sermeño, está al frente de la representación de su país, y su trabajo ha sido notable en las diversas actividades que se realizan a lo largo del año; culturales o de recreación, informativas o comunitarias, además de las labores propias del consulado durante todo el año.

Para el 2017, Sermeño quiso hacer llegar un mensaje a la comunidad latina, en especial a los salvadoreños lectores de este medio, “que sea un año de optimismo, de éxito y bendecido, donde nosotros como comunidad hispana podamos demostrar el valor que tenemos para la economía, sociedad y todo tipo de relación que tenemos en este estado”, dijo el consul.

Los salvadoreños son una comunidad que ayuda al progreso de Nevada, y para demostrar eso simplemente hay que trabajar, consideró Sermeño. El 2016 fue un año muy intenso y fructífero, “ha habido más participación de salvadoreños y en general de centroamericanos en todos los eventos, eso nos llena de satisfacción, y el consulado está para servirles”, acotó Sermeño.

El alivio migratorio para los salvadoreños conocido como TPS, es un programa vigente y que durante el 2016 se renovó, sin embargo con la entrada al poder ejecutivo del presidente electo Donald Trump, hay temor que sea removido, a lo que el cónsul de El Salvador respondió.

“Debe haber tranquilidad, se debe evitar un mensaje sin fundamentos que podría llevar a una histeria de la comunidad, no se sabe todavía qué planes tiene el presidente electo (Trump). A partir del 20 de enero se definirá, hay que estar pendientes de las noticias, si tiene dudas sobre su situación legal puede buscar alguna posibilidad dentro de algún programa”, enfatizó.

Hay miles de personas que podrían regularizar su situación migratoria, son cientos los programas que existen y por mala información las personas no saben si son elegibles. Si no hay motivos para que la autoridad vaya en contra de las personas, no hay que romper la ley y nadie va a buscarlo”, aconsejó el cónsul.

Durante el 2017, la Cumbre de Salvadoreños en Estados Unidos tendrá como sede Las Vegas. Serán miles de jóvenes con raíces salvadoreñas y otros más que visiten directamente desde El Salvador, para asistir a las conferencias, talleres y actividades culturales que se destinen para finales de septiembre, mes en el cual se celebra la Herencia Hispana. Consulado de El Salvador

en Las Vegas:

765 N. Nellis Blvd #5,

Las Vegas, NV 89110

702-437-5337

Lunes a viernes de 8 am a 5 pm

Para fechas de jornadas sabatinas y visitas móviles a otros estados comuníquese al consulado.