Continúan las acciones a favor de Obamacare

Los funcionarios públicos de Estados Unidos continúan analizando la posibilidad de remover la ley salud ACA -Affordable Care Act, también conocida como Obamacare- por una nueva propuesta del gobierno presidencial conocida como AHCA -Affordable Health Care Act, popularmente llamada Trumpcare-, la cual causaría cambios en los servicios médicos a los que actualmente acceden las personas que cuentan con un seguro médico a bajo costo.

Por tal motivo, el miércoles 21 de junio se realizó un foro informativo encabezado por el Dr. Jack Hoadley, quien presentó un informe sobre cómo afectaría la posible de revocación de ACA a las comunidades rurales de Nevada.

“Medicaid es una de las principales aseguradoras de niños, y hay evidencia de que el acceso al programa en la infancia mejora los resultados a largo plazo en salud, educación y económicos. Casi la mitad de todos los niños que viven en ciudades pequeñas y áreas rurales reciben su cobertura de salud a través de Medicaid. El papel de Medicaid en las pequeñas ciudades y las zonas rurales creció considerablemente entre 2008-2009 y 2014-2015, y contribuyó a una reducción en el número total de personas no aseguradas”, expresó el Dr. Hoadley.

De acuerdo con el informe ‘Medicaid in Small Town America: A Lifeline for Children, Families and Communities’, el 37 por ciento de los niños que habitan en zonas rurales del ‘Estado de Plata’ cuentan con cobertura médica por medio de Nevada Check Up y Medicaid, además de un 17 por ciento de adultos de dichas áreas que reciben Medicaid.

Al respecto, la coordinadora de Comunicación de ‘Children’s Advocacy Alliance’, Maggie Salas, comentó que, “en el estado de Nevada logramos bajar el número de niños sin seguro médico considerablemnte. El reporte se enfoca en las áreas rurales de Nevada, ya que es muy difícil tener acceso al cuidado médico en estos lugares, lo que nos muestra este reporte es que necesitamos seguir manteniendo ese acceso a los servicios médicos y del peligro que podemos afrontar si remueven los fondos que tienen los centros de salud abiertos en las zonas rurales”.

De acuerdo con dicho informe y los datos expuestos durante el evento, la expansión de Medicaid de la ‘Affordable Care Act’ tiene un impacto desproporcionadamente positivo en las ciudades pequeñas y las zonas rurales de Nevada, ya que en el ‘Estado de Plata’ la tasa de los adultos no asegurados en estas áreas disminuyó de 30 por ciento a 14 por ciento entre 2008/2009 y 2014/2015.

“Estamos en un momento donde el Senado quiere traer una propuesta de ley muy parecida a la que vimos en la Cámara de Representantes que después de los diferentes estudios que se hicieron demostró que no va a beneficiar a nuestras comunidades, sino afectarlas, les pedimos que voten ‘no’ a esa propuesta de ley”, manifestó Salas.

Otro evento a favor de la ley de cuidado médico actual (ACA) se llevó a cabo el martes 27 de junio en el parque Sunset, donde integrantes de las organizaciones como PLAN y Planned Parenthood realizaron una simulación de atención médica. El objetivo fue experimentar el proceso y los posibles obstáculos que atraviesa una persona para recibir atención médica, el evento fue llamado ‘Walk In My Shoes’ (Camina en mis zapatos).

“Estamos protegiendo Obamacare, queremos asegurarnos que los nevadenses tengan la oportunidad de seguir en programas de Medicare o Medicaid y tengan acceso a seguros que van a proteger su salud. Hay 18,000 nevadenses que van a las oficinas médicas de Planned Parenthood, si quitan los fondos esos 18,00 nevadenses van a ser impactados, no van a tener ese servicio que necesitan”, comentó la organizadora de PLAN, Erika Castro.

La actividad incluyó diferentes estaciones donde a cada persona se le dio un boletín con un escenario médico diferente, de acuerdo con la enfermedad o situación simulada debían resolver diversos obstáculos para poder acceder a la atención médica. Una actividad que le dejó aprendizaje al señor Jorge Barneod, quien se dedica a la remodelación de tiendas.

“Se aprende mucho porque vemos los problemas que nos pueden suceder con el transcurso del tiempo, he visto a otras personas que han venido a hacer esta simulación y es un gran aprendizaje”, acotó Barneod.

El señor Jorge compartió con El Tiempo que él padece de diabetes y presión alta, por lo que necesita la ayuda de la ley de cuidado médico actual para poder adquirir sus medicamentos, además de que su esposa también vive una situación complicada.

“Mi esposa sufrió cáncer en la tiroides y necesita un tratamiento especial, si algo de esto llega a pasar, de recortar recursos de ayuda para personas de bajos ingresos como nosotros, puede ser que hasta nos provoque la muerte porque no hay medicinas para aliviar nuestros dolores”, dijo Barneod.

Ante tal situación, Jorge envió un mensaje a los funcionarios públicos de Estados Unidos:

“Independientemente de a qué partido pertenezcan les pedimo que apoyen a la población, somos nosotros los que hacemos grande a este país, tanto las personas que han nacido aquí como los inmigrantes. Que nos ayuden a seguir este proceso y no nos abandonen a nuestra suerte. Sin Obamacare mi esposa no hubiera podido ir a salas de operaciones, no es gratis, tenemos que pagar una cuota pero está al alcance de nuestros bolsillos”, finalizó.