Cortez Masto inauguró planta de energía renovable

Recientemente la senadora federal Catherine Cortez Masto realizó una gira de trabajo por el sur de Nevada, donde sostuvo dos eventos que incluyen temas de relevancia para los residentes del valle, el primero fue la apertura de la planta de energía renovable Boulder Solar I y el segundo un foro comunitario para responder cuestionamientos de la población.

La nueva planta de energía renovable Boulder Solar I, situada en Boulder City, cuenta con aproximadamente 288,000 paneles solares instalados en rastreadores y fabricados por la empresa SunPower, los cuales fueron colocados en un área de más de 540 acres.

“La instalación de Boulder Solar I utilizará los abundantes recursos naturales de Nevada para llevar energía asequible, eficiente y sostenible a miles de nevadenses. Proyectos como éste llevarán nuestra economía al futuro y son un ejemplo de lo que se puede lograr a través de alianzas entre los sectores públicos y privados. Continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance como senadora de Estados Unidos para apoyar y alentar proyectos vitales de energía renovable que creen empleos y hagan de Nevada un líder en el sector de las energías renovables”, expresó la senadora Cortez Masto.

Por su parte el vocero de la senadora demócrata, Reynaldo Benítez, informó que esta nueva planta de energía solar tendrá la capacidad de proveer servicio a cerca de 30,000 casas del valle de Las Vegas.

“Esto es bueno porque protege al medio ambiente, es una inversión para nuestra economía, trae empleos, atrae miles de millones de dólares al estado. Para la senadora Cortez Masto convertir a Nevada en líder de producción de energía renovable en Estados Unidos es una de sus prioridades, está trabajando muy de cerca con Boulder Solar y otras compañías solares en el estado para que puedan construir proyectos como este”, mencionó Benítez.

La inauguración de Boulder Solar I se realizó el martes 18 de abril a las 10 de la mañana, ese mismo día por la tarde, la senadora Cortez Masto encabezó un foro comunitario en el edificio del Ayuntamiento de Las Vegas donde respondió a varias preguntas de más de 200 personas reunidas en el inmueble.

Aaron Ibarra, de 18 años de edad, fue una de las personas que tomó el micrófono para compartir su historia con la senadora demócrata, pidiéndole que realmente trabaje a favor de las familias inmigrantes que han vivido sin problemas con la ley en este país.

“Mi papá fue deportado cuando yo tenía ocho años, inmigración fue a mi casa y mostró una foto a mi mamá, no era mi papá, ellos decían que estaban buscando a ese criminal y mi mamá pensando en que no había nada de qué preocuparse los dejó entrar, en cuanto entraron se llevaron a mi papá.

Mi pregunta fue qué va a hacer para proteger a las familias que no saben sus derechos en este país, y qué va hacer para proteger a nuestra comunidad que no es criminal para que no vivan con miedo, que puedan vivir su vida normal, con su familia”, preguntó Ibarra.

La respuesta de la senadora federal fue que luchará por los intereses de las familias inmigrantes, comenzando con informarles sobre los derechos que tienen en Estados Unidos y recursos disponibles para ellos en el ‘Estado de Plata’, además de proteger a los beneficiarios de DACA, sabiendo que para impulsar alguna propuesta de de ley a favor de los inmigrantes debe contar con el apoyo de más legisladores.

Otros temas abordados por los asistentes de este evento fueron educación, medio ambiente, salud y aumento al salario mínimo. Como es común en este tipo de eventos, tal como fue el del senador Dean Heller en Reno, algunas personas emitieron preguntas que van de acuerdo a la ideología del partido opositor; en Las Vegas esto generó que algunos simpatizantes demócratas reprobaran en voz alta dicha opinión y pregunta, situación que no comparte la directora estatal de Mi Familia Vota, Alicia Contreras.

“Pienso que no, está senadora está luchando por nuestra comunidad y las personas deben saber que ella necesita hablar tanto con seguidores demócratas como republicanos, nunca van a estar todos felices. Las personas necesitan aprender más sobre lo qué está pasando.

Espero que haya más gente hispana en estos eventos, con la senadora Cortez Masto y el senador Dean Heller, porque los temas para nuestras familias no son solamente de inmigración, son de salud, educación, todo es parte de nuestra comunidad, no solo es votar, también hablar con los legisladores”, concretó Contreras.