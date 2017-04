Decenas de personas piden aprobación de fondos para ESA

Las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA por sus siglas en inglés) es un programa que genera a los padres de familia la posibilidad de obtener fondos estatales para personalizar el aprendizaje de sus hijos mediante tutorías o inscripción a escuelas privadas, sin embargo, esta ley ha causado ciertas polémicas que la han llevado a disputarse en dos ocasiones ante la Corte debido a cuestionamientos sobre la obtención de recursos para la misma.

El coordinador de eventos de The Nevada School Choice Partnership, Jesús Márquez explicó que, “había pasado la ley pero después se peleó en las Cortes, hubo dos demandas, al final la Corte decidió que sí era constitucional pero que se tenía que buscar una forma diferente de obtener los fondos. No se podían obtener los fondos del dinero que existe actualmente para la educación pública. Ahora el gobernador Brian Sandoval acaba de introducir una propuesta que va incluir el presupuesto del estado para obtener una cantidad de dinero para este programa”.

En las instalaciones de la Cámara de Comercio Latina se llevó a cabo un evento organizado por el grupo a favor de ESA, donde explicaron a decenas de padres de familia la situación actual de esta ley, ya que aunque fue aprobada hace tiempo, actualmente se sigue debatiendo la procedencia de los fondos necesarios.

“La gente que vino fueron padres de familia, fuimos a sus casas a invitarlos a venir para que aprendieran de este sistema y se informaran de esta nueva ley que mucha gente no sabe. El 70 por ciento de los latinos apoyan estas acciones escolares”, dijo Márquez.

Varios legisladores del Partido Demócrata se han opuesto a esta medida, en primera instancia argumentando que no se podía retirar presupuesto de la educación pública para la educación privada, situación que el también analista republicano, Jesús Márquez, califica como una “excusa”.

“Al principio era únicamente una excusa, ellos no quieren que los padres de familia tengan opciones escolares, no porque sea algo malo sino porque no quieren que el estado tenga esa opción, hay intereses muy fuertes de por medio, pero la gente sí lo quiere, especialmente los hispanos.

Estamos luchando para que esos legisladores como el senador Aaron Ford y el senador Mo Denis, escuchen y por lo menos le den la oportunidad a esta propuesta de ley a ser escuchada, porque hasta el momento el senador Ford dijo que ni siquiera la va a escuchar para que esté en el comité. Si la gente que vino hoy muestra su voz, esos senadores tendrán que escuchar”, acotó Márquez.

El coordinador de eventos de The Nevada School Choice Partnership añadió que el actual sistema educativo del estado “está roto”, una prueba de ello es que Nevada se sitúa en los últimos lugares del sistema educativo a nivel nacional, situación por la cual cree que es conveniente intentar opciones nuevas.

“El llamado para la comunidad es que se inscriban para las cuentas de ahorro, que les llamen a sus senadores estatales para que los escuchen, díganles que quieren esta propuesta. Ya se pueden inscribir para que en cuanto pasé la ley, ya estén en el sistema”, aseveró Márquez.

Para que una persona sea elegible para este programa únicamente debe ser padre de familia, tener hijos, y que sus hijos hayan estudiado al menos 100 días en una escuela pública.

La directora de comunicación y asuntos locales de The Nevada School Choice Partnership, Valeria Gurr, considera que ESA es una solución que puede ayudar a las personas que no tienen opciones escolares, ya que anteriormente ella ha trabajado en la educación.

“Soy una creyente de que no todos los niños son iguales y que deberíamos poder acceder a diferentes tipos de educación que les funcionen mejor de acuerdo a sus necesidades. Cuando alguien va a la universidad tienen derecho a elegir, pero la educación está muy segregada, si estás en un área pobre te limitas, si te va bien que bueno, pero qué sucede en caso que les va mal, si no tienes el apoyo en casa, si te hacen bullying o estás atrasado. Te gustaría que tu hijo tenga acceso a más porque viniste a este país para querer más, el código postal no debería determinar a qué escuela vas y debes tener el derecho a elegir eso”, sentenció Gurr.

Valeria Gurr agregó que el dinero para solventar las Cuentas de Ahorro para la Educación no va a ser tomado de las escuelas públicas y que será tomado de los impuestos que paga la comunidad, esto de acuerdo a la propuesta del gobernador de Nevada, Brian Sandoval.

Distintos exponentes en este evento aseguraron que el senador demócrata Aaron Ford no estaba dispuesto a permitir que dicha propuesta fuera analizada en la legislatura estatal, por lo que El Tiempo solicitó la opinión del líder de la mayoría en el Senado y esta fue la respuesta:

“Las investigaciones demuestran que los vales escolares privados no mejoran el desempeño de los estudiantes y terminan por beneficiar principalmente a familias ricas que ya podrían pagar la matrícula de la escuela privada. Con nuestro dinero limitado para la educación pública, debemos centrarnos en programas de financiamiento, como las escuelas ZOOM y Victory, que sabemos trabajar y beneficiarán a los estudiantes que más lo necesitan. También podemos ampliar la opción dentro de nuestro sistema de escuelas públicas, tales como escuelas Magnet y academias de carreras técnicas, que pueden proporcionar oportunidades educativas especializadas para los estudiantes”, concretó el senador Ford.

Para más información sobre las Cuentas de Ahorro para la Educación visite spanish.nevadaschoolchoice.com.