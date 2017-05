Demócratas exhortan a sus simpatizantes a unirse

El pabellón Cox de UNLV fue sede del evento ‘Come Together and Fight Back’ el sábado 22 de abril, el cual reunió a decenas de simpatizantes demócratas para escuchar los discursos del senador ex precandidato presidencial, Bernie Sanders; la presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Cecile Richards; y del presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez.

El objetivo del evento fue emitir un mensaje progresista, expresar lo que para ellos es la importancia del acceso a la salud reproductiva y a su vez escuchar a los asistentes del evento, quienes en repetidas ocasiones gritaron “Medicare para todos”, cuya intención es facilitar el acceso a servicios médicos para toda la comunidad.

Fiel a su retórica, el senador Sanders realizó constantes desaprobaciones al gobierno del presidente Donald Trump, por lo que llamó a los presentes a confiar en el Partido Demócrata, el cual triunfó en Nevada durante las pasadas elecciones de noviembre, sin embargo, el resultado de la votación presidencial no les favoreció.

“Me parece que tenemos que repensar el modelo del Partido Demócrata, necesitamos un partido que funcione no sólo en la costa este y la costa oeste, sino en todos los estados de este país. Nuestro trabajo en unión es levantarnos, luchar y crear una economía que funcione para todos nosotros”, aseveró Sanders, quien añadió que desde su puesto en el Senado trabajará por la igualdad salarial para las mujeres, reformar el sistema de justicia penal, incrementar el salario mínimo y hacer caso a las peticiones del público como tratar de introducir el Medicare para todos los estadounidenses.

La presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Cecile Richards, aprovechó su participación en el mitin para expresar su inconformidad hacia el senador Dean Heller, de quien en reiteradas ocasiones han asegurado que no estaría a favor de seguir otorgando fondos a la organización. Es importante mencionar que muchos conservadores no están a favor de Planned Parenthood por ser una organización a favor del aborto; no obstante, cuentan con otro tipo de servicios en apoyo a la salud de las mujeres.

“Para evitar que millones de personas en este país pierdan el acceso a la atención médica, necesito que ustedes saquen sus teléfonos y agreguen el número del senador Dean Heller a su marcación rápida”, exhortó a los presentes Cecile Richards.

En febrero del 2017, el ex secretario del Departamento del Trabajo, Tom Pérez, se convirtió en el presidente Comité Nacional Demócrata (DNC por sus siglas en inglés). Durante el evento llamó a los asistentes a unirse, utilizando una frase muy común en él: “Somos los Estados Unidos, no los estados divididos”.

Pérez agregó que el objetivo de su presencia era escuchar las peticiones de los distintos activistas progresistas del sur de Nevada reunidos en el evento, “venimos a escucharlos porque los buenos líderes son buenos oyentes”.

Sin embargo esa unión de la que habló Pérez no es precisamente algo con lo que estén de acuerdo todos los seguidores del Partido Demócrata, ya que hubo algunas personas que irrumpieron el discurso con carteles para solicitar al DNC una disculpa para la nación debido a las pasadas elecciones primarias para elegir al candidato presidencial, a su vez pidieron eliminar el sistema de los ‘Súper Delegados’ que le dieron la nominación a Hillary Clinton sobre Bernie Sanders.