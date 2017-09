‘Dreamers’ y comunidad piden al Congreso aprobación de ‘DREAM Act’

El martes 5 de septiembre el Gobierno Federal anunció el término de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), sin embargo, se informó que respetarán los permisos de trabajo vigentes y aceptarán renovaciones de permisos que expiren antes del 5 de marzo del 2018.

En Nevada son aproximadamente 13,000 jóvenes los que se han beneficiado de DACA, de los cuales más de 4,800 han realizado sus solicitudes por medio de la organización sin fines de lucro Hermandad Mexicana Transnacional (HMT).

“Al final es seguir luchando por lo que siempre se ha luchado, lo más importante es que este grupo de jóvenes presionaron mucho para obtener DACA, y lo lograron. Van a estar unidos y ahora nosotros debemos estar unidos con ellos, ayudarlos en lo que podemos para que sea un hecho que tengan algo ya permanente”, comentó la directora de HMT, Luz Marina Mosquera.

Es importante informar que las autoridades ya no aceptarán nuevas solicitudes de DACA, no obstante, todos los jóvenes cuyo permiso de trabajo expire antes del 5 de marzo del 2018, tienen hasta el próximo 5 de octubre del 2017 para renovar su permiso por dos años más. El Gobierno Federal dio un lapso de seis meses al Congreso para tratar de pasar una ley que involucre a los beneficiarios de DACA.

“Contamos con seis meses, me parece poco tiempo, pienso que debieron dar al menos un año, pero el Congreso tiene que actuar. Esperamos que todos nuestros senadores estén trabajando, tanto demócratas como republicanos, saben que estos jóvenes son un grupo de inmigrantes especiales, en los cuales Estados Unidos ha invertido en ellos, ellos ahora están aportando a la economía… Muchos son la cabeza de hogar de su familia. Me conmovió escuchar a un ‘dreamer’ decir que no quería que a ellos les fueran dar una reforma migratoria, teniendo la probabilidad de que sus papás sean deportados”, expresó Mosquera.

Los permisos de trabajo (DACA) que expiren a partir del 6 de marzo del 2018 ya no podrán ser renovados. Estos jóvenes tendrían que esperar la resolución del Congreso respecto a este tema.

“Se manejaron cifras de que después de marzo 6 casi mil ‘dreamers’ van a perder su permiso por día. Los jóvenes que tienen DACA y han estado en proceso de deportación y va a expirar su permiso, necesitan urgentemente ver a un abogado de inmigración. No es primera prioridad de deportación, si no tienen arrestos… Van a regresar al estatus anterior que era de no documentos legales”, dijo Mosquera.

El Tiempo se comunicó con el abogado de inmigración Daniel Serna, integrante de Richard Harris Law Firm, para aclarar distintas dudas en torno al anuncio del Gobierno Federal. Una de las preguntas más recurrentes actualmente es ¿En qué consiste el plazo que se le ha dado al Congreso? y ¿Los ‘dreamers’ serían deportados cuando termine su permiso? “Es un plazo que el presidente le da al Congreso para pasar algún tipo de ley que pueda proteger a la gente que ya tuvo el permiso DACA.

Es un tiempo para tomar una determinación para ver si el permiso va a seguir o no; si una ley no se pasa, la gente que tiene permiso DACA o no puede renovar, van a estar susceptibles a deportación bajo el proceso normal migratorio.

El problema que tenemos es lo que se ha comunicado por medio del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora los ‘dreamers’ no son prioridad de inmigración en cuestión a deportación, pero le han dado al gobierno mucha de su información personal, lo cual pone a esta gente en riesgo”, respondió Serna.

El abogado exhortó a todos los ‘dreamers’ que entran en el plazo de renovación para que lo hagan inmediatamente, además de respetar la ley y no meterse en problemas que les puedan causar una deportación; algunos ejemplos de esto son violencia doméstica, conducir en estado inconveniente, robos, peleas, entre otros.

Respecto a la demanda que algunos estados han sometido para tratar de proteger DACA, el abogado Serna respondió que: “Hay una demanda que han metido varios estados en la Corte Federal en contra del presidente, para tratar de rescatar este tema, para ver si se puede extender el plazo de DACA. Tratan de invalidar la decisión del presidente Trump para cancelar el programa DACA por medio de que ellos argumentan de que el presidente tiene un cierto tono en contra de los ‘dreamers’, lo que causó que tomara esta decisión.

Es un argumento muy estrecho en la ley, el presidente tiene el poder ejecutivo y sobre el tema migratorio igual que lo tuvo el expresidente Obama. En mi opinión legal no creo que vaya a ser muy efectivo, dado que el presidente Trump tiene autoridad previa sobre el poder ejecutivo”.

Serna añadió que en caso de que el Congreso apruebe una ley que proteja a los beneficiarios de DACA, el presidente Trump está en su derecho de decidir si firma o no dicha legislación. Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter el presidente expresó que si el Congreso no puede tomar acción al respecto entonces él lo haría.

“Creo que si demócratas y republicanos pueden llegar a un acuerdo sería mucha presión no firmar, ya que él fue quien pasó la batuta al Congreso. Igual que el expresidente Obama tiene el poder ejecutivo para extender el programa DACA, no sabemos exactamente lo que indique el presidente por medio de sus tuits. Esperemos que si el Congreso no puede llegar a una conclusión en estos próximos seis meses, el presidente tome alguna acción favorable para los ‘dreamers’, extender el plazo un poco más dado que hay muchos temas que el Congreso tiene que resolver”, acotó Serna.

Tras hacerse pública la decisión sobre DACA, en Las Vegas se realizaron distintos movimientos y eventos informativos. Uno de ellos fue organizado por el grupo Dream Big Vegas el sábado 9 de septiembre, en el cual participó la congresista Dina Titus, quien reprobó la determinación del Gobierno Federal y se comprometió a trabajar en el Congreso para lograr una ley que beneficie a los ‘dreamers’.

El domingo 10 de septiembre este mismo grupo llevó a cabo una marcha pacífica que comenzó en la Torre Trump y terminó al exterior del casino New York - New York. Más de 500 personas recorrieron toda la zona turística de Las Vegas para pedir “Dream Act ahora” y “Más educación, no deportación”.

Al respecto, la ‘dreamer’ e integrante de PLAN, Erika Castro, dijo que: “Pedimos que el Congreso actúe lo más pronto posible, tenemos muchas personas que van a ser impactadas cuando terminen estos seis meses. Nos queremos asegurar de que pasen un ‘Dream Act’ limpio sin compromisos para que no pongamos a más familias en peligro”.

Al preguntarle su sentir al saber la resolución sobre DACA, Castro contestó que, “no me sorprendí, sí me dio coraje y mucha frustración de sentir que tenemos que empezar otra vez. Les pido a los congresistas que pasen algo limpio que no va a poner en peligro a nuestros padres, que no van a dar más dinero al muro o a centros de detención (migratorios). Si nos van a dar algo a nosotros los DACA, también queremos que protejan a nuestros padres”, concretó.

A esta marcha se sumaron el congresista Rubén Kihuen, el senador estatal Aarón Ford, el asambleísta Edgar Flores, y la representante de la senadora Catherine Cortéz Masto, Maritza Rodríguez, quienes realizaron el recorrido completo.

El Tiempo comprende que actualmente existen ciertas preguntas respecto a DACA como ¿Será su caso referido a ICE para propósitos de cumplimiento de ley? o ¿Compartirá USCIS la información personal de las personas cuyas peticiones pendientes son denegadas proactivamente con ICE para propósitos de cumplimiento de ley?.

Las siguientes son preguntas frecuentes sobre la anulación gradual del 5 de septiembre de 2017 del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés):

P1: ¿Por qué DHS está anulando gradualmente el programa DACA?

R1: Tomando en consideración las decisiones de cortes federales en litigación aún en proceso, así como la carta del 4 de septiembre de 2017 emitida por el Secretario de Justicia, la Secretaria en Funciones del Departamento de Seguridad Nacional anuló el memorando del 15 de junio de 2012, es claro que el programa debe ser cancelado. Por lo tanto, la Secretaria en Funciones del Departamento de Seguridad Nacional anuló el memorando del 15 de junio de 2012 que estableció el programa DACA. Por favor, vea la carta del Secretario de Justicia y el memorando de la Secretaria de DHS en funciones para más información acerca de cómo se llegó a esta decisión.

P2: ¿Qué sucederá con los beneficiarios actuales de DACA?

R2: Los beneficiarios actuales de DACA podrán retener tanto el período de acción diferida como sus documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) hasta su vencimiento, a menos que les sean cancelados o revocados. Los beneficios de DACA son válidos generalmente por dos años luego de la fecha de expedición.

P3: ¿Qué sucederá con las personas que tienen actualmente una solicitud inicial de DACA pendiente?

R3: Debido a los costos anticipados y la cargas administrativas asociadas con el rechazo de las peticiones iniciales pendientes, USCIS adjudicará –sobre una base individual caso por caso- todas las peticiones iniciales de DACA pendientes y las solicitudes de EAD asociadas a dichas peticiones que han sido aceptadas al 5 de septiembre de 2017.

P4: ¿Qué sucederá con las personas que actualmente tienen una petición de renovación de DACA pendiente?

Debido a los costos anticipados y las cargas administrativas asociadas con el rechazo de las peticiones de renovación, USCIS adjudicará –sobre una base individual caso por caso- todas las peticiones de renovación de DACA y las solicitudes de EAD asociadas de beneficiarios actuales que han sido aceptados al 5 de septiembre de 2017, y de beneficiarios cuyos beneficios caducarán entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 que hayan sido aceptadas al 5 de octubre de 2017. USCIS rechazará todas las peticiones para renovar DACA y sus solicitudes de EAD asociadas luego del 5 de octubre de 2017.

P5: ¿Hay tiempo todavía para que los beneficiarios de DACA actuales presenten una petición para renovar su DACA?

R5: USCIS solo aceptará peticiones de renovación y las solicitudes de EAD asociadas a DACA para las personas y el período de tiempo descritos arriba.

P6: ¿Qué pasa cuando los beneficios de DACA de una persona vencen durante el curso de los próximos dos años? ¿Se considerarán a las personas que tienen su DACA caducada como que están presentes ilegalmente en EE.UU.?

R6: Las leyes actuales no conceden ningún estatus legal a las personas que son beneficiarios de DACA. Los beneficiarios actuales de DACA están en la actualidad presentes ilegalmente en EE.UU. con su remoción diferida. Cuando caduca su período de acción diferida o se le cancela, su remoción ya no será diferida y ya no será elegible a empleo legal. Solamente el Congreso tiene la autoridad para enmendar las leyes de inmigración existentes.

P7: Una vez que la DACA de una persona expira, ¿será su caso referido a ICE para propósitos de cumplimiento de ley?

R7: La información que se le provea a USCIS en las peticiones de DACA no será proactivamente provista a ICE y CBP para propósitos de procedimientos de control de inmigración, a menos que el peticionario cumpla con los criterios para la expedición de una Notificación de Comparecencia o un referido a ICE bajo los criterios establecidos en las guías de Notificación de Comparecencia (www.uscis.gov/NTA).

Esta política, que puede ser modificada, reemplazada o rescindida en cualquier momento sin notificación previa, no tiene el propósito de, no hace, y no puede usarse para crear ningún beneficio sustantivo o procesal ejecutable por ley por ningún grupo en ningún asunto administrativo, civil o criminal.

P8: ¿Compartirá USCIS la información personal de las personas cuyas peticiones pendientes son denegadas proactivamente con ICE para propósitos de cumplimiento de ley?

R8: Generalmente, la información provista en las peticiones de DACA no será provista proactivamente a otras agencias de cumplimiento de ley (incluyendo ICE y CBP) para propósitos de cumplimiento de ley a menos que el peticionario sea un riesgo a la seguridad nacional y pública, o cumple con los criterios para la expedición de una Notificación de Comparecencia o un referido a ICE bajo los criterios. Esta política, que puede ser modificada, reemplazada o rescindida en cualquier momento sin notificación previa, no tiene el propósito de, no hace, y no puede usarse para crear ningún beneficio sustantivo o procesal ejecutable por ley por ningún grupo en ningún asunto administrativo, civil o criminal.

P9: ¿Puede la acción diferida relacionada a DACA ser cancelada antes de que venza?

R9: Sí. DACA es un ejercicio de acción diferida que es una forma de discreción procesal. Por lo tanto, DHS continuará ejerciendo su autoridad discrecional para cancelar o denegar la acción diferida en cualquier momento, cuando los oficiales determinen que la cancelación o denegación de la acción diferida es apropiada.

P10: ¿Pueden los beneficiarios de DACA cuyos EAD se les han perdido, robado o destruido pedir un nuevo EAD durante la anulación gradual?

R10: Si un EAD aún válido se pierde, es robado o destruido, los beneficiarios pueden pedir un EAD de reemplazo presentando un nuevo Formulario I-765.

P11: ¿Podrán los recipientes de DACA ser todavía elegibles a viajar fuera de los Estados Unidos mientras su DACA sea válido?

R11: Efectivo el 5 de septiembre de 2017 USCIS no aprobará ningún Formulario I-131 para permiso adelantado bajo los estándares asociados con el programa DACA. Aquellos que tienen una solicitud de permiso adelantado válido aprobado previamente, generalmente retienen el beneficio hasta que caduque. Sin embargo, CBP retendrá la autoridad que siempre ha ejercido el momento de determinar la admisibilidad de cualquier persona que se presente en un puerto de entrada. Además, USCIS retiene la autoridad de revocar o cancelar un documento de permiso adelantado en cualquier momento.

P12: ¿Qué sucede con las personas que tienen peticiones de permiso adelantado pendientes para viajar fuera de los Estados Unidos?

R12: USCIS cerrará administrativamente todas las peticiones pendientes del Formulario I-131 para permiso adelantado bajo los estándares asociados con el programa DACA, y reembolsará las tarifas asociadas.

P13: ¿Cuántas peticiones pendientes de DACA se afectarán con este cambio? ¿Tienen algún desglose por estado?

R13: Había 106,341 peticiones pendientes al 20 de agosto de 2017: 34,487 peticiones iniciales y 71,854 renovaciones. Al momento no tenemos desgloses específicos por estado.

P14: ¿Existe un período de gracia para que los receptores de DACA con EAD que expirarán pronto hagan planes apropiados para abandonar el país?

R14: Como se explicó anteriormente, una vez que expira la DACA o el EAD de una persona, salvo en los limitados casos de beneficiarios especificados arriba que son elegibles a renovar sus beneficios, ya no se considera que la persona está legalmente presente en EE.UU. y no está autorizada a trabajar. Las personas cuyos permisos relacionados a DACA expirarán entre el 5 de setiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 son elegibles para renovar sus permisos. Ninguna persona debe perder beneficios bajo este memorando antes del 5 de marzo de 2018 si ha presentado apropiadamente una petición de renovación con una solicitud asociada de autorización de empleo.

P15: ¿Pueden proveer un desglose de cuántos EAD de DACA caducarán en 2017, 2018 y 2019?

R15: De agosto a diciembre de 2017, caducarán los EAD relacionados a DACA de 201,678 personas. De esas personas, 55,258 ya han presentado peticiones de renovación de DACA ante USCIS.

En el año calendario 2018, caducarán los EAD relacionados a DACA de 275,344 personas. De esas 275,344 personas, 7,271 han presentado peticiones de renovación ante to USCIS.

De enero a agosto de 2019, caducarán EAD relacionado a DACA de 321,920 personas. De esas 321,920 personas, 8 han presentado peticiones de renovación de DACA ante USCIS.

P16: ¿Cuáles eran las guías anteriores para que USCIS concediera DACA?

R16: Personas que cumplían con los siguientes criterios podían solicitar DACA si:

Tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012.

Vinieron a Estados Unidos antes de alcanzar su cumpleaños número 16

Habían residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 al presente

Estaban físicamente presentes en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento de hacer su petición de consideración de acción diferida con USCIS

No tenían estatus legal el 15 de junio de 2012

Estaban inscritos en una escuela, se habían graduado u obtenido un certificado de finalización de escuela superior, obtenido un certificado de Desarrollo de Educación General (GED), o eran veteranos separados honorablemente de la Guardia Costanera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y

No había sido convictos de un delito, un delito menor significativo, tres o más delitos menores y de ninguna otra manera representan una amenaza a la seguridad nacional o pública.

Para más información visite www.dhs.gov.