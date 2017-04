“DREAMZONE”: Suman esfuerzos a favor de estudiantes indocumentados

En la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) se ha conformado la organización estudiantil UndocuNetwork, el cual es un grupo de alumnos dedicado a crear una red de apoyo para estudiantes indocumentados de esta y otras instituciones académicas del ‘Estado de Plata’.

Por tal motivo, el viernes 31 de marzo en UNLV, esta organización estudiantil realizó un evento denominado DREAMzone, el cual tuvo como objetivo informar a los educadores y administradores de escuelas las maneras en que pueden ayudar a los estudiantes indocumentados en temas como confidencialidad de información, apoyo y recursos; así lo expresó la presidenta de UndocuNetwork y estudiante ‘dreamer’ de sociología, Mariana Sarmiento.

“Por mucho tiempo, ver no solo lo que tuve que pasar para entrar al colegio, también todo lo que tuvieron que hacer otros estudiantes alrededor de mí, amigos y familia, para entrar al colegio siendo indocumentados, me inspiró mucho a hacer algo, empezar una organización.

Con otro amigo, pensamos que podíamos, no solo hablar con la administración de la universidad para hacerlos entender que necesitamos más apoyo, también tomar esa iniciativa para crear recursos y compartirlos con otras personas”, acotó Sarmiento.

Este tipo de entrenamiento dedicado a docentes de preparatorias y universidades se originó en la Universidad Estatal de Arizona, ahora se ha realizado por segunda ocasión en el estado de Nevada. El evento contó con la participación de estudiantes indocumentados que compartieron sus experiencias ante los docentes.

“Nosotros como estudiantes sabemos lo que necesitamos y lo que nos pasa, pero muchas veces no podemos compartir eso con nuestros maestros. Los consejeros de las preparatorias muchas veces pueden dar información incorrecta y poner a los estudiantes en peligro o hacerlos pensar que no pueden ir al colegio. Todavía hay consejeros que quizá piensen que los estudiantes indocumentados no pueden ir a la universidad en Nevada, pero ese no es el caso; en Nevada no se necesita seguro social y los estudiantes que se gradúan de preparatoria en el estado no tienen que pagar como los estudiantes internacionales”, comentó la joven ‘dreamer’.

Mariana Sarmiento añadió que muchas personas no saben sobre los tipos de ayuda financiera que hay en las diferentes escuelas; en UNLV se acaba de crear una forma es el equivalente al FAFSA, al cual pueden tener acceso los estudiantes indocumentados, ayuda que la presidenta de UndocoNetwork calificó como “gigante”. También, aprovechó el espacio en El Tiempo para enviar un mensaje a los profesores y trabajadores de las diversas instituciones académicas del estado.

“Primero no dar información incorrecta, si piensan que algo no es correcto consulten con personas alrededor de ustedes, si no es correcta puede meter a los estudiantes en muchos problemas. Tener un poco de más valentía, levantar sus voces y decir ‘yo apoyo a las personas indocumentadas y a los estudiantes indocumentados’, cuando ellos digan que son aliados, otras personas van a salir como aliados. Les digo a los administradores de los colegios que ese problema solo se va a hacer más grande y los estudiantes que ya salieron no van a quedarse callados”, aseveró Sarmiento.

El evento DREAMzone contó con la participación del profesor asistente de la Universidad Central de Arkansas, Jesús Cisneros, quien explicó que existen varias formas en como los docentes pueden ayudar a sus estudiantes, algunas de ellas tienen que ver con las políticas de las instituciones que se pueden cambiar o transformar para hacerlas más inclusivas.

“También cuando podemos tomar fondos que son privados, tenemos más libertad de poder abrirlos a estudiantes con o sin papeles, sin tener que restringir el acceso a las personas basado en su estatus migratorio.

Como instituciones, si estamos admitiendo a estudiantes indocumentados y estamos tomando su dinero, también tenemos que proveer servicios de apoyo para que puedan continuar y graduarse. Muchas veces es traer visibilidad del tema a la institución, para que podamos hablar cómo podemos mejorar los programas de la universidad para apoyar a los estudiantes directamente, también para cambiar el clima en la institución y ningún estudiante sienta que no está protegido”, sentenció Cisneros.

Para más información envíe un correo electrónico a undocunetwork@gmail.com.

El factor emocional también es importante para los ‘dreamers’

La suma de ayuda para la comunidad inmigrante del sur de Nevada también incluye atención emocional, por este motivo y con el objetivo de fomentar el empoderamiento hacia las personas indocumentadas que se encuentran en situación vulnerable, a través del manejo adecuado de las emociones, recientemente se llevó a cabo el Círculo de Sanación Emocional para ‘Dreamers’ y sus Familias, el cual tuvo como sede la oficina de Servicios Comunitarios de Nevada.

Este círculo de sanación es organizado por la hipnoterapeuta certificada y consejera de vida, Brissa Arana; el consejero vocacional y educador, Carlos Ezeta; y el trabajador social, Pedro Emanuel Navarro (también integrante de UndocuNetwork); quienes conforman un grupo de personas que inmigraron a Estados Unidos por distintos motivos, sin embargo, ahora se han unido con el propósito de exponer su experiencia de vida y profesional a beneficio de la comunidad.

“La incertidumbre generada por la actual administración política del país, el ser constantemente oprimidos y discriminados, las dificultades para obtener un trabajo y para acceder a recursos de salud y recursos educativos, han creado una especie de estrés colectivo, afectando la salud emocional de nuestra comunidad. De ahí que consideramos importante el abrir un espacio para las familias migrantes donde aprendan a procesar esas emociones y encontrar soluciones”, expresó la hipnoterapeuta certificada y consejera de vida, Brissa Arana.

Durante la sesión, se habló sobre la ansiedad y sus factores, con la intención de que las personas asistentes conocieran como esto les puede impactar física y emocionalmente. También se hizo un ejercicio de identificación de síntomas y situaciones que provocan la ansiedad en cada ser humano.

“Contamos con una red de recursos sociales comunitarios para dirigir a las personas que necesiten una ayuda más específica. Nuestro círculo de sanación ofrece un espacio seguro para personas cuya salud mental y emocional están siendo afectadas por el actual sistema migratorio, para compartir sus experiencias y sus luchas con otros individuos en situación similar, aprendiendo estrategias positivas para lidiar con los problemas; la participación es voluntaria y no tiene ningún costo, nos reunimos todos los viernes”, explicó Arana.

Esta sesión se realizó por segunda ocasión en el ‘Community Services of Nevada’, situado en 570 West Cheyenne Ave. Suite 200, North Las Vegas NV 89030. La duración fue de una hora y media, los organizadores expresaron que este Círculo de Sanación Emocional se llevará a cabo cada viernes de 6:00 a 7:30 de la noche en dicho lugar.

“La comunidad migrante en estos momentos se encuentra más vulnerable que nunca; sin embargo, es importante saber que no están solos en esto. Como hipnoterapeuta y consejera de vida, pongo a su servicio mi experiencia en el área de asistencia psicosocial para personas migrantes”, sentenció Arana.

Para más información sobre estas sesiones gratuitas llame al 801-890-5481.