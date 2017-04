La educación sigue siendo tarea para los legisladores de Nevada

La Legislatura de Nevada continúa realizándose en Carson City, capital del estado y un tema que sigue siendo importante para la comunidad hispana es la educación. Por tal motivo el tiempo se reunió con legisladores locales para abordar este tema, en el cual el ‘Estado de Plata’ permanece en los últimos lugares a nivel nacional del sistema educativo.

El presidente temporal del Senado estatal y presidente del Comité de Educación, Moisés Denis, comentó que actualmente se tienen varias propuestas para la educación, en las cuales se planea asignar fondos necesarios para algunos de los programas ya establecidos.

“Si uno necesita aprender inglés sabemos que cuesta más, entonces queremos dar uno y medio en vez de uno, si un estudiante es 1, un estudiante que necesita aprender inglés sería 1.5, se usa un formulario para determinar las necesidades, también la educación especial 2.0, cambiaría la manera en que damos fondos a las escuelas según las necesidades”, comentó el senador Denis, quien añadió que recientemente se aprobó una propuesta para brindar educación gratuita a los hijos de veteranos que hayan servido al país.

Específicamente el Caucus Hispano, al cual pertenece Moisés Denis, ha trabajado en el tema académico tratando de sacar a Nevada de los últimos lugares del sistema educativo, un problema que proviene de hace muchos años, sin embargo, la estadística muestra que el estado sigue situado en dichos peldáneos, por lo que El Tiempo preguntó al senador demócrata si considera que los programas implementados indican que van por el camino correcto en este proceso.

“Estamos en el paso correcto, el programa Zoom yo lo puse hace cinco años y en los resultados que hemos recibido estamos enseñando grandes éxitos. Hemos pasado Escuelas de Victoria, que es muy nueva, entonces no se sabe el resultado, pero estamos mostrando un paso que se está mejorando educación.

Aunque hemos estado bajos en educación en los últimos diez años, creo que tenemos el segundo lugar en más grande crecimiento en los resultados de cualquier otro estado en grados cuatro y siete en lectura y matemáticas. Aunque estamos creciendo más que otros, empezamos tan bajo que todavía estamos atrás de los demás”, acotó el senador Denis.

El presidente del Comité de Educación agregó que se ha mejorado en la estadística de estudiantes graduados de preparatoria, subiendo del 50 al 75 por ciento, situación que considera positiva para seguir trabajando.

“Parte del problema no tiene que ver con los programas, tiene que ver con el hecho de que no le damos suficientes fondos para tener éxito. La razón porque el programa Zoom tiene éxito es porque pusimos dinero extra y podemos ver resultados.

El Departamento de Educación tiene un plan para qué en cinco años ser el estado que está creciendo más que cualquier otro. Para mí que he estado luchando en la educación desde que mi hija, que ahora tiene 33 años, tenía cinco años de edad, por lo que cinco años es corto en comparación de dos o tres décadas, pero tenemos que seguir luchando”, sentenció el senador Denis.

Además de ser asambleísta por el Distrito 11, Olivia Díaz también ha trabajado como maestra, dice comprender las necesidades de la comunidad, situación que la llevó a emitir la propuesta AB 188 que ha causado cierta polémica entre los miembros de la asamblea.

“Tuve una audiencia para flexibilizar un poco más la cantidad de créditos que estudiantes pueden tomar para recibir los fondos de asistencia financiera del estado, el año pasado se avanzó este fondo que el estado provee para estudiantes de bajos recursos. Avanzaron la medida exigiendo que los estudiantes tomaran 15 créditos por semestre y este fondo aplica solamente a los colegios comunitarios.

En base del primer año de implementación vimos que el 50 por ciento de los estudiantes no pudieron mantener su elegibilidad porque no podían mantener esa cantidad de créditos, porque muchas personas que asisten a los colegios son estudiantes no tradicionales, es decir, que tienen trabajos de tiempo completo, familias que atender y a la vez están cursando sus clases”, explicó la asambleísta Díaz.

Olivia Díaz manifestó que su intención con esta propuesta era bajar el requisito de créditos a nueve, no obstante, varios de sus colegas consideraron que un número más razonable sería 12 créditos.

Este periódico también cuestionó a la asambleísta demócrata sobre si habría que replantear la estrategia en materia educativa al seguir en los últimos lugares, a lo que Díaz respondió que; “Creo que sí vamos en el camino correcto, de hecho el superintendente de educación del estado de Nevada ha hecho varias presentaciones frente al comité donde muestra que gracias a lo que hemos implementado a raíz del 13 y del 15, se ve que vamos en un trayecto de mejoría”.

La asambleísta por el Distrito 11 sabe que para tratar de mejorar ha sido necesario depositar mayores fondos en programas de educación y respaldar a los estudiantes que tiene mayores necesidades académicas, explicando que el aprendizaje desde casa es fundamental para apoyar al crecimiento del nivel educativo en el estado.

“Por mucho tiempo no nos estábamos dando cuenta de que teníamos un fenómeno de crecimiento en nuestro estado y que ese crecimiento era diverso en cuanto a la población. No volcamos nuestra atención a ese crecimiento y que la cara de los alumnos iba cambiando y las necesidades iban a ser diferentes. Es muy diferente tener a un alumno cuyos padres ambos egresaron de una universidad, están preparados, a un niño que viene de una familia que es primera generación migrante aquí, que sus padres no tuvieron la oportunidad o acceso a la educación, esos niños empiezan en nuestro sistema escolar en diferente nivel y va a necesitar mayor apoyo en la escuela”, consideró la asambleísta Díaz.