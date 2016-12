Elecciones EEUU: ¿Qué es el Colegio Electoral?

WASHINGTON (AP) — La elección presidencial de Estados Unidos no concluye con el cierre de los centros de votación. De hecho, se podría decir que el proceso recién empieza.

Una vez que se termina el recuento de votos, empieza otro conteo estado por estado y se designan delegados, que seleccionarán al presidente en el Colegio Electoral. El Colegio se reunirá el 19 de diciembre para votar y el Congreso confirma oficialmente los resultados en enero. A continuación, un vistazo a la forma en que se elige al presidente en Estados Unidos.

LA VOTACION

Mucha gente cree que cuando vota está optando entre un candidato u otro. Pero en realidad lo que están eligiendo es los delegados de su estado, que serán los que eligen al presidente en una segunda votación en el Colegio Electoral. Los delegados votarán por el candidato que más sufragios recibió en su estado.

Cada estado tiene tantos votos electorales como legisladores en el Congreso nacional. Con excepción del Distrito de Columbia, que tiene tres adicionales.

Es así que hay un total de 538 delegados ante el Colegio Electoral y ganará el que reciba la mitad más uno de los votos, 270.

EL PODER DE LOS ESTADOS

Los delegados son elegidos por cada partido. Generalmente son cuadros que votarán por su candidato. Por ley, los miembros del Congreso no pueden ser delegados.

Un delegado tiene una única función: elegir al presidente.

Si bien el sistema puede parecer innecesariamente complicado, el Colegio Electoral fue creado por la 12da Enmienda a la Constitución para darle mayor poder a los estados.

“Es el estado el que decide quién es el presidente y no la población en general”, explicó Miriam Vincent, abogada del Archivo Nacional, que hace de enlace entre los estados y el Congreso durante la sesión del Colegio Electoral.

19 DE DICIEMBRE, EL VERDADERO DÍA EN QUE SE ELIGE AL PRESIDENTE

Por ley, los delegados deben reunirse el primer lunes que sigue al segundo miércoles de diciembre. Este año ese día cae en el 19 de diciembre.

En esa fecha emitirán sus votos por el presidente y el vicepresidente.

En casi todos los estados, el ganador del voto popular recibe todos los delegados de ese estado. Maine y Nebraska son excepciones y permiten que el voto se divida en determinadas circunstancias.

No hay nada en la Constitución que indique que los delegados deben votar por un candidato particular y las leyes varían de estado en estado. Pero según el Archivo Nacional, el 99% de los delegados a lo largo de la historia han votado por el candidato de su partido y ninguno de los que no lo hizo alteró el resultado de una elección.

Una vez concluida la votación, los estados envían los resultados a Washington, donde son recibido por el Senado y el Archivo Nacional.

EL CONGRESO HACE LA CUENTA FINAL

Los votos son contados en una sesión conjunta del Congreso.

Por ley, ese recuento se hace el 6 de enero. Los senadores se reúnen a las 12:30 y caminan juntos hacia la Cámara de Representantes. Llevan consigo cajas de madera de caoba que contienen las certificaciones del voto electoral que enviaron los estados.

La sesión en la cámara baja es presidida por el vicepresidente en funciones.

Durante la sesión se examinan los votos, se los cuenta y se los entrega al vicepresidente, que es quien da a conocer los resultados.

¿QUÉ PASA SI HAY UN EMPATE?

Si ningún candidato recibe al menos 270 votos electorales, la 12da Enmienda a la Constitución estipula que la Cámara de Representantes elige al presidente. Cada delegación tiene un voto y debe elegir entre los tres candidatos que más sufragios recibieron.

El Senado elegirá al vicepresidente con un proceso similar.

¿ES ESTE UN SISTEMA ANTICUADO?

Hay gente que opina que hay que reformar el complejo sistema del Colegio Electoral, especialmente cuando un candidato recibe más votos populares pero pierde ante el que tuvo más votos electorales.

John Hudak, de la Brookings Institution, dice que la mayor parte de la gente quiere que la persona que gana el voto popular sea el presidente. Reformar el sistema, no obstante, requeriría una enmienda a la Constitución, que debería ser ratificada por tres cuartas partes de los estados.