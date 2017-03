‘Epicurean Charitable Foundation’ otorga becas a estudiantes

Desde hace 16 años, los estudiantes destacados de Las Vegas que deseen iniciar una carrera universitaria en el ramo de la hotelería o manejo de restaurantes lo han podido lograr gracias a ‘Epicurean Charitable Foundation’, quienes cada año tratan de becar académicamente a más jóvenes para poder cumplir sus sueños. Este año el cierre de inscripciones es el lunes 13 de marzo.

La directora de operaciones del hotel-casino Caesars Palace y ex becaría de esta fundación, Martha Morales, explicó en que consiste este tipo de ayuda.

“La fundación empezó en el 2001, hay requisitos para los estudiantes para poder solicitar la beca, uno de los requisitos es que debe tener un 3.0 de promedio en preparatoria para poder ser elegible. Debe tener cartas de recomendación, se pide una carta donde el estudiante escriba lo que quiere hacer, cuáles son las metas del estudiante. La fundación tiene un día para recibir las solicitudes, después hay un comité de personas que escogen realmente a los estudiantes que piensan van a ser los que más necesiten, quien tiene ideas para ayudar en la comunidad, y ayudar a más estudiantes”, aclaró.

Cada año se entregan de cuatro a diez becas, los estudiantes seleccionados deben pasar tres entrevistas distintas en las cuales se analizan sus aptitudes, valores y deseos de ayudar a su comunidad; es importante mencionar que la situación migratoria de la persona no es un factor a considerar.

“Esta beca no se le da a cualquiera solamente porque la solicita, se le da a estudiantes que en realidad quieren ser parte de la fundación, ayudar a la comunidad de Las Vegas, que tienen los grados y lo necesitan. Así tengan los fondos para darle a diez personas, si solo encuentran a seis personas que haya que becarlos, se las dan. Realmente debe poder entrar a una universidad o al colegio comunitario, realmente el estado migratorio no es algo que se pregunta en la beca”, acotó la directora de operaciones del hotel Caesars Palace.

Martha Morales recibió esta beca junto a otros tres jóvenes en el año 2005, la cual consiste en pagar al alumno sus estudios universitarios, incluyendo libros y proporcionarles un mentor que les pueda guiar durante su preparación académica.

“Siendo mexicana de una familia que nunca ha ido al colegio, ninguno de mis familiares se habían graduado ni de la preparatoria, para mí fue muy difícil conseguir los fondos y quien me fuera a guiar. Cuando solicité la beca lo primero en lo que pensé fueron los fondos, no sabía ni como solicitarla o escoger la escuela, esta organización realmente te toma de la mano y te ayuda a escoger tus clases, te dan un mentor que se reúne contigo cada mes; más que dinero te da una guía”, aseveró Morales.

María Miranda es un joven de 19 años de edad que actualmente cursa la carrera de hotelería en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), confesó a El Tiempo que antes de obtener la beca de ‘Epicurean Charitable Foundation’, realmente no sabía si iba a tener la posibilidad de continuar con sus estudios superiores; además, compartió el motivo que la llevó a solicitar dicha beca.

“Fue por otra estudiante, ella se estaba graduando de preparatoria y solicitó esta beca, me contó sobre todas las oportunidades que ofrecía, me propuse que al graduarme iba a solicitar esta beca y la iba a ganar. Soy estudiante DACA, al crecer nunca estuve segura si iba a poder ir al colegio por mi estatus migratorio, siempre tuve la duda. Esta beca me dio la oportunidad de poder ir al colegio, me pagó todas mis clases, me dio un mentor a quien puedo preguntarle lo que quiera sobre la industria”, expresó Miranda.

La joven ‘dreamer’ añadió que antes de obtener la beca no tenía los recursos necesarios para asistir a la universidad, ahora disfruta de su preparación académica y exhorta a más jóvenes hispanos para esforzarse y aprovechar este tipo de oportunidades.

“Si les gusta algo no se detengan solo porque haya algo que los puede parar, no deben darse por vencidos, ya cuando pasas el obstáculo te sientes con poder porque sí lo pudiste hacer, hiciste todo el esfuerzo”, finalizó Miranda.

Para más información sobre esta beca visite www.ecflv.org.