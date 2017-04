La escritora dominicana Hergit “Coco” Llenas, presenta “Tigueraje con encajes”

“Una mujer delgadita, que levante con un brazo cual azteca suavecita, como de seda o de raso, sea almeja saladita, que me llueva entre los labios o una impúdica con pecas, como estrellas en un manto”, es un fragmento del poema “Se Busca” del cuaderno de rimas y canciones “Tigueraje con encajes” de Hergit “Coco” Llenas.

Luego de dos años de trabajo, publicó el libro titulado “Tigueraje con encajes”, que es una compilación de poemas con erotismo, que la autora busca que más mujeres se sientan identificadas con los sentimientos que expresa por medio de las palabras de lo que alguna vez fue tan difícil para ella, aceptar el gusto por personas de su mismo sexo. Coco, confesó ser lesbiana.

La palabra “tigueraje”, es común en su tierra natal, es una variación de la palabra tigre y se utiliza para decir que “se arma la fiesta, el desorden, el relajo. Se pone en movimiento un acontecimiento plural, gregario y espontáneo. Es atreverse a ser exuberante y descarado, si se le agrega un encaje, como el de cierto estilo de ropa, se suaviza un poco la expresión”, explicó Coco.

La actitud de Tiguere (tigre), es asociada a los varones dominicanos, pero para la autora es, “territorio femenino, para expresarlo a través del prisma de la mujer he querido adornado con encajes, mismo que adorna un traje de novia o de las prendas interiores”.

El libro de Llenas, busca ser una fusión de lo popular del lenguaje, con lo sofisticado que puede ser la poesía. Considera que este género ha sido olvidado, las nuevas generaciones de jóvenes ya no leen y publicar un libro ha sido un sacrificio personal y económico, pero sólo con la intención de hacerlo llegar a cualquier lector para ser disfrutado.

“Es popular y desnudo, divertido y entretenido de leer, mi motivación es que las personas se identifiquen. Cuando era adolescente no tenía las mismas necesidades que mis compañeras, no las entendía, es una experiencia en esa búsqueda, al final todos somos iguales, nos enamoramos y nos rompen el corazón”, explicó la escritora.

Coco fue voluntaria en The Center, el centro comunitario gay en Las Vegas. Haber trabajado con personas que la entienden fue un motivo más para escribir este libro, “nos ven como los otros, como diferentes, las personas que no son de la comunidad gay. Entiendan que no somos diferentes, somos seres humanos de carne y hueso”, expresó Llenas.

La autora tenía miedo publicar el libro por considerar que podría ser “cursi, muy rimado como las poesías de Gustavo Adolfo Becker, fue un autocrítica muy fuerte, pero este libro es una fusión de poesía métrica de estilo español, pero con lenguaje directo y de la calle, es lo que da un resultado diferente”.

Diseño, impresión, página de internet, campaña en medios de comunicación y redes sociales, implica una inversión de dinero y tiempo para cualquier escritor, “hay que promover que el libro existe. Ya que esta físicamente o digital, es un buen regalo para entender o aceptarse y conocer que pasa por la mente de una lesbiana de 40 años”, concretó Hergit Llenas.

www.meridiancoco.com

Facebook y Amazon: Hergit Llenas