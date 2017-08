Estudiantes hispanos concluyen curso de información tecnológica

La organización Servicios Comunitarios de Nevada (CSNV por sus siglas en inglés) celebró la graduación de su segunda generación del Programa de Información Tecnológica, en el cual participaron 11 jóvenes hispanos, quienes durante el verano pudieron aprender distintos temas de computación y cómo trabajar en una oficina.

“El programa fue basado en la tecnología web, se les enseñó cómo diseñar una página de internet, los estudiantes aprendieron lo básico de Word, Excel y Power Point, páginas HTML. También se les enseñó cómo trabajar en una oficina, la mayoría fueron voluntarios, dos veces por semana se venían a la oficina”, comentó la directora de CSNV, Estelina Garnett.

Garnett añadió que el objetivo del programa es ‘abrir puertas’ a los estudiantes de la comunidad mediante el aprendizaje, otorgándoles la oportunidad de contar con un maestro dedicado a ellos al tener un grupo de clase pequeño. El curso tuvo una duración de dos meses.

El vice alcalde de North Las Vegas y presidente de la junta directiva de CSNV, Isaac Barrón, expresó que: “Vemos que hay necesidad en la comunidad de ayudarlos en capacitación digital, las personas que tienen acceso a la comunicación tecnológica tienen ventaja en nuestra sociedad. Hemos tomado jóvenes para darles la oportunidad de poder seguir carreras en tecnología, darles entrenamiento para que puedan buscar trabajos en esta rama”.

Un momento emotivo durante la ceremonia de graduación fue cuando Isaac Barrón emitió un mensaje a los jóvenes estudiantes que participaron en el programa.

“Dicen que cada persona tiene una meta, casi como escalar una montaña. Cuando nacemos algunas personas tienen ventaja, ellos ya no tienen tanto que escalar, otras personas nacimos un poco más bajo y tenemos que escalar más. Con este tipo de capacitación buscamos impulsar a cada joven para que puedan subir y realicen sus metas, que suban esa montaña lo más rápido posible”, acotó Barrón.

Los estudiantes del curso fueron jóvenes de 13 a 20 años de edad, una de ellas fue Lynda Castro, quien dijo que este curso le ayudó para aprender lo que hay más allá de la computación del usuario, ahora saber utilizar programas de oficina y cómo desarrollarlos.

“Nos va a ayudar mucho simplemente el saber, nunca es de más lo que sepas, siempre estar al tanto de lo que está pasando. Quiero seguir estudiando, la tecnología está creciendo cada día y es bueno estar al corriente, me gustaría estudiar diseño gráfico web… Ahora no estoy en la escuela pero mi plan es entrar, acabo de ir a un evento en el Consulado de México, me abrieron los ojos ahí, se dieron oportunidades para nosotros los DACA, me gustaría entrar al CSN”, concretó Castro, estudiante de 20 años de edad.

Los estudiantes que completaron satisfactoriamente este curso fueron Omar Robles, Miguel Palacios, Alma Ramos, Andrea Elizondo, Edith Pascual, Elisa Garnett, Guadalupe Guzmán, Maryann Cholico, Blanca Pérez, Nathalie Elizondo y Lynda Castro.

Para más información sobre los cursos ofrecidos por Servicios Comunitarios de Nevada llame al (702) 307-1710.