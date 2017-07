Exhortan a celebrar con seguridad el 4 de julio

Con motivo de celebración del 4 de julio, el equipo editorial del periódico El Tiempo, quiere dar a conocer a la comunidad de Las Vegas los cuidados que deben tener, así como recomendaciones y puntos de interés donde pueden disfrutar de este evento en compañía de sus seres queridos y bajo la protección de la autoridad.

En vísperas de la celebración del día de la independencia de los Estados Unidos, se hacen convivios, se consumen bebidas alcohólicas y se acostumbra quemar fuegos artificiales. Teniendo en cuenta esto, diferentes organizaciones y departamentos de la autoridad del valle, exhortan a la comunidad a comportarse responsablemente y con cautela. En un comunicado de prensa el cuerpo de bomberos del Condado Clark pide a la población observar las reglas a la hora de usar fuegos artificiales. Animan a la comunidad a comprar y usar los fuegos pirotécnicos permitidos, en lugares seguros y solo entre el 28 de junio y el 4 de julio, de lo contrario, corren riesgos y posibles multas.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Las Vegas y los cuerpos de rescate tienen las mismas recomendaciones: celebre con repsonsabilidad. Si ingiere alcohol no maneje; busque conductor designado, use taxis o servicio público. Use solo fuegos artificiales “Sanos y seguros”, en los lugares y períodos permitidos.

Operativos DUI Checkpoint

Tome nota que en fines de semana extendidos por celebración, como este del 4 de julio, las diferentes corporaciones de policía suelen “unir fuerzas” al poner en marcha los operativos llamados “DUI Checkpoint”, para detectar a conductores bajo la influencia del alcohol o drogas.

En diversos lugares del valle y casi de manera sorpresiva, en alguna interseción vial se disminuye el flujo del tránsito con los famosos conos anaranjados, mientras oficiales de la policía inspeccionan a cada vehículo que toma esa ruta. Lo hacen para detectar posibles conductores embriagados o drogados. Y suele suceder que, además, se detectan otras infracciones, como falta de uso del cinturón de seguridad o del asiento para bebés.

Según el oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas Greg Cassell, en el feriado del 4 de julio se reporta un mayor número de incidentes y el departamento de la policía recibe hasta un 12% más de llamadas. Esos incidentes incluyen los disparos de armas de fuego al aire libre, lo cual está prohibido, bajo toda circunstancia.

“Sano y seguro”

El uso de fuegos artificiales sí es permitido, siempre y cuando sean utilizados solo los que se expenden en lugares aprobados y aquellos productos que lleven inscrita la leyenda “Safe and Sane” – lo que en español traduce “Sanos y Seguros”.

El período permitido es del 28 de junio al 4 de julio

Según el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Clark, la amenaza más seria la representan los fuegos artificiales ilegales, que por lo general se compran fuera del valle de Las Vegas. Son los denominados “explode”, fire crackers, cherry bombs, rocket (cohetes de botella, velas romanas), que también pueden ser conocidos por otros nombres.

Las autoridades resaltan que lo más seguro es no usar fuegos artificiales, ya que estos deben ser manipulados por manos expertas para evitar accidentes por quemaduras o mal manejo. No obstante, si usted decide hacerlo y hay menores de edad consigo, recuerde que enfrentará doble responsabilidad. Tanto por cuidar las reglas (solo los permitidos, en los lugares adecuados y en las fechas autorizadas), como por salvaguardar la seguridad física.

No está permitido ni se deben usar fuegos artificiales en los parques federales ni espacios naturales como Monte Charleston, Lake Mead o Red Rock, porque entre otras cosas, se pueden iniciar incendios forestales.

No seguir las reglas en el peor de los casos puede significar accidentes con quemaduras para la gente. Pero también la confiscación del material y eventualmente multas que oscilan entre los mil y diez mil dólares.

El tiempo permitido termina a la media noche del 4 de julio. En dado caso que le queden fuegos artificiales remanentes, debe depositarlos en una cubeta con agua para inactivarlos.

Como es costumbre cualquier incidente serio o emergencia debe reportarlo al 911, de no ser emergencia, comuníquese al 311.

Para mayor información sobre cuidados y recomendaciones puede ingresar a www.clarkcountynv.gov

Lugares donde se llevará a cabo la celebración

Los siguientes son sitios donde habrá quema de fuegos artificiales autorizados por el Cuerpo de Bomberos del Condado Clark y a los que el público puede asistir como espectador.

• Hotel Caesar’s Palace en el Strip

Domingo 2 de julio, de 9 a 9:30 pm

• Red Rock Country Club – Fairway

2250 Red Springs Drive,

martes 4 de julio a las 8:45 pm.

• Las Vegas Country Club

3000 Joe W. Brown Drive

Martes 4 de julio a las 9 pm.