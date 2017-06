Finalizó la sesión 79 de la Legislatura de Nevada

La sesión número 79 de la Legislatura de Nevada ha finalizado con la aprobación de distintas propuestas que ahora son leyes y otras que simplemente no obtuvieron el apoyo necesario. Por tal motivo, El Tiempo viajó hasta la capital del estado, Carson City, para reunirse con los representantes locales y presenciar los últimos días de los trabajos legislativos.

El senador demócrata por el Distrito 2, Moisés Denis, propuso la ley SB 131, la cual ya fue firmada por el gobernador Brian Sandoval y solicita que el personal de las farmacias brinde información o las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad visual (ciegos) puedan saber las prescripciones de sus medicamentos, esto fue solicitado por un grupo de personas invidentes.

Otra propuesta que ahora es ley es la SB 313, de la cual el senador Denis explicó que, “cambiamos la ley para que la Biblioteca del Condado Clark pudiera hacer una biblioteca en el este de Las Vegas, en la calle 28 y Bonanza. Cambiamos la ley para que por medio del Ayuntamiento de Las Vegas y la fundación de la biblioteca pueda recibir dinero de un fondo que hay”.

En más de las propuestas aprobadas está la AB 181 que restaura el derecho a votar para determinados ex-delincuentes; AB 405 que provee protección para energía solar; SB 3 revisa las regulaciones al Programa de Desayunos Escolares; SB 501 amplía la posible expiración de la Unidad de Asuntos del Consumidor del Departamento de Negocios e Industria; AB 418 revisa las disposiciones relativas a las elecciones; entre otras.

“Hemos hecho varias cosas, hay muchas personas nuevas, lo que he visto en el tiempo que he estado en el Senado es que ha cambiado mucho, hay más latinos que participan en el proceso, no solo legisladores, también asistentes, quienes trabajan en el edificio y hasta quienes vienen de comunidades para hablar sobre las propuestas. Ha cambiado mucho, está mucho mejor que antes.

Estoy luchando para encontrar algo que podamos hacer a favor de la inmigración. Hago parte de un comité nacional, somos un demócrata y un republicano, hablamos de inmigración, voy varias veces al año a Washington D.C para hablar con nuestros representantes y ver qué podemos hacer para mejorar esta situación”, expresó el senador Denis.

La senadora republicana por el Distrito 9, Becky Harris, se mostró complacida por la pasión y disposición puesta por los 63 legisladores en esta sesión 79, calificando como inspirador ser parte de este proceso que repercute a todos los nevadenses.

“Las políticas que son importantes para mí abordan las preocupaciones o proveen remedios para nuestros ciudadanos más vulnerables. En mi opinión, SB 224, cámaras en aulas de educación especial; SB 433 guardianes; SB 343 índice de igualdad de género y SB 490 la mediación de ejecución hipotecaria, ofrecen protecciones importantes”, mencionó la senadora Harris.

La senadora estatal añadió que Nevada necesita una mejoría educativa significativa, ya que pese a que en la Legislatura del 2015 se aprobó el paquete de reforma de educación más completo en la historia del estado, aún hay mucho trabajo por realizar.

“La Legislatura de 2017 acaba de reafirmar su compromiso con las ‘Escuelas Zoom’ (establecidas en 2013), ‘Victory Schools’ (establecidas en 2015) y ‘Read by Three’ (establecidas en 2015). Cada una de estas políticas educativas tiene éxito y mejora la experiencia educativa de los estudiantes de Nevada. La reorganización del Distrito Escolar del Condado Clark capacita a los padres, maestros y administradores para que tomen decisiones en el nivel de las escuelas para atender las necesidades individuales de los estudiantes, lo que a su vez mejora la educación.

Hay un significativo compromiso bipartidista para mejorar el desempeño de las escuelas de bajo rendimiento y la Legislatura de 2017 trabajó para encontrar las herramientas adecuadas para mejorar los resultados educativos. Necesitamos seguir encontrando políticas educativas innovadoras centradas en los estudiantes y luego necesitamos proveer recursos adecuados para la educación”, aseveró la senadora Harris.

La senadora republicana reconoció el proyecto de ley AB 142 del asambleísta Edgar Flores, el cual permite a los niños inmigrantes solicitar un servicio de corte para el estatus de inmigrante especial con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, si un niño es dependiente del estado o ha sido abandonado. Esta iniciativa fue firmada como ley por el gobernador Sandoval el pasado 30 de mayo.

El proyecto de ley también permite que se establezca una tutela y permanezca en el lugar hasta que el niño cumpla 21 años. El proyecto de ley desapareció de la Asamblea Legislativa del 2017 por unanimidad de ambas cámaras y fue firmado por el Gobernador el 30 de mayo de 2017.

Uno de los asambleístas que más propuestas de ley aprobadas logró en esta legislatura es el demócrata Nelson Araujo (Distrito 3), quien introdujo la ahora ley AGR 2 para reconocer todos los matrimonios sin importar el sexo de las personas, asegurándose de reconocer la igualdad en este rubro.

“AB 99, protegerá a nuestros jóvenes que se identifican como LGBTQ y son parte del cuidado del estado, les da protecciones, pero a su vez requiere que los profesionales y los padres que tomen custodia de ellos tengan que participar en entrenamientos. Hemos agregado al proceso que si un joven siente que no está bajo el cuidado apropiado puede hacer una queja para que el estado pueda apoyarlo. Somos uno de los pocos estados que hemos pasado una ley como esta”, informó el asambleísta Araujo.

Otras propuestas del legislador demócrata que ahora son ley son la AB 96, que ayudará a los casinos a poder organizar la forma en que utilizan sus vehículos en las áreas turísticas, “aunque es técnica la propuesta, es importante para la industria que ayuda a mucha de nuestra gente, especialmente a los que trabajan ahí”, dijo Araujo.

La ley AB 439 aseguraría que los veterinarios no incrementen el costo por los servicios de cuidado médico en los animales. En cuanto a inmigración, El Tiempo cuestionó al asambleísta Araujo sobre ¿por qué no haber hecho más por la comunidad indocumentada en esta Legislatura?, a lo que respondió lo siguiente.

“Hemos visto a nivel estatal, cuando hablamos de inmigración, es muy difícil para nosotros poder dar más acción a los problemas que están frente a nosotros a nivel federal. Nosotros como estado podemos pasar resoluciones y pedirle al Congreso que actúe, pero reconocemos que el asunto de inmigración ha sido federal y se nos ha hecho muy difícil poder actuar”, sentenció el asambleísta.

Por último y sabiendo que es un tema del gobierno federal, este semanario pidió al asambleísta Araujo un mensaje para la comunidad indocumentada de Nevada, cuestionando que aunque actualmente se vive cierta incertidumbre en el tema migratorio, la situación de deportaciones se ha vivido desde muchos años antes, sin importar el partido o persona que ha ocupado la presidencia.

“Ese asunto para nosotros es algo nuevo que se ha visto nacionalmente, no creo que ignorábamos la situación antes, hemos visto que es algo en lo que muchos estado se enfocan ahora. Si estuviéramos hablando de esto hace cuatro años, mi posición siempre ha sido la misma, tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestra comunidad y asegurarnos que ese miedo que sienten esos hogares donde viven familias indocumentadas sea calmado por propuestas que dan esa protección que necesitan tanto.

No sé cual idea sea la mejor para proteger a nuestra comunidad, eso todavía no se ha visto, nos estamos preparando para lo que pueda hacer esta administración, me gustaría seguir buscando esas oportunidades para saber cómo podemos actuar como estado. Hoy no es tiempo de poner miedo, es tiempo de poner atención y participar en el proceso. Sinceramente a mí no me importa quién pase esa propuesta, con solo que pase algo, porque ya tenemos décadas pidiendo una reforma migratoria y no se ha hecho nada”, concretó el asambleísta Nelson Araujo.