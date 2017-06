Fomentan la actividad física en los niños

Con el objetivo de fomentar la actividad física en los niños para que además de estar saludables puedan aprender técnicas de defensa personal, la organización sin fines de lucro ‘Nevada Child Seekers’ llevó a cabo el evento ‘Back to Summer’, donde los asistentes también pudieron informarse sobre distintos programas dedicados a los menores de edad.

“Este evento fue para que las familias puedan informarse sobre las agencias disponibles para ayudar a los niños. Nosotros ayudamos a encontrar a niños desaparecidos, tenemos una tarjeta para cuando un menor de edad desaparezca se pueda dar esa tarjeta a la policía, tiene foto y toda la información necesaria para mandar la alerta y encontrarlos más fácil”, comentó la directora de ‘Nevada Child Seekers’, Margarita Edwards.

El evento se realizó el sábado 20 de mayo en las instalaciones de ‘Game Changers Sports Training Center’, donde decenas de niños pudieron realizar distintos ejercicios y competencias de resistencia, además de ver demostraciones de baile para infantes.

“Esto es para que las familias puedan saber qué agencias van a tener programas para el verano y los niños puedan aprender baile o gimnasia. Es una fiesta para empezar el verano y que los padres puedan aprender que hay servicios para mantener a los niños sanos”, acotó Edwards.

De acuerdo con ‘Nevada Child Seekers’, durante el 2016 se registraron aproximadamente 8,000 niños desaparecidos en el ‘Estado de Plata’, siendo la temporada de verano la más recurrente, situación por la cual es importante fomentar la actividad física en los menores, pero sobre todo informarlos adecuadamente sobre qué hacer.

“Un niño con más actividad física es más resistente, se siente más cómodo, son niños que tienen el poder de defenderse por sí mismos son menos vulnerables a ser víctimas, por eso tenemos clases de defensa personal. El verano es el tiempo más peligroso para nuestros niños porque muchos de ellos están en casa solos, no saben qué hacer si alguien está tratando de entrar a la casa o si están en línea hablando con personas que no conocen, en verano es cuando más niños perdidos son reportados”, agregó Edwards.

El evento contó con la participación del corredor profesional de BMX, Ricardo Laguna, quien pese a no poder hacer alguna demostración debido a una lesión, aprovechó la oportunidad para convivir con los niños asistentes.

“Venimos a enseñarles que se tienen que poner los cascos y todas las protecciones. ‘Nevada Child Seekers’ siempre ha hecho un buen trabajo con los muchachos, si alguno tiene la mala suerte de perderse ellos ayudan a encontrarlos. Venimos a apoyar, jugar con los niños, decirles que estar activos es algo divertido y mantenerse sanos es lo más importante.

No tienen que ser corredores de BMX, pueden ser cualquier cosa, si trabajan duro y suficiente, lo van a hacer mejor. Les digo que encuentren su pasión y la conquisten, nunca pensé que montar bicicletas iba a ser un trabajo y se convirtió en eso, me ha abierto puertas, si yo lo hice, cualquier persona lo puede hacer”, mencionó Laguna.

El próximo evento ‘Back to Summer’ se realizará el sábado 24 de junio en ‘Galleria at Sunset’ en Henderson, de 11:00 am a 3:00 pm.

Para más información sobre el trabajo realizado por ‘Nevada Child Seekers’ para ayudar a prevenir y encontrar a niños perdidos, llame al

702-458-7009 (español) o visite

www.NevadaChildSeekers.org.