Isaac Barrón gana otro término en el concejo de North Las Vegas

Isaac Barrón ganó fácilmente otro término en el North Las Vegas City Council.

Con el 100 por ciento de los votos en las elecciones primarias del martes contadas, Barrón tenía el 81.68 por ciento de las balotas emitidas en la raza 1 de la sala. Su retador, Héctor Rivera, terminó con el 18,32 por ciento de los votos.

“Es un día muy feliz, si los votantes me aceptan por otros cuatro años o me envían en mi camino”, dijo Barrón antes de que las encuestas cerraran el martes 4. “Pero espero que piensen que me merezco otros cuatro años”.

Barrón ha estado sirviendo como concejal de la ciudad desde 2013. Él era el primer latino a ser elegido para el consejo. El año pasado, los colegas de Barrón lo eligieron para servir como alcalde pro cuando el alcalde John Lee viaja.

Durante un evento en marzo en la Cámara de Comercio Latino, Barrón expresó que trabajaría para hacer que los residentes vulnerables se sientan seguros.

Cuando se le preguntó por teléfono si haría a de North Las Vegas una ciudad santuario, Barrón comentó: “Vamos a tomar algunas medidas para proteger a todos nuestros residentes. Tenemos el respaldo de nuestro jefe de policía. La gente estará protegida”.

Rivera trabajó para la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Anteriormente trabajó con el grupo For Our Future, un comité de acción política con el objetivo de elegir candidatos demócratas.

“No importa lo que pase, voy a seguir trabajando con la comunidad”, señaló Rivera el martes por la noche después de pasar el día de las elecciones. “Resistir a la persona trabajadora y los inmigrantes y madres solteras, y las personas que están subrepresentadas”.

Mientras que John Lee obtuvo su segundo término como alcalde de North Las Vegas.