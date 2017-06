Junio, mes de la herencia inmigrante

En el Centro Cultural Alianza Asiática, ubicado en el centro de Las Vegas, se realizó el festival nombrado “Celebración del mes de la herencia inmigrante”, el anterior sábado, ya que junio es considerado nacionalmente como el mes del inmigrante desde el año 2014.

Eduardo Montoya, representante de la organización Welcome US, fue quien unió a otras organizaciones como Mi Familia Vota, PLAN, Comunidad Asiática en Crecimiento, File Right, políticos locales, representantes de la comunidad hispana de Las Vegas, grupos de baile regional como; grupo folklórico Libertad y Chinelos de la Comparsa Fiesta Morelense, para conmemorar y celebrar a todos los inmigrantes en Estados Unidos, sin importar su proveniencia.

Bajo el lema “I am an inmigrant” (yo soy un inmigrante), se basó el festival y se regalaron camisetas con esta leyenda, Montoya comentó que: “es una oportunidad para celebrar y compartir nuestras historias de cómo llegamos a Estados Unidos, es una conmemoración nacional y se tiene que notar el apoyo, por eso no fue difícil reunir a tantas organizaciones”.

Actualmente muchas de estas organizaciones activistas se encuentran trabajando el doble por la agenda del presidente Trump, que tiene muchos cambios en el tema migratorio, sin embargo había que darse un tiempo para celebrar los aportes de los inmigrantes a sus comunidades, y no perder ese espíritu positivo con el que llegan las personas a Estados Unidos, consideró Montoya.

Como parte de los invitados a brindar unas palabras a los asistentes, el congresista de Nevada, Rubén Kihuen, dijo que “se necesita un nuevo presidente, Washington, D.C., está completamente desconectado de lo que está pasando en el país, no solamente en inmigración, sino en los seguros médicos, las investigaciones con Rusia y el muro en la frontera”, acotó Kihuen.

Kihuen, dice estar comprometido con su cargo en el Congreso de Estados Unidos, en representación de la comunidad hispana, “por eso el tema de inmigración es tan cercano e importante para mí, y me parece innecesario un presupuesto de 20 billones de dólares para construir un muro en la frontera con México, cuando ese dinero podría ser invertido en educación y mejores empleos en el país”.

Por su parte Amanda Khan, organizadora social de PLAN, dijo que: “esta es una nación de inmigrantes, actualmente en PLAN estamos concentrados en los derechos de las personas sin un estatus legal, que se sientan que llegaron a un lugar seguro al que pueden llamar hogar, hay que hacernos notar por lo positivo y el trabajo duro de las personas”.

Mi Familia Vota Nevada, fue también participante del festival, y su directora Alicia Contreras habló con El Tiempo sobre el apoyo a la comunidad inmigrante en particular de habla hispana, es un momento en el que se debe de continuar la unión y estar bien informados, “la gente no debe tener miedo, estamos aquí y no nos vamos”.

Con antojitos mexicanos como tacos y fajitas, además de platillos asiáticos se brindó una cena para los asistentes, que también disfrutaron de los espectáculos musicales y discursos. El festival se desarrollo sin ningún contratiempo.