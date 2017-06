Ley de cuidado médico continúa en el limbo

Recientemente la senadora Catherine Cortéz Masto participó en una serie de eventos realizados en el sur y norte de Nevada para abordar temas referentes al cuidado médico. En Las Vegas, la funcionaria demócrata visitó el hospital UMC y días después sostuvo un foro informativo en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) para responder cuestionamientos y expresar sus motivos para apoyar a la organización Planned Parenthood.

En la primera actividad llevada a cabo el martes 30 de mayo, la senadora Cortéz Masto visitó las instalaciones del hospital UMC, donde se reunió con directivos para hablar sobre la situación actual de la ley de salud que podría cambiar bajo la administración del presidente Trump.

“Los recortes a los Institutos Nacionales de Salud bajo el presupuesto del presidente Trump también afectarán la investigación científica y la capacitación llevada a cabo en UMC, limitando su potencial para avances científicos y la capacidad de proporcionar atención médica de clase mundial. UMC atiende a miles de pacientes todos los días que de alguna manera se han beneficiado de la ACA (Obamacare) y la derrogación resultaría en cientos de miles de nevadenses que perderían su cobertura de atención médica”, acotó la senadora federal.

El segundo evento se realizó el sábado 3 de junio en UNLV, la senadora Cortéz Masto encabezó un foro público donde los miembros de la comunidad y pacientes de Planned Parenthood le expresaron sus preocupaciones sobre el impacto que tendría la posible revocación de ACA, que también repercutiría a los servicios ofrecidos por dicha organización.

La congresista Dina Titus participó en esta actividad y llamó a la comunidad a compartir sus historias para difundir la importancia del cuidado a la salud de la mujer y la necesidad de seguir contando con los recursos suficientes.

“Es muy importante que todas las organizaciones estén aquí hoy, lo que el presidente Obama hizo puede cambiar, las elecciones tienen consecuencias. Es importante que ustedes estén aquí, yo entiendo lo que es Obamacare para los residentes del país y de Nevada, si se elimina miles de personas perderían su seguro médico. Es importante traer aquí sus historias para expresar el efecto que Obamacare ha causado en sus vidas”, sentenció la congresista Titus.

De acuerdo a la filosofía de Planned Parenthood, el objetivo de la organización es informar y proveer atención de la salud, enfocándose en la salud reproductiva, educación sexual y fomentar el bienestar de las mujeres.

También incentivan el derecho de cada persona a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, salud, sexo y planificación familiar.

“Mi historia es una de miles en Nevada, Planned Parenthood ayuda a miles de personas cada año en el estado”, dijo la estudiante Sukhjit Kaur Narwal, quien tomó el micrófono para solicitar a los funcionarios públicos que apoyen la labor de la organización.

El panel de exponentes tuvo representación hispana con la señora Ivon Meneses, quien compartió su historia con las personas asistentes, mencionando que es madre de seis niños, uno de ellos padece autismo y otro de ataques de asma, situación que la tiene preocupada ante los posibles cambios a la ley de salud.

“Él ya tiene 13 años sufriendo de estos ataques de asma y me da mucho miedo saber que vamos a perder el Medicare, porque soy una madre de bajos recursos, no puedo obtener un seguro médico para cubrir sus gastos. Con mi hijo Jacob de 13 años, muchas veces tenemos que salir a media noche corriendo al hospital porque él no reacciona a sus tratamientos de asma, lo cual es muy costoso para nosotros, entonces al perder Medicare, mi hijo puede perder su vida”, expresó Meneses.

La madre de familia agregó que ella padece de diabetes, por lo que también debe tener cuidados médicos ya que es propensa a sufrir de un ataque cardiáco o derrame cerebral si sus niveles de glucosa aumentan.

“Estoy aquí para que podamos proteger esos temas, no solo por mis hijos sino para todos los niños de Estados Unidos, y para la gente que no podemos pagar un seguro médico privado.

Con mi hijo que tiene autismo, he usado Medicare para pagar sus terapias y él está respondiendo perfectamente, no parece que tuviera autismo porque ha tenido las terapias necesarias, trabajamos duro para que él pueda salir adelante y tener éxito en la vida, por favor protejamos esto”, concretó Meneses.

Por su parte la senadora Cortéz Masto se comprometió a apoyar las propuestas que permitan la continuidad de dichos servicios médicos, tema que seguirá debatiéndose en el Congreso y el Senado Federal durante las próximas semanas, ya que distintos funcionarios públicos han expuesto sus opiniones a favor y en contra sobre la ley de salud actual, ACA.