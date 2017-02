30 millones de personas podrían perder los beneficios de Obamacare

El viernes 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó un decreto que “revoca y remplaza la carga del Obamacare (Affordable Care Act), ley que aún no esclarece como es que será sustituido o cuando definitivamente el controversial seguro médico dejará de funcionar definitivamente.

Si el nuevo Congreso junto con el presidente Trump, eliminan definitivamente el ACA, sin tener un plan sustituto, se estima que serían 371 mil nevadenses que perderán el beneficio al acceso a la salud médica asequible, reveló la organización For Nevada Future.

Por esta razón, diversas organizaciones, líderes comunitarios y políticos, se unieron en el evento denominado “Don´t take away our care”, efectuado el 9 de febrero en el parque Freedom de Las Vegas. El autobús que ha recorrido varias ciudades del país promoviendo esta campaña hizo una parada en dicho acto.

Son casi 30 millones de ciudadanos americanos que cuentan con Obamacare, que mientras no haya un nuevo plan proveniente de la Casa Blanca, parecería que quedarían en el limbo o a expensas de los precios de las aseguradoras privadas, que se auto regulan por el libre mercado.

Uno de los exponentes invitados, fue la congresista por el Distrito 1, Dina Titus.

“Es muy importante luchar por Obamacare, los republicanos han intentado anularlo o remplazarlos durante 7 años, pero nunca proponen algo mejor, son solamente críticas destructivas que muestran que ni tienen ningún plan”.

23% de los ciudadanos de Nevada no contaban con seguro médico, desde la creación del ACA (Obamacare), este número disminuyo a 12% de personas que no tienen seguro médico, con los niños sin seguro pasaron de 16% al 8% el año pasado.

“Esos son números que representan a personas y que ahora tienen seguro médico”, señaló Titus.

La directora digital de For Nevada Future, Alicia Briancon, explicó que el autobús lleva dos meses recorriendo el país, y aun le resta por visitar New York, Missouri, Wisconsin, Colorado, Kentucky, entre otros estaos y tiene como destino final Washington D.C.

“Se busca promover la importancia del ACA, el seguro de salud es muy importante para las personas, y solamente eliminarlo como pretende el presidente Trump, sin tener otra opción, no es bueno para la gente que está bajo este plan de salud. La gente debe estar informada que es un beneficio, como ejemplo el Medicaid”, apuntó Briancon.

Si desea saber más sobre esta campaña, visite www.savemycare.org