Alrededor de 8 mil personas marcharon por los derechos de los trabajadores e inmigrantes

La Unión Culinaria en conjunto con otras organizaciones, realizaron la tradicional marcha por el día del trabajo, que llevó por nombre “Unidad, marcha por los inmigrantes”. El recorrido desde el casino Treasure Island en el Strip hasta el casino Palms, en un evento pacífico en el que participaron aproximadamente 8 mil personas, según sus organizadores.

En punto de las 5 de la tarde, los participantes se concentraron en el popular Strip de Las Vegas, bajo la escolta policiaca que les brindó un carril y de igual forma se ocuparon las aceras de la calle, el contingente también contó con botellas de agua para evitar la deshidratación de alguna persona.

Aproximadamente el recorrido fue de 40 minutos hasta desviarse en la calle Flamingo y terminar en un terreno adyacente al casino Palms, donde un mariachi y conjunto duranguense recibieron a los marchistas.

Los trabajadores afiliados al sindicato de la Unión Culinaria vistieron sus uniformes de mucamas, meseros, cocineros, conserjes, garroteros, maleteros, recepcionistas, entre otros.

Leonor Egg, originaria de New México, comentó que llegó a Las Vegas con su esposo en busca de una mejor vida, “yo he estado en la Unión por 50 años, tengo los beneficios que nunca tuve en ningún otro lugar, sobre todo el respeto que se goza, espero que todos los nuevos empleados mantengan esto, no somos números somos humanos”.

Respecto a la meta de la demostración, la directora de comunicación de la Unión Culinaria, Bethany Khan, comentó que, “somos casi 8 mil personas que caminamos por el Strip, estamos mostrando nuestra unión y solidaridad con los inmigrantes, esta ciudad está formada por todos ellos, no queremos permitir que las familias sean separadas o se construya un muro entre países”.

La Unión Culinaria ha participado en estos eventos desde hace 82 años, la caminata conformada por miles de empleados, en su mayoría de casinos, fue para demostrar la unión que tienen y el orgullo de portar su uniforme por el empleo digno con el que cuentan, según Khan.

La colación participante conformada por 20 organizaciones entre estas, la Unión de Bartenders, PLAN, Nevada’s Future, Planned Parenthood del sur de Nevada, Mi Familia Vota, Chispa, Nevada Now, por mencionar algunas.

Niurka Almansa, originaria de Cuba tomó parte de la marcha y explicó que, “somos inmigrantes y nos apoyarnos a nosotros mismos. Yo trabajo en el casino The Linq. Estar en este país y en la Unión, te da un mejor salario y una mejor condición de vida. Quisiera que todo el Strip se uniera a nosotros, hoy se apoya a la raza de nosotros”, manifestó la agremiada.

Sin ningún contratiempo el contingente reunido se fue desintegrando a las 8 de la noche. Se proporcionaron vehículos para transportar a los trabajadores al punto de reunión de origen, para quien lo necesitara.