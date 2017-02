La comunidad inmigrante continúa con incertidumbre

El sábado 18 de febrero se llevó a cabo el taller informativo ‘Sepa sus Derechos’, organizado por el Caucus de Legisladores Hispanos de Nevada (NHLC por sus siglas en inglés), el cual tuvo como sede el Centro Comunitario Este de Las Vegas, lugar donde asistieron decenas de personas para tratar de solucionar sus dudas sobre temas migratorios.

El senador por el Distrito 2 de Nevada e integrante del Caucus Hispano, Moisés Denis señaló que existe temor entre los inmigrantes debido a los cambios en las leyes migratorias en el país.

“Hay personas que están llamando, están preocupados, no saben qué va a pasar con sus familias con todo lo que está pasando con el presidente, queríamos tener una reunión donde puedan venir personas para hacer preguntas, que puedan aprender lo que pueden hacer si tienen un problema concerniente a inmigración”.

En el evento estuvieron presentes representantes diferentes instituciones como el Consulado de México en Las Vegas, Ayuntamiento de North Las Vegas, Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, abogados, entre otros. Algunas de las dudas más recurrentes de la comunidad es no saber qué va a pasar o si habrá operativos de deportación, a lo que los exponentes indicaron que en este momento las personas que no tengan antecedentes penales no serían prioridad para las autoridades migratorias.

“Primeramente aprendan cuáles son sus derechos, todos tenemos derechos, no firmen algo si no tienen un abogado, presten atención a lo que está pasando y que tengan un plan. Al mismo tiempo nosotros como legisladores estamos luchando para que el gobierno federal no pueda venir aquí solamente y sacar datos de quienes tienen la licencia de privilegio para manejar; estamos luchando todo lo posible para protegerles, es importante estar preparados”, acotó el senador estatal.

Denis reconoció el apoyo que ha recibido el Caucus Hispano por parte del gobernador Brian Sandoval, de quien dijo reconocer la importancia del inmigrante en el ‘Estado de Plata’. Al preguntarle sobre las recientes declaraciones del presidente Trump sobre la posibilidad de que DACA continúe, el legislador demócrata respondió que, “creo que es importante encontrar una solución, sería bueno si él lo hace, la nueva administración se está dando cuenta de que no pueden hacer lo que les dé la gana porque hay consecuencias”.

Durante este taller informativo los asistentes recibieron la visita de la senadora federal, Catherine Cortez Masto, quien dijo entender la preocupación actual de la comunidad inmigrante, ya que ella también es descendiente de inmigrantes que arribaron a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida.

“Ahora más que nunca vamos a tener que abogar por nuestras familias, no cabe duda de que a esta administración del presidente le preocupa más ser una máquina de deportación que proveer cosas básicas para nuestras familias o calidad de educación. También me solidarizo con este sentir, les prometo que mi oficina va a servir para ustedes como un recurso para apoyarlos con sus necesidades.

Continuaré luchando en esta plaza de senadora, prueba de ello es que introduje mi primera propuesta de ley, en la cual quiero evitar a la orden ejecutiva del presidente, la cláusula donde dice que las ciudades y estados ‘santuario’ no recibirán fondos federales”, sentenció Cortez Masto.

La senadora demócrata aseguró que este tipo de talleres se van a seguir realizando en todo el estado de Nevada, con el objetivo de que la comunidad inmigrante se sienta respaldada ante la incertidumbre política que actualmente se vive.

“Estoy en conversaciones con el gobernador y con el sheriff de metro (LVMPD), con todos los representantes que de alguna forma pudieran tomar cartas en el asunto con la comunidad inmigrante. Vamos a seguir luchando juntos porque todos los inmigrantes venimos a este país porque buscamos un mejor futuro para nuestras familias, no queremos hacerle un mal a Estados Unidos, todo lo contrario, beneficiamos económicamente, seguiré abogando para que la verdadera historia se escuche”, agregó Cortez Masto.

Por su parte el congresista Rubén Kihuen expuso ante los asistentes su historia como primer ex indocumentado en llegar al Congreso de los Estados Unidos, también expresó entender la preocupación por la que actualmente atraviesan muchas personas.

“He estado en su situación, recuerdo que cuando apenas llegamos de México a aquí, mi papá nos decía ‘si ven una camioneta verde (de ICE) se esconden’, hasta este día estoy traumado de eso. Ahora que estoy en el Congreso quiero que sepan que tengo presente ese sentimiento dentro de mí”, relató Kihuen.

El congresista por el Distrito 4 de Nevada denunció que recientemente él y otro grupo de congresistas hispanos solicitaron una reunión con las autoridades de inmigración, sin embargo, no tuvieron la respuesta que esperaban.

“Hace unos días pedimos una junta con el Departamento de Inmigración para hacer preguntas, lo que pasó es que nos cancelaron la junta, después decidieron hacerla sin el Caucus Hispano. Somos 35 latinos de los 435 congresistas, más los 100 senadores, somos 35 hispanos en todo el Congreso, nosotros que tenemos la responsabilidad de hablar queremos respuestas. Llegamos a la junta y les dijimos que somos congresistas de Estados Unidos, ICE es una agencia del gobierno, así que nos tienen que dar respuestas, la seguridad del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, nos ‘corrieron’ de la junta”, concretó Kihuen.