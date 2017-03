Continúa el apoyo a jóvenes indocumentados

El proyecto de ley BridgeAct es una legislación bipartidista que propone permitir a las personas que han recibido una autorización para trabajar en Estados Unidos o una exención temporal de deportación a través de la acción diferida de DACA que sigan radicando en el país con permiso del gobierno federal.

Por tal motivo, decenas de estudiantes de la escuela preparatoria Rancho, se reunieron en las inmediaciones de su plantel académico el martes 7 de marzo para manifestarse a favor de la aprobación de dicho proyecto de ley que permitiría que muchos de sus compañeros beneficiarios de DACA puedan tener la oportunidad de quedarse en el país de manera permanente.

Una de las organizadoras de esta manifestación fue la estudiante de 15 años de edad, Johana Conchas, compartió con El Tiempo que su hermana es ‘dreamer’.

“Estamos haciendo esto porque el BridgeAct es más seguro que el DACA, queremos que nos escuchen, queremos que los ‘dreamers’ tengan un futuro mejor. DACA es bueno pero el presidente lo puede quitar cuando él quiera, nosotros queremos que todos tengan un futuro bueno, si eres estadounidense o no, no importa, si trabajas duro por lo que quieres, ¿por qué no?”.

La estudiante mencionó que la iniciativa por crear un movimiento a favor del proyecto de ley Bridge comenzó cuando varios de sus compañeros no asistieron a clases en el ‘Día sin Inmigrantes’, posteriormente se informaron sobre la intención de dicha iniciativa que beneficiaría a los ‘dreamers’.

“Ellos trabajan duro, están en Estados Unidos para tener un futuro mejor, que sean inmigrantes no significa nada, si vienes, estás trabajando y ‘echándole’ ganas, ¿por qué no puedes tener un futuro como los demás?”, dijo Conchas.

Decenas de estudiantes se unieron a este movimiento, dando una muestra de apoyo a los estudiantes que han sido beneficiados por la orden ejecutiva emitida por el entonces presidente Barack Obama en el año 2012, DACA, la cual en el 2014 tuvo un intento de extensión que finalmente fue negado.

La estudiante Andrea Villanueva comentó que, “los va a ayudar mucho, si estamos más unidos somos más fuertes. Muchos tienen miedo, pero no deben tenerlo, si algo pasa todos estamos juntos, no están solos. Pienso que ellos deben estar aquí porque quieren un futuro mejor, y alomejor aquí lo encontraron, no deben de sacarlos”.

No obstante es importante mencionar que hasta el momento el gobierno federal no ha expresado intención alguna por terminar con la acción diferida de DACA, incluso han abierto la posibilidad de crear alguna iniciativa a favor de los ‘dreamers’, sin embargo, tampoco han abordado detalles de la misma.

Los eventos a favor de los inmigrantes indocumentados continúan cada semana, el sábado 11 de marzo la organización PLAN realizó un taller informativo en las instalaciones del Sindicato Culinario dedicado a personas que han recibido asilo político y a musulmanes, además de la comunidad hispana.

“Se han hecho eventos como este, la diferencia es que invitamos a personas refugiadas y musulmanes, estamos tratando de darle esta información no solo a los latinos sino también a otras comunidades. Hablamos de las órdenes ejecutivas, qué significa eso para la comunidad inmigrante indocumentada”, sentenció la organizadora comunitaria de PLAN, Erika Castro.

El evento contó con la participación de las abogadas Elizabeth Estrada y Dee Sull, quienes brindaron atención personal a cada uno de los asistentes. Las especialistas en temas migratorios expresaron que todas las personas que radican en Estados Unidos, incluyendo inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos constitucionales.

Si una persona indocumentada es detenida en un lugar público por oficiales de ICE, es importante que sepa que tiene derecho a permanecer en silencio, preguntar si será dejado en libertad, hablar con un abogado, negarse a responder cualquier pregunta o evitar identificarse; sin embargo, es importante que la persona detenida notifique a los oficiales que ha decidido guardar silencio y no presentar identificaciones falsas o mentir.

“Es algo que la comunidad necesita, hay muchas preguntas, mucho miedo e incertidumbre, es importante que sepan cómo actuar si los detiene la policía o si inmigración llega a su casa. Lo mejor que puede hacer la comunidad es mantenerse informada, saber cuáles son los abogados que los pueden representar ante cualquier cosa que pueda pasar. Que busquen organizaciones que les puedan dar esos recursos”, concretó Castro.