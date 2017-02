Detenido y sin fianza hombre que chocó y mató a adolescente

Una corte de Las Vegas decidió mantener detenido y sin fianza al hombre acusado de matar a un jovencito en accidente vial.

La jueza de paz Suzan Baucum calificó como “un verdadero peligro para la comunidad del condado”, al presunto responsable del accidente que el jueves 9 cobró la vida del joven de 16 años de edad Jaelan Jonson Fajardo.

El lunes 13 la corte determinó mantener detenido y sin derecho a fianza a David Fensch, de 47 años de edad, quien bajo DUI conducía su caminoneta Chevrolet Trailblazer e impactó por detrás al auto Honda conducido por el joven Fajardo.

David Fensch tiene historial de manejar bajo la influencia de susatancias (DUI).

El pasado jueves 9 de febrero cerca de las 6:30 de la mañana el joven Fajardo iba camino a la escuela; conducía su auto Honda Accord sobre la Durango Drive en dirección al norte e hizo alto en la luz roja en la intersección con Farm Road. En ese momento la camioneta Chevy Trailblazar impactó por detrás al Honda.

Al parecer el conductor David Fensch iba a alta velocidad y no frenó o no frenó lo suficiente su camioneta, de tal suerte que destrozó la mitad de la parte trasera del Honda. Ambos conductores fueron llevados al Centro Médico Universitario; el joven Fajardo murió mientras Fensch solo tuvo heridas pero no severas.

Fensch fue encerrado en el Centro de Detención del Condado de Clark bajo cargos de manejar sin licencia, manejo descuidado, y “homicidio vehicular” (conducir bajo DUI que causó la muerte de alguien).

Los registros muestran que en 2014 David Fensch había concluido los requisitos de un programa ordenado por ser culpable de DUI en 2011; era su segundo DUI. (Con información de Las Vegas Review-Journal).