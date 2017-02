Empieza la 79a. Sesión Legislativa; abordará temas relevantes para la comunidad hispana

Del 6 de febrero hasta el 1 de junio se llevará a cabo la edición número 79 de la Legislatura de Nevada en Carson City, donde los asambleístas y senadores locales analizarán y votarán por las propuestas que repercutirán a los habitantes del ‘Estado de Plata’ durante los próximos años.

Una de las prioridades será la economía y la intención de avanzar en este rubro, en donde se buscaría el aumento al salario mínimo en Nevada, además de estudiar alternativas para proteger a la comunidad indocumentada, así lo manifestó la asambleísta por el Distrito 11, Olivia Díaz.

“Hemos estado escuchando los presupuestos de cada entidad estatal, creo que con el nuevo presidente vamos a estar mucho a la defensiva en cuanto a qué acciones quiere tomar. Especialmente en el Caucus Hispano nos aseguraremos de proteger a la comunidad migrante en el estado, sé que tendremos el apoyo del gobernador, porque él ha sido un gobernador que nos ha apoyado cuando hubo que pasar las licencias para conducir, educación de aprendices de inglés como segundo idioma, vamos a estar muy atentos a lo qué está pasando a nivel federal.

Estamos en pláticas con departamentos de motores y vehículos, asegurándonos que la integridad de la información de las personas no se vaya a compartir bajo ninguna instancia, no sabemos si en algún momento el gobierno federal va a pedirlo. Queremos que la gente se sienta segura de que nosotros vamos a luchar porque no haya ningún tipo de información entre DMV y otra entidad federal que tal vez lo reclame”, aseveró Díaz.

La asambleísta demócrata añadió que también se asegurarán que las escuelas no proporcionen información de estudiantes indocumentados a entidades federales, principalmente de jóvenes beneficiaros del programa de acción diferida de DACA. Respecto a la posibilidad de convertir a Nevada en un ‘estado santuario’, Olivia Díaz manifestó que eso sería un arma de doble filo.

“Sí nos gustaría tener ese estatus para que la gente se sienta protegida y resguardada y que sepan que Las Vegas está constituida de diversidad, somos una gran ciudad, venimos de muchas partes a nivel mundial. También tenemos que ser cautelosos, al momento que dice el presidente de que va a revocar la ayuda a las ciudades o estados que se declaren ‘santuarios’; como estado a veces dependemos de fondos federales para brindar servicios a la comunidad, ahí es donde es un arma de doble filo”, sentenció Díaz.

Miembros del Caucus Hispano compartieron con El Tiempo su intención por defender las leyes federales de salud emitidas por el ex presidente Barack Obama, ya que de acuerdo con el asambleísta Nelson Araujo, la posible revocación de las mismas afectaría a muchos de los habitantes del ‘Estado de Plata’.

“Nevada realmente se ha beneficiado bastante gracias a la ley de salud que pasó el presidente Obama, casi todo lo que se ha visto ha sido gracias a medicaid y el dinero que nos da el gobierno federal por cada dólar que nosotros invertimos como estado, nos ha ayudado bastante y a bastantes personas que no tienen recursos o acceso a servicios de salud. Nosotros como estado estamos tratando de investigar qué es lo que realmente podemos hacer, sería drástico el cambio que tuviera esa acción del Congreso y presidente Trump, espero que no pero si se nos quita ese programa, vamos a estar en un problema muy serio”, comentó Araujo.

Respecto a las posibilidades de generar acuerdos que incrementen la producción de empleos en Nevada, el asambleísta por el Distrito 3 mencionó que; “vamos a dar más recursos financieros a los programas que ayudan a nuestros jóvenes y adultos que quieren atender otro tipo de empleo, para crecer el acceso a esos programas. Estamos invirtiendo como estado en compañías que traen diferentes tipos de trabajo, ahora tenemos que darle a nuestros nevadenenses las herramientas para que puedan calificar para esos empleos”.

Por su parte el senador estatal Moisés Denis, dijo que seguirá esforzándose por tener un sistema de migración que pueda dar la oportunidad a los residentes de convertirse en ciudadanos de una manera justa, además abordó la importancia de seguir trabajando a beneficio de la educación, ya que Nevada continúa siendo un estado vulnerable en ese rubro.

“Hemos empezado por los últimos años, siempre luchando cada vez un poco más, hemos hecho cambios en las escuelas que están mejorando. Por ejemplo el programa Zoom que propuse hace cinco años atrás, es un programa que ayuda a los estudiantes a estudiar inglés, en eso pusimos más dinero.

Hemos ayudado a maestros para saber el tipo de trabajo qué están haciendo, hemos puesto dinero para ayudar a estudiantes a aprender a leer, continuamos con programas en diferentes escuelas”, expresó Denis, quien exhorto a la comunidad a mantenerse informada sobre los trabajos legislativos de Nevada.