Exhortan a mantenerse bien informados sobre las órdenes ejecutivas

Con el objetivo de informar de manera certera a la comunidad sobre las acciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo un evento comunitario el viernes 3 de febrero en las instalaciones de la organización Hermandad Mexicana Transnacional (HMT), donde decenas de personas pudieron escuchar las aseveraciones de abogados de inmigración y de autoridades del Consulado de México en Las Vegas.

La directora de Hermandad Mexicana Transnacional, Luz Marina Mosquera declaró que, “hay mucho pánico afuera, y a veces el pánico se crea por desconocer lo que está pasando realmente, se pasan los rumores. Hubo mucha gente que vino a Hermandad Mexicana a preguntar si los iban a deportar o qué va a pasar; por eso quisimos brindar esta información con abogados y organizaciones que realmente le pueden ayudar al momento de tener un problema con inmigración”, comentó.

Durante el evento se mencionó que no son prioridad de deportación las personas que no han sido arrestadas y que nunca han estado bajo procedimientos ante una Corte de Inmigración. Quienes sí serían buscados por las autoridades son las personas con antecedentes penales, que hayan sido arrestadas por conducir bajo la influencia de sustancias nocivas, involucrados en violencia doméstica o que han tenido procedimientos ante la Corte a causa de un notario o abogado que les hizo fraude.

“Hay gente que lleva 20 o 30 años viviendo aquí, tienen sus hijos y están preocupados sobre qué van a hacer si son deportados, si pueden aplicar para algún proceso para arreglar. Tengan mucho cuidado si van a algún sitio y les dicen que les pueden arreglar por la ley del tiempo, no existe la ley del tiempo, hay otros procesos que les hacen y los pueden meter en problemas, este no es momento para meterse en problemas por esas acciones ejecutivas”, acotó Mosquera.

La directora de HMT considera que las órdenes ejecutivas que se han anunciado actualmente podrían ser producto de una futura reforma migratoria; “pueden pasar muchas cosas, pienso que todo esto puede pasar porque en algún momento vamos a tener nuestra reforma de inmigración y por eso todos los que estamos aquí nos tenemos que cuidar para algún día tener la residencia permanente”.

La abogada de inmigración Kathia Pereira recomienda a la comunidad que no abran la puerta si un agente de ICE llega a su casa, además de mantener un buen comportamiento dentro de Estados Unidos, ya que cualquier incidente podría afectar a una persona indocumentada.

“Si ellos se van y se sienta afuera, esperan una, dos, tres horas, ya se cansarán. Habrá algún momento que el oficial cumplirá sus ocho horas y al final del día son empleados de gobierno, se van a ir, y como usted no es un criminal, no van a llamar al siguiente oficial para que venga a esperarlo, porque ni le han visto la cara. Cuando le digo que no abra la puerta, enserio no lo haga, ni se la van a tirar, ni nada de eso va a pasar, ni van a quedarse afuera esperando por tres días. Si usted fuera un criminal, ahí sí no hay forma para evitar que lo saquen”, sentenció Pereira.

La abogada de inmigración recomendó a cualquier persona que sea detenida en la calle a no firmar ningún documento, sin importar cuanta sea la presión que ejerzan sobre el detenido. Otra sugerencia importante es evitar el contacto con la policía; es decir, no asistir a eventos sociales o deportivos que puedan terminar en agresiones, ya que evidentemente las autoridades acudirían a la escena.

“El policía no se va a preocupar de si usted es indocumentado o no, él de lo único que se va a preocupar es de guardar la calma en el lugar y si se lo tiene que llevar arrestado se lo va a llevar. Evite tomar y manejar, no importa que tan bueno usted sea y cuánto pueda tomar sin emborracharse, ya no es el momento de hacer eso, no esté ‘tentando al diablo’, evite los pleitos en su casa. Usted nunca le ha puesto un dedo encima a su mujer, pero usted grita como nadie, resulta que el vecino ya se cansó de escuchar sus gritos y a la próxima va a llamar a la policía, mientras usted le explica a la policía que no le pegó pero que solo gritó, ya se lo llevaron arrestado”, mencionó Pereira.

Ante una posible deportación se sugiere que la persona involucrada se prepare teniendo su acta de nacimiento y pasaporte, número de teléfono de un abogado de confianza, el cual debe ser proporcionado también a sus familiares, pero sobretodo ahorrar dinero.

“Ahorre para pagar la fianza, cuando una persona es detenida y tiene derecho a ver un juez, lo más probable es que tiene derecho a una fianza. Si usted sabe que tiene un record criminal serio y tiene hijos en este país, registre a sus hijos en su país de origen, usted debe tener su acta de nacimiento y pasaporte.

No duele que tengamos una carta poder para que alguien se encargue de nuestros hijos si algo nos pasara, una de estas cartas no es algo que cuesta caro. Sus hijos van a seguir siendo de usted, si son ciudadanos americanos se pueden ir o quedar, lo que usted quiera, probablemente usted no los pueda llevar a su país de origen. Si hizo una carta poder y le dejó el poder a una persona para que recoja a sus hijos y les prepare el boleto de avión y les empaque las cosas, es una carta simple, notariada. Lo mismo sucede con las propiedades”, consideró Pereira.

De acuerdo con los abogados Rolando Velázquez y Kathia Pereira, la fianza que tendría que pagar una persona detenida puede ir de $5,000 a $10,000 dólares, sin contar el pago al abogado que tome le caso.

Por otra parte, las autoridades del Consulado de México en Las Vegas, exhortaron a sus connacionales a registrar a sus hijos con la ciudadanía mexicana, para lo cual los padres solamente deben comprobar que son mexicanos, acta de nacimiento original de los padres e hijos y una identificación mexicana de alguno de los padres.

También se informó sobre el número del CIAM 1-855-4636-395, el cual está disponible para todos los mexicanos que necesiten información sobre una persona que haya sido detenida al intentar cruzar la frontera o en el Centro de Detención del Condado de Clark.

“Si requiere de mayor atención, se hace un enlace con nosotros al Consulado y le damos mayor asistencia. En el Departamento de Protección podemos asistirlos en temas laborales, cuestiones migratorias, cuestiones penales o civiles. Si alguno de sus familiares es detenido, es necesario que acudan con nosotros, lleven consigo el acta de nacimiento del familiar detenido y alguna identificación, ya sea matricula consular o pasaporte. De esa manera nosotros indagamos la situación física y jurídica del connacional.

Cuando el caso es un tanto complicado, podemos realizar visitas a los centros de detención para verificar su situación física y jurídica. Es importante que se mantengan informados”, aseveró el representante del Departamento de Protección del Consulado de México en Las Vegas, Christian Del Moral.