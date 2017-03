Inauguraron oficialmente centro de vacunación en Henderson

El centro de vacunación del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) en Henderson, abrió sus puertas oficialmente con sede en Touro University. El martes 14 de marzo, autoridades universitarias de Touro, así como representantes del SNDH, cortaron el listón emblemático del acuerdo. El Distrito de Salud ahorrará en el rubro de renta por trabajar dentro de la escuela y la universidad contará con servicios básicos de salud para sus alumnos, compromiso que adquirieron ambas instituciones.

Los alumnos de dicha institución educativa, participarán en sus prácticas profesionales atendiendo a la población que requiera de una vacuna.

Por ser una escuela de medicina, Touro no podía tener una sala de enfermería en la que los propios estudiantes hicieran el rol de enfermeros y doctores, atendiendo a sus compañeros, “era un conflicto de intereses”, explicó la CEO de Touro, Shelley Berkley, ahora tendrán personal profesional del SNHD para atender a los jóvenes estudiantes.

El centro de vacunación tiene un programa computacional que verifica cuales vacunas se le han aplicado a la persona y cuales necesita. Además, cuenta con enfermeras y personal administrativo para atención al público, así como vacunas suficientes para la población.

El SNHD, cuenta con vacunas contra la varicela, influenza estacional, hepatitis, neumonía, entre otras enfermedades, ya sea para niños, jóvenes, mayores de 65 años de edad o inclusive para turistas. El costo es de $20 dólares por aplicación y cargos administrativos. En caso de no contar con este presupuesto puede ser atendido por una trabajadora social.

El director del SNHD, Dr. Joseph Iser, explicó que, “tratamos de acércanos a la población donde no tenemos centros de atención. Henderson es de las partes del valle que no tienen servicios básicos como las vacunas para los niños, por ejemplo, para no tengan problemas en las inscripciones escolares”.

“En particular solamente vamos a ofrecer vacunas, para todos los niños y adultos, la clínica de servicios médicos es solamente para los alumnos de Touro. La gente debe de entender esta diferencia de la atención que el SNHD brinda en esta sucursal”, advirtió el doctor Iser.

La CEO de la Universidad Touro, Shelley Berkley expresó sentirse muy emocionada por esta colaboración, “este acuerdo es para toda la población de Henderson, en la que se incluyen a nuestros estudiantes, esto es un crecimiento para ambos (Touro y SNHD) en beneficio de esta zona del valle”.

Cabe señalar, que el centro de vacunación ya trabaja desde hace 4 meses. La inauguración solamente fue emblemática y para dar a conocer el trabajo en cooperación que están realizando el SNHD y Touro University.

Centro de vacunación Henderson:

874 American Pacific Drive,

Henderson, NV, 89014

Lunes a jueves

8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Citas: 702-759-0960