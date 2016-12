Jóvenes indocumentados aclararon dudas sobre el futuro de DACA

El lunes 19 de diciembre el grupo estudiantil ‘UndocuNetwork’, de UNLV, realizó un taller informativo dedicado a estudiantes beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) e indocumentados, cuyo objetivo fue abordar temas referentes a las opciones educativas que tienen estos jóvenes para poder continuar con sus estudios, ya que actualmente existe cierta incertidumbre en cuanto a la continuidad del programa de acción diferida de DACA.

La integrante de UndocuNetwork, Mariana Sarmiento, reveló que, “Ahora no sabemos exactamente qué va a pasar pero tenemos abogados para hacer consultas, además de miembros de diferentes universidades para ayudar a los estudiantes a ver sus opciones para continuar su educación. En específico para personas como yo, que tenemos DACA, la incertidumbre de que nos la quiten; fue el único modo en que pude terminar la escuela porque pude trabajar en el campus, pude trabajar para pagar mis libros. Ya es difícil pagar por todo y entrar a una escuela donde la gente no te acepte abiertamente”, comentó.

Durante este evento se habló de la importancia de estar informados y de mantener una conducta apropiada dentro de Estados Unidos, ya que ante una eventual eliminación de DACA, los llamados ‘dreamers’ no precisamente serían una prioridad de deportación; sin embargo, cometer errores como manejar en estado de ebriedad, violencia doméstica o cualquier felonía sí los colocaría en dicha lista.

“Que con la información que consuman entiendan que aunque no los pueden deportar porque no están en la lista de prioridades, cualquier error que cometan sí los puede poner en esa lista, tienen que saberlo para ellos y su familia. Para entrar a universidades públicas y colegios aquí en Nevada, si el estudiante se graduó de una High School tiene muchas opciones, pagan lo que los residentes locales pagan, yo ahora pago $3,800 por semestre por cinco clases”.

“Hay planes de pago, no tienen que cubrir todo al principio, hay becas por involucrarse en la universidad, si entran a algún club u organización en la comunidad pueden obtener becas por eso”, acotó Sarmiento.

Mariana, quien también es beneficiaría de DACA, exhortó a los jóvenes estudiantes a que también se informen sobre las becas privadas que existen, ya que muchas veces se asume que por el estatus legal no podrían ser elegibles cuando sí existe esa posibilidad. También llamó a mantener la calma y prepararse en caso de que la acción diferida termine en el futuro.

“Únanse a organizaciones como nosotros porque si tienen una pregunta tenemos el poder de preguntar a distintas organizaciones en el campus si son elegibles para ayuda financiera. Es lo mejor, pensar que podemos tener un permiso de trabajo, creo que no es ideal pensar que va a continuar (DACA), las personas tenemos que hacer un plan de contingencia.

Por ejemplo pensar cómo pagar mis estudios, preguntar a mis aliados, personas con las que trabajo si existe la posibilidad de que no la quite, pero al mismo tiempo les digo a los ‘dreamers’ que se mantengan informados y que hagan planes por si sí o si no. A veces el colegio es difícil por ser indocumentados pero no estamos solos, somos muchos pasando por lo mismo, eso me da consuelo y no es imposible ir a la escuela” añadió Sarmiento.

El grupo ‘UndocuNetwork’ tiene dos objetivos claros, el primero es crear un espacio donde los estudiantes ‘dreamers’ o indocumentados se sientan seguros y encuentren información sobre los diferentes recursos que existen en el ámbito académico. El segundo es alentar a estudiantes de preparatoria a que continúen con su educación y hagan la transición al colegio o universidad, así lo comentó Pedro Navarro quien pese a su estatus migratorio y discapacidad visual recientemente logró graduarse de la carrera de Trabajo Social.

“Con mi estatus migratorio las oportunidades son más limitadas, pero tuve la oportunidad de recibir un par de becas dentro de la universidad, patrocinadas por el cuerpo de gobierno estudiantil, tuve la oportunidad de obtener becas que hay en la comunidad como IME Becas.

Si no fuera por los maestros que estuvieron ahí y me dijeron de estas opciones y recursos, yo no hubiera sabido de ellos. Lamentablemente falta promover estos recursos que hay para la comunidad para que más estudiantes como yo puedan tener acceso, ya que gracias a ellos pude continuar con mis estudios y graduarme”, manifestó Navarro.

En Nevada existen distintas becas a las que los estudiantes pueden acceder, una de ellas es ‘Millennium Scholarship’, además las instituciones educativas del sur de Nevada como UNLV, CSN y NSC cuentan con opciones destinadas a quienes decidan cursar clases en alguno de estos colegios o universidades.

“No pierdan la fe, es posible seguir con la escuela, aunque quiten DACA, no va a ser fácil pero no es imposible. Antes de DACA había estudiantes que estaban en la universidad, ahora hay muchos estudiantes que no calificaron para DACA y están en la universidad, y después si quitan DACA habrá más estudiantes, habrá ayuda y recursos, la ayuda es bastante limitada pero existe”, concretó Navarro.

Para más información sobre opciones educativas para estudiantes DACA e indocumentados envíe un correo electrónico a undocunetwork@gmail.com.