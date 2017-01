Protestan en Las Vegas por prohibición de viajeros inmigrantes y refugiados

La prohibición federal de entrada al país de gente procedente de siete países, predominantemente musulmanes, tuvo una reacción de rechazo en diversas ciudades entre ellas Las Vegas. Más que cien personas protestaron el domingo en el aeropuerto McCarran.

Las protestas son en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que temporalmente impide la entrada a los Estados Unidos de personas procedentes de Iraq, Irán, Siria, Somalia, Sudán o Yemén. Suspende indefinidamente la entrada de refugiados de Siria.

Hubo dos protestas, una el sábado 28 y otra el domingo 29 de enero. La del domingo, con duración de unas cuatro horas, fue organizada por los capítulos locales de la National Organization for Women y de la American Civil Liberties Union. El jefe de Relaciones Públicas del Aeropuerto McCarran, Chris Jones, dijo que la manifestación fue ordenada y no hubo incidentes.

Los manifestantes se expresaron con carteles y consignas. Algunos de los carteles decían “Importa lo que sucede a todas las vidas”; “Esperanos otra vez”, y gritos a coro pedían que el presidente se vaya.

Entre las personalidades que estuvieron en el lugar para dar su apoyo a la protesta estuvieron el congresista demócrata por Nevada Rubén Kihuen, y el senador estatal Aaron Ford.

Durante la protesta en instalaciones de la terminal 3 del McCarran, el congresista Kihuen dijo que lo que hace (la orden ejecutiva) es ilegal e inconstitucional, pero también antiamericana.

Una mujer inmigrante siria, de nombre Walla Dabbagh, dijo que estaba disgustada por la prohibición federal y por eso se unió a la protesta en el aeropuerto. “El ver esto me da temor de que no sea verdad el sueño americano en el que yo crecí, que la libertad que yo siempre he sentido no fue verdad, que solo fue una mentira”.

Representantes de gobierno dieron su opinión sobre el tema aunque no estuvieron en la manifestación. El presidente de la Comisión del Condado de Clark, Steve Sisolak, dijo que se opone a la prohibición de inmigrantes y refugiados.

Sí estoy en favor de investigar a los individuos que vienen aquí, pero no de prohibir a ningún país, dijo Sisolak. Entiendo la ansiedad del presidente para que las cosas se hagan, pero lo exhorto a que reflexione al actuar.

El senador republicano ante Washington, Dean Heller, a través de Twitter expresó: “Comparto el deseo del presidente por proteger nuestra nación; estoy de acuerdo en que una mejor investigación y medidas de protección en la frontera son necesarias. Esto es por lo que apoyo la investigación de individuos en su entrada al país.

“Sin embargo estoy profundamente preocupado por lo que parece una prohibición religiosa… y ese no parece ser el camino para ampliar la seguridad nacional. Exhorto a la administración (federal) para trabajar con el Congreso en una solución”, dijo el senador Heller.

Por su parte la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, que representa a Nevada ante Washington, mediante un comunicado consideró la prohibición como inconstitucional. Es un tipo de discriminación religiosa, equivocada e inefectiva… que puede dar motivo a interpretaciones equivocadas, e incluso puede llegar a ayudar a organizacione terroristas a reclutar nuevos seguidores. “No hay duda de que estas órdenes ejecutivas hacen menos seguro a nuestro país”, dijo Cortez Masto. (Con información de Las Vegas Review-Journal).