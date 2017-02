Reacciones ante las primeras acciones del presidente Donald Trump

A pocos días del inicio de la administración del presidente Donald Trump ya se han visto algunas órdenes ejecutivas que han causado división de opiniones entre la comunidad, dos de ellas fueron emitidas el miércoles 25 de enero cuando se confirmó la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, además del informar que las ciudades que se rigieran bajo el esquema de ‘santuario’ no recibirían fondos federales.

Ante esta situación, organizaciones locales llevaron a cabo un evento informativo en la oficina de Chispa Nevada, para informar a los asistentes sobre el impacto de dichas acciones tomadas por el presidente estadounidense.

Al respecto, la coordinadora estatal de iAmerica, Emily Zamora declaró que, “creo que es ridículo pensar que vamos a construir un muro en este país, las personas inmigrantes vienen para hacer realidad sus sueños, ese muro significa odio, significa que nosotros no somos personas que quieren a la comunidad inmigrante, la realidad es otra. Me molesta mucho que el presidente Trump dice que México va a regresar el pago, eso no es una realidad, el presidente Peña Nieto ha dicho que México no va a pagar para el muro, al final quienes vamos a pagar somos nosotros, las personas que vivimos en Estados Unidos”.

Una de las sugerencias realizadas a la comunidad durante este evento es el de mantenerse informados sobre las acciones presidenciales, tales como la orden ejecutiva sobre los refugiados de países del medio oriente y las antes mencionadas.

De esta manera, la población deberá estar atenta a la reacciones de los funcionarios públicos locales para saber de qué manera se procederá en el ‘Estado de Plata’.

La representante de la congresista Dina Titus, Ana Quintanilla, manifestó la importancia de que la comunidad se informe sobre quiénes son sus representantes gubernamentales, ya sea a nivel federal, estatal, municipal o del condado, ya que de esta manera podrán exponer sus preocupaciones y necesidades.

“En específico en la oficina de la congresista Dina Titus, que es la representante del Distrito 1 de Nevada, si viven en nuestro distrito podemos ayudarles con cualquier asunto federal, ya sea inmigración, asuntos de medicaid, veteranos, seguro social o correo. Muchas veces tienen temor, porque somos una oficina federal, de quizá si entran va a estar un oficial de ICE o migración esperándolo, eso no funciona así, nosotros representamos a nuestros constituyentes”, aseveró Quintanilla.

Respecto a temas migratorios, la representante de Dina Titus mencionó que si pueden existir algunas opciones que ayuden a que una persona no se vea afectada, “las protecciones están en nuestro sitio web, van a encontrar las protecciones que dio el Consulado de México y El Salvador, básicamente lo que están diciendo los abogados es sobre cómo prepararse, puedo decir que si tienen a un hijo mayor de 21 años y es nacido en Estados Unidos, tienen una forma o un recurso legal para quizá llegar a la residencia consulten con un abogado”.

Dicha página de internet es www.house.titus.gov.

Uno de los temas que se ha mencionado mucho pero que hasta el momento no ha sido abordado por la nueva administración presidencial es sobre el futuro del la acción diferida de DACA, del cual aún no se sabe su continuidad, situación que preocupa a Blanca Gamez, quien es beneficiara de este programa.

“Pienso que algo va a ser con DACA, hay muchas cosas pasando ahora, algo va a pasar con DACA, no sé qué pero algo pasará. Muchas cosas están cambiando bajo la administración de Trump. Cada día estoy viendo las noticias, redes sociales, viendo qué está pasando, la realidad es que no sabemos. El otro día era DACA, ahora oímos del muro, muchas cosas están pasando y no sabemos qué hará el próximo día.

En campaña dijo que como presidente iba a cumplir ciertas promesas, ahora que es presidente estamos viendo que sí lo está haciendo. Ahora estoy pensando cada día si voy a despertar y va a revocar DACA, es la realidad que vivo ahora, no sabemos si tenemos opciones”, concretó Gamez.