Recibieron distinción dos escuelas de CCSD por resultados buenos académicos

Recientemente dos escuelas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD por sus siglas en inglés) han sido reconocidas con el título de ‘Escuelas Distinguidas de Título I’, galardón que otorga la Asociación Nacional de Título I. Las instituciones académicas seleccionadas han sido Sandra L. Thompson Elementary School y Walter Bracken Academy.

La directora de Walter Bracken Academy, Katie Decker, expresó sentirse orgullosa por este logro académico.

“Muy orgullosa, especialmente por el personal de esta escuela que ha trabajado tan fuerte para crear una escuela que a los niños les encanta, una escuela que tiene expectativas muy altas para todos los niños”.

De acuerdo con información proporcionada por CCSD, el Programa Nacional de Escuelas Distinguidas Título I es un proyecto de la Asociación Nacional de Título I que reconoce públicamente a las instituciones académicas por sus avances educativos positivos en tres categorías distintas, las cuales son: 1) Rendimiento del estudiantes por dos años consecutivos, 2) Cerrar la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes, 3) Excelencia en servir a poblaciones especiales de estudiantes.

“Es una prueba del estado, cada año los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año deben hacer un examen para matemáticas, lectura y escritura, los resultados indican que están al nivel. Para nuestra escuela, en lectura el 84 por ciento de los niños estaban al nivel. El Distrito Escolar (Condado de Clark) tenía resultados muy bajos, para una escuela de título 1 este resultado es más alto que los demás”, afirmó Decker.

Añadió que este resultado puede tomarse como un ejemplo a seguir por parte de las demás escuelas del sur de Nevada, ya que esta es la segunda ocasión en que reciben un reconocimiento nacional, el anterior fue en el año 2013.

“Cada niño tiene que leer en la casa, el programa que nosotros tenemos es para leer más libros que las otras escuelas, los libros son seleccionados por los estudiantes, ellos tienen éxito al completar cada libro y hay una prueba que los niños tienen que tomar, cuando ponen tiempo y atención a sus estudios en casa esto resulta en mejor aprendizaje y calificaciones en la escuela. Utilizamos iPad, hay uno por cada niño, usamos la tecnología para dar las instrucciones al nivel del estudiante, ellos pueden avanzar más rápido”, destacó la directora de Walter Bracken Academy.

Walter Bracken Academy alberga a 526 estudiantes, de los cuales más de 320 son de origen hispano. Al preguntarle a la directora sobre la situación que sigue viviendo el sistema educativo en Nevada al situarse en uno de los últimos lugares, ella calificó como ‘injusta’ dicha determinación.

“Lo que se analiza no es justo, no es igual en cada estado la cantidad de niños, a veces afecta cuando los estudiantes cambian de escuelas, eso es una dificultad para nosotros cuando lo hacen muchas veces. Hay dificultades que tenemos aquí que en otros lugares no las tienen, entonces no es justo decir que ellos son mejor porque nosotros estamos trabajando muy fuerte para mejorar para todos”, concretó Katie Decker.