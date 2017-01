Sugerancias para cumplir sus propósitos de año nuevo

Estamos en los días donde la gente hace sus propósitos para el año nuevo. Algunos de los más comunes son bajar de peso, ahorrar, viajar o tener una vida menos estresante. Independientemente de que al término de los 365 días pudieran no cumplirse estos anhelos es importante agotar los recursos para lograrlos.

Para conseguir ahorrar más dinero durante este 2017 es aconsejable gastar menos, estar conscientes de en qué se gasta dinero y dejar de comprar cosas que no son necesarias o urgentes, así lo expresó a este medio de comunicación el economista Antonio Reyes.

“Deberían de elaborar un presupuesto personal o familiar para conocer en que conceptos gastan más y analizar en cuales pueden gastar menos, checar gastos diarios que realizan como: cigarros, cafés, libros, comer fuera de casa, etc. Buscar lugares donde el mismo producto les salga más barato, comparar precios en internet”, comentó Reyes.

El economista también añadió que consumir o usar menos productos como shampoo, pasta dental, detergentes o consumir menos electricidad, apagando las luces que no se ocupan pueden reducir de manera sustanciar el gasto; y una manera de lograrlo es comprando focos ahorradores, apagando el televisor o computadora cuando no están en uso.

“También ahorrar en agua. Adquirir el hábito del ahorro destinando una cantidad mensual determinada, podrían empezar por pequeños montos y luego irlos incrementando conforme sus ingresos van aumentando, se recomienda un mínimo del 10% del ingreso mensual. Es conveniente que este ahorro de dinero se deposite en un banco para tener un lugar seguro y no tener la tentación de utilizarlo además de que se puede ganar algún interés”, acotó Reyes.

Otra recomendación importante para lograr este propósito es tratar de evitar deudas, como en el uso continuo de la tarjeta de crédito, ante esta situación el experto en economía expresó que es recomendable no tener demasiadas tarjetas de crédito, ya que con una o dos son suficientes.

“Sería conveniente tratar de liquidar todas sus deudas lo más pronto posible y luego procurar comprar de contado o usando en todo caso la tarjeta de crédito a meses sin intereses bien controlada, algunas deudas no se pueden evitar como son las hipotecas o usar ciertos recursos para hacer crecer un negocio si se tiene”, dijo Reyes.

Los pasos para poder administrar mejor el dinero son llevando un control estricto de todos los gastos, sin importar que tan pequeños sean; identificar cuáles son los hábitos de gastos que se tienen. Se debe crear un presupuesto que permita planear los ingresos y gastos a futuro, considerando en promedio un 50 por ciento para las necesidades reales, entre un 10 y 20 por ciento para ahorro y no más del 30 por ciento para deseos.

“Las principales causas para no ahorrar son no tener claro el motivo para tener un ahorro o no contar con un propósito grande que les motive. Llevar a cabo compras por impulso, muchas veces compran cosas para darse caprichos, este es el peor de los enemigos del ahorro y que puede alterar su presupuesto sin darse cuenta. No comparar precios y no buscar ofertas; cualquier gasto imprevisto no reflejado en su presupuesto mensual puede afectar directamente su capacidad de ahorro. Hay que llevar en la cartera solo la cantidad de dinero que puedan ocupar si no van a comprar algo planeado no llevar sus tarjetas de crédito o débito así evitarán comprar por impulsos o por antojo”, agregó Antonio Reyes.

Un buen propósito que cualquiera quisiera cumplir es tener menos estés y más tranquilidad en tu vida; es por eso que la terapeuta holística Mimis Montufar dice que con el comienzo del 2017 se abre una nueva oportunidad para cambiar, mejorar y lograr los aspectos deseados, sin embargo, ya para el segundo o tercer mes del año muchos desertan de algunos propósitos.

“A veces es fácil darse por vencido porque solo vas atendiendo lo urgente y dejando para después todo lo demás, incluyendo tus propósitos, los tiempos actuales especialmente en las ciudades, nos limitan mucho, así como las distancias y los horarios de trabajo, por eso es de vital importancia que tus propósitos sean alcanzables, realistas, también que te motiven, las motivaciones son lo más importante para poder continuar y debes de hacer los cambios gradualmente. Mi sugerencia es que deben de ser pocos propósitos y bien enfocados a llevar una vida más tranquila, sabiendo manejar el estrés”, comentó Montufar.

La terapeuta holística emitió a los lectores de El Tiempo algunas sugerencias para lograr un estilo de vida menos estresado, para ello es conveniente tener conciencia de la respiración e incluir hacer cinco respiraciones profundas y lentas, dándole sentido a la exhalación, estas deberían ser cinco por la mañana, cinco al medio día y cinco en la noche. De esta manera se oxigenará el cerebro, permitiendo la capacidad de estar más concentrado en las labores a realizar, también ayudaría a tranquilizar la mente y dar más claridad a los pensamientos.

“Administra tu tiempo, hay varios métodos, los que recomiendo son el llevar una agenda memorándum de papel o electrónica, en la cual vas a poner todos los eventos que son fijos, como cumpleaños y aniversarios importantes, días de pagos, fases lunares, cambios de estaciones, citas médicas, etc. y estar muy al pendiente de calendarizar eventos que vas adquiriendo, nunca pongas más de cuatro eventos por día, y toma en cuenta las distancias y el tiempo, no te comprometas.

Además, llevar una lista de tareas extras, que vas a hacer por día, y la marcarás como hechas con las exigencias de nuestros tiempos, si no lo anotas lo olvidas. Todo esto es para evitarte el estrés de olvidos, o prisas. Recuerda que el día tiene 24 horas y debes de administrarlas bien, para tu trabajo, descanso, mantenimiento, salud, alimentación y diversión, todas igual de importantes, pero diario debes de dedicarte a ti, como mínimo 30 minutos para estar contigo mismo, para que te relajes, motives y serenes, así sea ver un atardecer, contemplar una flor, oír música, o lo que tu desees”, aseveró Montufar.

Uno de los propósitos más populares es bajar de peso, es por eso que de acuerdo al sitio de internet Familydoctor.org, el cual es operado por la Academia Americana de Médicos de Familia y la fundación AAFP, se sugiere a los interesados ingerir menos calorías de las que el cuerpo necesita para obtener energía.

Algunos alimentos contienen más calorías que otros, las comidas que tienen un alto contenido en grasas y azúcar también tienen un contenido alto de calorías, y si se consumen más calorías que las que el cuerpo requiere, entonces estas se almacenarán como grasas.

De acuerdo con las organizaciones antes mencionadas, la mayoría de las personas pueden alimentarse con tres comidas regulares y un refrigerio diario, estos alimentos deben ser del mismo tamaño y bajos en grasa; no obstante, algunas personas se benefician más si consumen de cinco a seis comidas pequeñas durante el día, en periodos comer cada dos o tres horas. De esta manera el cuerpo se mantendrá satisfecho y no sentirá hambre a lo largo del día.

En resumen, es importante consumir solo las calorías necesarias, ingerir frutas, vegetales, granos integrales y carnes magras en sustitución de carnes procesadas. Además de no omitir tiempos de comidas, ya que esto puede producir alimentarse en exceso en el próximo momento de comer.