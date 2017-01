Terminó detenido hombre atrincherado con una espada samurai

Un hombre hispano que amenazaba con una espada samurai y se atrincheró con una persona mayor terminó arrestado.

El lunes 9 por la mañana oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas acudieron a un hogar cerca de East Silverado Ranch Boulevard y Gilespie Street. Un hombre armado con una espada samurai se atrincheró en el hogar, con una mujer de edad mayor dentro, según información del oficial Michael Rodríguez, vocero de Metro.

Los oficiales de la Policía Metropolitana dedicaron unas ocho horas a negociar la rendición del sujeto, de nombre Christian López y de 22 años de edad.

La situación violenta comenzó dentro de la casa familiar (ubicada en el bloque 9000 de Rusty Creek Street) de donde salieron huyendo el padre, la madre y una hermana del sujeto armado, según informó el teniente David Gordon.

Aproximadamente a las 7 AM la mujer de edad mayor fue capaz de salir de la casa, después que los oficiales trabajaron para evacuarla. No se sabe por qué la mujer no salió antes junto con el resto de la familia.

Posteriormente el hombre armado salió amenazando con la espada a los oficiales de policía, dijo el oficial Gordon.

La situación fue tratada como una barricada; se cerraron las calles y se pidió a los vecinos cercanos que evacuaran sus hogares pero no aceptaron. El SWAT intervino en la situación.

Finalmente Christian López fue arrestado y llevado al centro de detención del Condado Clark, bajo acusaciones de asalto con arma mortal y resistir con una arma mortal a la policía. (Con información de Las Vegas Review-Journal).